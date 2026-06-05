TP.HCM công bố đáp án thi lớp 10 năm 2026

Chiều 5/6, Sở GD&ĐT TP.HCM công bố đề thi và đáp án các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh thi vào lớp 10 năm học 2026.

Học sinh TP.HCM dự thi lớp 10 vào sáng 1/6. Ảnh: Thái An.

Thí sinh kiểm tra đề thi và đáp án chính thức theo danh sách dưới đây (click vào tên các môn thi để lấy đề và đáp án).

Đề - Đáp án môn Toán

Đề môn Ngữ văn

Đáp án môn Ngữ văn

Đề thi môn Tiếng Anh

Đáp án môn Tiếng Anh

Ngày 1-2/6 vừa qua, hơn 151.000 học sinh tại TP.HCM tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập. Đây là năm đầu tiên thành phố tổ chức thi lớp 10 sau sáp nhập, số học sinh lớn chưa từng có.

Trong ngày thi đầu tiên, thí sinh làm bài môn Ngữ văn vào buổi sáng và Ngoại ngữ vào buổi chiều. Sáng 2/6, các em tiếp tục dự thi môn Toán. Buổi chiều cùng ngày, những thí sinh đăng ký nguyện vọng vào các trường chuyên sẽ tham gia bài thi môn chuyên.

Theo quy định, thời gian làm bài đối với môn Ngữ văn và Toán là 120 phút, môn Ngoại ngữ là 90 phút. Thí sinh dự thi vào lớp chuyên làm bài môn chuyên trong 150 phút.

Cấu trúc đề thi năm nay cơ bản được giữ ổn định so với năm 2025. Nội dung đề thi chủ yếu nằm trong chương trình lớp 8 và lớp 9, bám sát định hướng đánh giá năng lực theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Thống kê của Sở GD&ĐT TP.HCM cho thấy có hơn 151.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Trong số này, hơn 11.110 em đăng ký dự thi vào các trường chuyên và 1.794 em lựa chọn chương trình tiếng Anh tích hợp.

Bên cạnh đó, hơn 17.000 học sinh lớp 9 trên địa bàn không đăng ký tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm nay, thay vào đó là lựa chọn các hướng học tập khác sau khi hoàn thành chương trình THCS.