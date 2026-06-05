TP.HCM công bố đáp án thi lớp 10 năm 2026

|
Học sinh TP.HCM dự thi lớp 10 vào sáng 1/6. Ảnh: Thái An.
Thí sinh kiểm tra đề thi và đáp án chính thức theo danh sách dưới đây (click vào tên các môn thi để lấy đề và đáp án).
Ngày 1-2/6 vừa qua, hơn 151.000 học sinh tại TP.HCM tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập. Đây là năm đầu tiên thành phố tổ chức thi lớp 10 sau sáp nhập, số học sinh lớn chưa từng có.
Trong ngày thi đầu tiên, thí sinh làm bài môn Ngữ văn vào buổi sáng và Ngoại ngữ vào buổi chiều. Sáng 2/6, các em tiếp tục dự thi môn Toán. Buổi chiều cùng ngày, những thí sinh đăng ký nguyện vọng vào các trường chuyên sẽ tham gia bài thi môn chuyên.
Theo quy định, thời gian làm bài đối với môn Ngữ văn và Toán là 120 phút, môn Ngoại ngữ là 90 phút. Thí sinh dự thi vào lớp chuyên làm bài môn chuyên trong 150 phút.
Cấu trúc đề thi năm nay cơ bản được giữ ổn định so với năm 2025. Nội dung đề thi chủ yếu nằm trong chương trình lớp 8 và lớp 9, bám sát định hướng đánh giá năng lực theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Thống kê của Sở GD&ĐT TP.HCM cho thấy có hơn 151.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Trong số này, hơn 11.110 em đăng ký dự thi vào các trường chuyên và 1.794 em lựa chọn chương trình tiếng Anh tích hợp.
Bên cạnh đó, hơn 17.000 học sinh lớp 9 trên địa bàn không đăng ký tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm nay, thay vào đó là lựa chọn các hướng học tập khác sau khi hoàn thành chương trình THCS.
Bạn đang cảm thấy mình đã quá tuổi để học?Được học - câu chuyện về cô gái 17 mới được đến trường lần đầu và đã trở thành tiến sĩ ngành Sử học về sau - hơn cả một câu chuyện truyền cảm hứng về học tập. Đó là hành trình đi tìm bản ngã của Tara Westover, khi cô đánh mất gia đình mình với những lời cáo buộc nghiệt ngã. Đó là sự trưởng thành về nhận thức trước một thế giới rộng lớn hơn gấp nhiều lần những gì cô được nhồi nhét trước kia. Đó là một hành trình giáo dục mà không phải ai cũng sẽ dễ dàng hoàn thành được. Độc giả có thể tìm hiểu thêm về Được học tại đây.