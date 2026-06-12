Điểm chuẩn vào lớp 10 trường chuyên Nhân văn 2026

Ngày 12/6, trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) công bố điểm chuẩn vào lớp 10.

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ảnh: Đinh Hà.

Điểm trúng tuyển vào lớp chuyên Ngữ văn cao nhất với 43,31 điểm. Tiếp đến là lớp Lịch sử với 42,99 điểm và chuyên Địa lý 41,26 điểm.

Điểm trúng tuyển là điểm tổng môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (môn chung) và môn chuyên nhân hệ số 3.

Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển phải là những thí sinh dự thi đủ 3 môn chung và môn chuyên, không bị đình chỉ thi, điểm môn thi tính theo thang điểm 10. Điểm của từng môn thi chung phải đạt từ 2 trở lên, điểm môn chuyên phải đạt từ 6 điểm trở lên.

Trường lấy điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu; không cộng điểm ưu tiên và điểm khuyến khích trong tuyển sinh.

Thí sinh đăng ký phúc khảo theo hình thức trực tuyến từ 18h ngày 12/6 đến 24h ngày 18/6. Lệ phí 300.000 đồng/môn thi phúc khảo, thí sinh nộp lệ phí bằng hình thức chuyển khoản. Lệ phí đã nộp không hoàn trả lại.

Lưu ý, thí sinh đăng ký phúc tra sau khi làm thủ tục chuyển khoản sẽ không thay đổi được số môn đăng ký phúc tra. Trường sẽ công bố kết quả phúc khảo trước ngày 30/6. Thời gian nhập học là ngày 28/6.

Năm nay, trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển 150 chỉ tiêu cho 3 hệ chuyên Văn, Sử, Địa. Trường nhận hơn 2.000 hồ sơ, lớp chuyên Lịch sử có tỷ lệ chọi cao nhất với 1/15, hai lớp chuyên Văn và Địa lý lần lượt 1/14 và 1/12.