Học sinh chuyên Trần Đại Nghĩa ôm chặt nhau trong ngày bế giảng

Sáng 23/5, sân trường trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) đón học sinh khối 12 trong bầu không khí đặc biệt của lễ bế giảng và lễ trưởng thành với chủ đề “Hồi âm 2326”. Từ sớm, những hàng ghế trước sân khấu đã kín phụ huynh đến dự lễ cùng con. Ai cũng mang theo những bó hoa tươi, những món quà nhỏ, thậm chí mang theo máy ảnh để cùng con ghi lại cột mốc đáng nhớ của tuổi học trò.
Nguyễn Bảo Trân (phải), học sinh lớp 12 Văn, ngồi giữa nhóm bạn nhưng ánh mắt nhiều lần hướng lên dãy lớp học đối diện. Nữ sinh chia sẻ bản thân cảm thấy xúc động nhiều hơn tưởng tượng vì mọi thứ trôi qua quá nhanh. Với nữ sinh, 3 năm ở trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa dường như chỉ vừa bắt đầu với những buổi học đầu tiên, những lần làm quen bạn mới, nay đã đến lúc phải nói lời chia tay. “Em luôn muốn sau này sẽ quay lại trường và rất tò mò không biết khi trở về, mình đã trở thành ai, đã làm được gì”, Bảo Trân nói với Tri Thức - Znews.
Dưới sân khấu, nhiều phụ huynh gần như không rời mắt khỏi con trong suốt buổi lễ. Có người liên tục chỉnh lại tóc cho con, có người tranh thủ ghi hình từng khoảnh khắc khi con bước lên sân khấu nhận thưởng, có người lại được con cài bông hồng đỏ lên ngực trái. Sau hành trình cùng con vượt qua áp lực thi chuyên, thi học sinh giỏi và những đêm chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, lễ bế giảng không chỉ là ngày trưởng thành của học sinh mà còn là cột mốc đầy tự hào, xúc động với những người làm cha mẹ.
Những bản nhạc gắn liền với tuổi học trò vang lên giữa sân trường, kéo theo hàng loạt cảm xúc đan xen trong lòng học sinh cuối cấp. Có lúc không khí bùng lên rộn ràng như một ngày hội, nhưng cũng có những khoảnh khắc mọi thứ chậm lại, lắng xuống theo những ca khúc nhuốm màu hoài niệm. Những cô cậu học trò lớp 12 đều hiểu rằng sau buổi lễ hôm nay, mỗi người sẽ có hành trình mới với những ngã rẽ, lựa chọn và kỳ vọng của riêng mình. Ba năm cấp ba rồi sẽ trở thành ký ức đẹp của tuổi thanh xuân, đồng thời là hành trang để các em tiếp tục bước về phía trước.
Từ sáng sớm, cô Hoài An đã có mặt tại sân trường để dự lễ trưởng thành cùng con trai Khôi Nguyên. Người mẹ ngồi ở hàng ghế phụ huynh, nhiều lần đưa điện thoại lên ghi lại khoảnh khắc con đứng trên sân khấu trong bộ lễ phục cuối cấp. Với người mẹ, ngày con trai hoàn thành 12 năm học là thành quả của cả gia đình sau nhiều năm yêu thương và đồng hành. Điều người mẹ mong mỏi nhất không phải những thành tích lớn lao, mà là khi rời ghế nhà trường, con trai sẽ trưởng thành, sống tử tế và trở thành người có ích cho xã hội.
Sau những cái ôm dành cho cha mẹ trong lễ trưởng thành, các cô cậu học trò lại tìm đến nhau, trao cho nhau những cái ôm thật chặt như muốn níu giữ thời gian của tuổi học trò. Ở một góc sân trường, Khánh Vy, học sinh lớp 12TH1, ôm chầm lấy người bạn thân giữa dòng người còn lưu luyến chưa muốn ra về. Với nhiều học sinh cuối cấp, điều khó buông bỏ sau lễ bế giảng không chỉ là lớp học, sân trường quen thuộc, mà còn là những người bạn đã cùng mình đi qua 3 năm thanh xuân đáng nhớ.
Sau những ngày nắng nóng kéo dài, thời tiết thành phố dịu lại, bầu trời trong xanh với những tia nắng nhẹ nhàng phủ khắp sân trường, khiến không khí lễ trưởng thành càng thêm dễ chịu và đầy cảm xúc.
Nguyễn Yến Thảo, học sinh lớp 12TH1, vẫn nán lại trường cho đến khi buổi lễ kết thúc. Nữ sinh liên tục ngoái nhìn sân trường, lớp học và những góc nhỏ đã gắn bó suốt thời học sinh với mong muốn lưu giữ thêm một chút ký ức trước ngày chia tay. Trong cảm giác vui buồn lẫn lộn của ngày trưởng thành, Yến Thảo nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều kể từ khi bước chân vào Trần Đại Nghĩa. Từ một cô học trò khá rụt rè thời cấp 2, nữ sinh dần mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn, tham gia hoạt động tập thể và thử sức với nhiều điều trước đây chưa từng nghĩ mình có thể làm được.
Khi những tiết mục cuối cùng kết thúc và tiếng nhạc tắt dần, nhiều học sinh vẫn lưu luyến chưa muốn rời khỏi sân trường. Dưới cái nắng đã lên cao của buổi sáng cuối tháng 5, các nhóm bạn tiếp tục níu nhau ở lại để chụp thêm vài bức ảnh, ngồi xem lại những món quà vừa nhận từ thầy cô, bạn bè và nhà trường. Giữa nền trời xanh trong, lễ trưởng thành “Hồi âm 2326” khép lại như lời chào dành cho những cô cậu học trò sau hành trình đầy kỷ niệm đẹp với ngôi trường có tuổi đời hơn 150 năm.
