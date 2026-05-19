Khánh thành trường học tại khu đất từng là nghĩa trang lớn nhất TP.HCM

|
Sáng 19/5, trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM) chính thức khánh thành trong sự háo hức của phụ huynh, giáo viên và học sinh. Ngôi trường được xây dựng trên quỹ đất sau di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa, góp phần bổ sung hạ tầng giáo dục cho khu vực đang chịu áp lực lớn về gia tăng dân số cơ học.
|
Bà Văn Minh Tân, Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, cho biết trong năm học 2025-2026, trường đã tiếp nhận 160 học sinh lớp 1 học tạm tại cơ sở khác do công trình chưa hoàn thiện. Sang năm học 2026-2027, số học sinh này sẽ lên lớp 2, đồng thời trường được giao tuyển mới 10 lớp 1. Với các khối lớp còn lại, nhà trường sẽ tiếp nhận học sinh chuyển đến từ các trường trên địa bàn phường, đặc biệt ưu tiên giảm tải cho những trường đang có sĩ số quá đông.
|
Tham dự buổi lễ, ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - tham quan phòng học, trò chuyện cùng thầy trò học sinh Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa. Mỗi phòng học có diện tích tiêu chuẩn 52 m2, đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn về phòng học và phòng chức năng, nổi bật là bảng tương tác 65 inch.
|
Ngoài ra, trường còn có các phòng bộ môn, thư viện, khu hành chính cùng khuôn viên sân chơi rộng rãi phục vụ học sinh. Trong hình, bàn ghế, các thiết bị cho phòng học Tiếng Anh đã được bố trí.
|
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Lộc cùng các em học sinh thực hiện nghi thức trồng cây.
|
Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, UBND TP.HCM phát động đợt cao điểm “100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học”, đặt mục tiêu đưa vào sử dụng trước ngày 5/9 năm nay.
|
Báo cáo tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM - cho biết chiến dịch phục vụ năm học 2026-2027 đã đi được 1/3 chặng đường, với 233 phòng học mới hoàn thành.
|
Trong đó, công trình trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa là một điểm sáng tiêu biểu khi hoàn thành vượt tiến độ.
|
Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết lễ khánh thành ngày hôm nay không chỉ là niềm vui của ngành giáo dục, của chính quyền và nhân dân phường Bình Hưng Hòa, mà còn là minh chứng sinh động cho quyết tâm của thành phố trong ưu tiên đầu tư cho giáo dục, chăm lo cho thế hệ tương lai.
|
Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa tọa lạc trên đường Hương Lộ 3, được xây dựng trên khu đất rộng hơn 8.800 m2 tại phường Bình Hưng Hòa. Trường được thiết kế gồm 1 trệt, 3 lầu với 30 phòng học tiêu chuẩn.
Bạn đang cảm thấy mình đã quá tuổi để học?Được học - câu chuyện về cô gái 17 mới được đến trường lần đầu và đã trở thành tiến sĩ ngành Sử học về sau - hơn cả một câu chuyện truyền cảm hứng về học tập. Đó là hành trình đi tìm bản ngã của Tara Westover, khi cô đánh mất gia đình mình với những lời cáo buộc nghiệt ngã. Đó là sự trưởng thành về nhận thức trước một thế giới rộng lớn hơn gấp nhiều lần những gì cô được nhồi nhét trước kia. Đó là một hành trình giáo dục mà không phải ai cũng sẽ dễ dàng hoàn thành được. Độc giả có thể tìm hiểu thêm về Được học tại đây.