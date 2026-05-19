Khánh thành trường học tại khu đất từng là nghĩa trang lớn nhất TP.HCM

Bà Văn Minh Tân, Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, cho biết trong năm học 2025-2026, trường đã tiếp nhận 160 học sinh lớp 1 học tạm tại cơ sở khác do công trình chưa hoàn thiện. Sang năm học 2026-2027, số học sinh này sẽ lên lớp 2, đồng thời trường được giao tuyển mới 10 lớp 1. Với các khối lớp còn lại, nhà trường sẽ tiếp nhận học sinh chuyển đến từ các trường trên địa bàn phường, đặc biệt ưu tiên giảm tải cho những trường đang có sĩ số quá đông.