Ngôi trường trên khu đất từng là nghĩa trang lớn nhất TP.HCM

Các dãy phòng học dần hiện rõ của Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa tại khu đất từng là nghĩa trang Bình Hưng Hoà - nghĩa trang lớn nhất TP.HCM . Công trình hiện đạt 90% tiến độ, sau 8 tháng thi công với khoảng 150 công nhân.

Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa rộng hơn 8.800 m2, gồm một trệt và 3 lầu với 30 phòng học cùng các phòng chức năng, khu hành chính và sân chơi.

Mỗi phòng học có diện tích tiêu chuẩn 52 m2, đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn về phòng học và phòng chức năng. Bên trong, bàn ghế, quạt trần và hệ thống cửa sổ đã được bố trí, lắp đặt hoàn chỉnh.

Dự án do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân làm chủ đầu tư, với nguồn vốn được cấp từ ngân sách thành phố.

Sau khi hoàn thành, ngôi trường sẽ giải quyết chỗ học cho tối thiểu 1.050 học sinh, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của trẻ em tại khu vực đông dân cư.

Công trình Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa được xem là một trong những dự án trọng điểm, đang được đẩy nhanh tiến độ, một số hạng mục được tăng cường thi công vào ban đêm. Dự kiến, công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng vào quý I năm nay.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân cho biết các công trình chính cưa dự án đã hoàn thành cơ bản, các công trình phụ đang được khẩn trương triển khai.

Song song với việc xây dựng trường học, dự án di dời nghĩa trang Bình Hòa cũng đang được triển khai theo lộ trình. Dự án có quy mô khoảng 41 hecta, liên quan đến hơn 53.000 ngôi mộ. Bước chuyển mình này không chỉ cải thiện môi trường sống, thay đổi diện mạo đô thị mà còn gợi mở kỳ vọng về một môi trường học tập an toàn, xanh - sạch - đẹp.

