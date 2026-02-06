Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ngôi trường trên khu đất từng là nghĩa trang lớn nhất TP.HCM

Tiến độ Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa hiện đạt 90% khối lượng sau 8 tháng thi công, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 3.

Các dãy phòng học dần hiện rõ của Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa tại khu đất từng là nghĩa trang Bình Hưng Hoà - nghĩa trang lớn nhất TP.HCM. Công trình hiện đạt 90% tiến độ, sau 8 tháng thi công với khoảng 150 công nhân.
Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa rộng hơn 8.800 m2, gồm một trệt và 3 lầu với 30 phòng học cùng các phòng chức năng, khu hành chính và sân chơi.

Mỗi phòng học có diện tích tiêu chuẩn 52 m2, đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn về phòng học và phòng chức năng. Bên trong, bàn ghế, quạt trần và hệ thống cửa sổ đã được bố trí, lắp đặt hoàn chỉnh.
Khu vực nhà vệ sinh hiện đã hoàn thiện lắp đặt cơ bản, đang được tiến hành thi công phần xử lý nước thải.

Dự án do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân làm chủ đầu tư, với nguồn vốn được cấp từ ngân sách thành phố.

Phần cầu thang hiện đã hoàn thiện.

Sau khi hoàn thành, ngôi trường sẽ giải quyết chỗ học cho tối thiểu 1.050 học sinh, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của trẻ em tại khu vực đông dân cư.
Trong hình, công nhân tiến hành lắp đặt hố ga, thi công vịnh đỗ xe trường học.

Công trình Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa được xem là một trong những dự án trọng điểm, đang được đẩy nhanh tiến độ, một số hạng mục được tăng cường thi công vào ban đêm. Dự kiến, công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng vào quý I năm nay.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân cho biết các công trình chính cưa dự án đã hoàn thành cơ bản, các công trình phụ đang được khẩn trương triển khai.

Tại khu vực tầng thượng, công nhân thi công màng khò chống thấm.

Song song với việc xây dựng trường học, dự án di dời nghĩa trang Bình Hòa cũng đang được triển khai theo lộ trình. Dự án có quy mô khoảng 41 hecta, liên quan đến hơn 53.000 ngôi mộ. Bước chuyển mình này không chỉ cải thiện môi trường sống, thay đổi diện mạo đô thị mà còn gợi mở kỳ vọng về một môi trường học tập an toàn, xanh - sạch - đẹp.

Vị trí xây dựng Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa.

Khương Nguyễn

