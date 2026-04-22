Bên trong trường học trên khu đất từng là nghĩa trang lớn nhất TP.HCM

Đây là công trình giáo dục đầu tiên được xây dựng trên quỹ đất sau khi nghĩa trang được di dời, đánh dấu bước chuyển đổi đáng chú ý trong quy hoạch đô thị từ một khu nghĩa địa lâu năm sang không gian phục vụ học tập và sinh hoạt cộng đồng.
Dự án khởi công từ tháng 5/2025, đến nay đã đạt khoảng 90% tiến độ. Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, tiến độ đang được đẩy nhanh, công nhân liên tục hoàn thiện các hạng mục cuối như lắp đặt thiết bị, kiểm tra hệ thống kỹ thuật và chỉnh trang khuôn viên.
Vị trí xây dựng Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa.
Trường có quy mô hơn 8.800 m2, gồm một trệt và ba lầu với 30 phòng học cùng các phòng chức năng có thể đáp ứng nhu cầu học tập của hàng nghìn học sinh.
Tổng thể công trình nổi bật với gam màu xanh dịu mắt, thiết kế mở, nhiều cửa sổ giúp đón ánh sáng tự nhiên và tăng cường lưu thông không khí.
Bên trong các lớp học và khu chức năng, thiết bị giảng dạy đang được lắp đặt đồng bộ, từ bàn, ghế, bảng viết đến hệ thống bảng tương tác 65 inch hỗ trợ ứng dụng công nghệ. Các không gian như phòng tiếng Anh, tin học, âm nhạc, khu thể chất và nhà ăn cũng đang hoàn thiện những khâu cuối, sẵn sàng đưa vào sử dụng.
Hội trường lớn khang trang với hàng trăm chỗ ngồi được bố trí ngay ngắn, sẵn sàng phục vụ các hoạt động tập thể, sinh hoạt và sự kiện của nhà trường.
Hành lang các tầng rộng rãi, thông thoáng, được hoàn thiện sạch sẽ, đảm bảo an toàn và thuận tiện cho việc di chuyển của học sinh.
Không gian nhà vệ sinh được đầu tư khang trang, sạch sẽ với hệ thống bồn rửa, gương và ánh sáng đồng bộ. Khu vực này góp phần đảm bảo điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho học sinh trong môi trường học tập mới.
Ngoài ra, khuôn viên sân trường rộng, đang được bổ sung cây xanh để tạo cảnh quan và không gian sinh hoạt ngoài trời.
Công nhân vệ sinh dọn dẹp hành lang, thu gom rác và làm sạch bề mặt sàn trong giai đoạn hoàn thiện cuối. Công tác vệ sinh được triển khai kỹ lưỡng nhằm đảm bảo không gian sạch sẽ, sẵn sàng cho việc nghiệm thu và đưa công trình vào sử dụng.
Ngôi trường nằm gần khu dân cư đông đúc, xung quanh là nhiều dãy nhà và chung cư hiện hữu. Vị trí này được kỳ vọng giúp học sinh thuận tiện đi lại, đồng thời góp phần giảm tải áp lực trường lớp cho khu vực lân cận.
Dự kiến, công trình sẽ được khánh thành vào ngày 19/5. Sau đó, nhà trường triển khai tuyển sinh đầu tháng 6 với khoảng 10 lớp 1, đồng thời tiếp nhận thêm học sinh từ địa bàn và khu vực lân cận.