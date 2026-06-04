Phụ huynh toát mồ hôi, chen chân đón con thi chuyên Sư phạm

10h sáng 4/6, gần 7.500 thí sinh thi vào trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội kết thúc giờ làm bài môn Tiếng Anh chung - môn thi đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường này.

Trước giờ tan khoảng 30 phút, nhiều phụ huynh đã đội mũ, che ô, đứng xếp hàng trước các điểm thi để đợi con. Một số người tranh thủ mua nước uống, đồ ăn nhẹ để chuẩn bị cho con sau khi hoàn thành môn thi đầu tiên.

Thời điểm này, nhiệt độ Hà Nội khoảng 35 độ C, ngoài đường có thể cao hơn. Hàng nghìn thí sinh ùa ra cổng trường trong thời tiết nắng nóng.

Nhiều phụ huynh liên tục gọi điện, nhắn tin để tìm vị trí của con giữa dòng người. Những tiếng gọi con liên tục vang lên, xen lẫn tiếng còi xe và tiếng trao đổi rôm rả của các thí sinh vừa hoàn thành môn thi đầu tiên. Không ít phụ huynh phải len qua đám đông, đứng nhón chân quan sát để nhận ra con.

Lường trước tình trạng đông đúc, một số gia đình hẹn sẵn điểm đón. Dù vậy, lượng người đổ ra cùng lúc khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn, nhiều gia đình mất 10-15 phút mới có thể gặp được nhau.

Ra khỏi phòng thi từ 10h10 song không thể tìm thấy mẹ trong khuôn viên, Hồng Thanh (học sinh trường THCS Lý Sơn) quyết định ra ngoài cổng trường đợi. Giữa dòng người đông nghịt, nữ sinh liên tục đảo mắt tìm kiếm. Sau vài phút gọi điện không được, Thanh đứng nép vào một góc vỉa hè, vừa quan sát dòng người đi qua vừa kiểm tra điện thoại.

Tương tự, chờ 20 phút nhưng xe đặt vẫn chưa đến, nhóm của Minh Khuê (ở giữa, học sinh trường THCS Kim Giang) tranh thủ thảo luận đáp án. Khuê nhận xét đề thi có bài khó, phân loại học sinh, nhưng xen giữa vẫn có những câu dễ lấy điểm. “Để lấy được 8,5 điểm môn Tiếng Anh chung, thí sinh cũng phải có sức học thuộc loại giỏi”, nữ sinh nói.

Theo thông tin từ Hiệu trưởng Vũ Văn Tiến, số thí sinh đăng ký vào trường năm nay đạt mức kỷ lục, đồng thời là kỳ thi lớp 10 riêng đông nhất cả nước. Thí sinh xa nhất năm nay đến từ đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang). Các em phải làm 4 bài thi trong hai ngày 4-5/6. Trong đó, các em thi ba môn chung gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. Sau đó, các em thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên đăng ký.

Bên ngoài cổng trường, theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, lượng lớn thí sinh và phụ huynh đổ ra cùng lúc khiến mật độ phương tiện tăng cao, tình trạng ùn tắc cục bộ xuất hiện trước hai cổng trường trên đường Xuân Thủy.

Lực lượng chức năng cùng thanh niên tình nguyện được bố trí tại khu vực cổng trường để phân luồng giao thông, hướng dẫn phụ huynh di chuyển, nhưng gặp khó khăn vì số phụ huynh, xe cộ quá lớn.

Nhiều ôtô của phụ huynh dừng đỗ dọc cổng trường để đợi con, khiến mặt đường bị thu hẹp. Dòng xe máy, ôtô nối dài, di chuyển chậm qua khu vực cổng trường. Một số thời điểm, các phương tiện gần như nhích từng chút một.

Đáng chú ý, nhiều gia đình lựa chọn di chuyển bằng tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội để trở về nhà. Ga Đại học Quốc gia nằm ngay sát điểm thi, giúp giảm đáng kể áp lực giao thông quanh khu vực trường.

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