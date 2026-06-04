Thí sinh thi vào chuyên Sư phạm đông kỷ lục, xa nhất từ Phú Quốc

Sáng 4/6, 7.500 thí sinh từ nhiều tỉnh, thành, xa nhất từ Phú Quốc, thi vào lớp 10 chuyên Sư phạm - kỳ thi chuyên đông nhất toàn quốc năm nay.

Thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 chuyên Sư phạm. Ảnh: Đinh Hà.

Từ 7h sáng 4/6, khoảng 7.500 học sinh từ khắp nơi đổ về Đại học Sư phạm Hà Nội, dự thi vào trường THPT chuyên của trường.

Lực lượng công an khu vực có mặt từ sớm, hoạt động liên tục để phân luồng, hướng dẫn các phương tiện. Tuy nhiên, tình trạng ùn ứ vẫn diễn ra vì lượng người đổ về rất đông. Nhiều phụ huynh phải dừng ôtô từ xa để con đi bộ vào điểm thi.

Trước kỳ thi có tỷ lệ chọi cao nhất lên đến 1/29,9, không ít phụ huynh, học sinh tỏ rõ sự hồi hộp, lo lắng trên khuôn mặt.

Sĩ từ hồi hộp trước cuộc đua '1 chọi 30'

Từ hôm qua, Trần Phương Thảo (học sinh trường THCS Nguyễn Đăng Đạo, Bắc Ninh) đã di chuyển xuống Hà Nội và ở nhờ nhà người quen. Đăng ký vào lớp chuyên Anh, với tỷ lệ chọi 1/29,9, nữ sinh không tránh giấu được sự hồi hộp.

Từ năm lớp 6 đến nay, Thảo liên tục là thành viên đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh của trường. Nữ sinh cũng đã trải qua kỳ thi vào trường THPT chuyên Bắc Ninh, song, Thảo đánh giá đề chuyên Anh của trường chuyên Sư phạm khó hơn hẳn và khác về dạng thức.

Thí sinh phải làm 4 bài thi trong hai ngày 4-5/6. Trong đó, các em thi ba môn chung gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. Sau đó, các em thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên đăng ký.

Do đó, ngoài môn chuyên, Thảo cũng phải ôn tập thêm 3 môn chung. "Rất vất vả", nữ sinh cho biết lịch học thêm của em dày đặc, trung bình 7-8 buổi mỗi tuần.

Chung tâm trạng với Thảo, đăng ký vào lớp chuyên Ngữ văn, Trần Hải Như (học sinh trường THCS Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội) bước vào kỳ thi với tâm trạng vừa háo hức nhưng cũng đầy áp lực.

"Em khá lo vì tỷ lệ cạnh tranh rất lớn và có nhiều bạn rất tài năng", Như chia sẻ.

Để sẵn sàng cho kỳ thi này, Hải Như đã trải qua một năm lớp 9 "gần như không có ngày nghỉ cuối tuần". Riêng với môn chuyên, ngoài buổi học thêm, nữ sinh còn tham gia lớp luyện đề 2 buổi mỗi tuần. Số đề thi mà Như đã làm "đếm không xuể".

"Nội dung đề thi chuyên có nhiều kiến thức chuyên sâu, bao gồm cả lý luận văn học. Các lần thi thử, em thường đạt 5-5,5 điểm môn chuyên", nữ sinh chia sẻ.

Thí sinh phải làm 4 bài thi trong hai ngày 4-5/6. Ảnh: Đinh Hà.

Hồ sơ đăng ký đạt kỷ lục, học sinh xa nhất ở Phú Quốc

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Vũ Văn Tiến, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, cho biết năm nay, nhà trường nhận được gần 7.500 hồ sơ đăng ký, đông nhất kể từ khi trường thành lập và được đánh giá là số lượng thí sinh đông nhất cả nước. Các năm trước trung bình khoảng 5.000-5.500 thí sinh đăng ký.

Thầy hiệu trưởng cho biết với phạm vi tuyển sinh toàn quốc, trường thu hút đông đảo thí sinh từ khắp các tỉnh, thành trên cả nước. Tỷ lệ thí sinh ngoài Hà Nội hàng năm thường chiếm khoảng 20-25%.

"Năm nay, thí sinh ở xa nhất đến từ đặc khu Phú Quốc. Em này đăng ký vào lớp chuyên Anh, đã cùng gia đình di chuyển đến Hà Nội từ hôm qua. Nhà trường đã chủ động liên hệ gia đình để hỗ trợ nam sinh trong quá trình dự thi", thầy Tiến chia sẻ.

Thầy Tiến cho biết số thí sinh đăng ký năm nay đông kỷ lục. Ảnh: Đinh Hà.

Trường tuyển 490 học sinh, với tám khối chuyên bao gồm Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý. Trong đó, chuyên Địa và Sinh tuyển 35 chỉ tiêu, còn lại tuyển 70 chỉ tiêu/khối.

Khối chuyên Anh nhận được nhiều hồ sơ nhất, 2.095 em đăng ký, tỷ lệ chọi 1/29,9, tăng vọt so với mức 1/22,9 của năm ngoái. Tiếp đó là khối chuyên Sinh, tỷ lệ chọi là 1/19,1.

Khối chuyên Địa lý và Tin học có tỷ lệ chọi thấp nhất là 1/8,1. So với năm ngoái, khối chuyên Tin giảm cạnh tranh đáng kể, từ 1/19,1 xuống còn một nửa.

Số thí sinh đăng ký và tỷ lệ chọi vào trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội năm nay như sau:

Số thí sinh đăng ký và tỷ lệ chọi vào chuyên Sư phạm 2026

Nhãn Tiếng Anh Sinh học Ngữ văn Toán Hóa học Vật lý Tin học Địa lý Số thí sinh đăng ký Học sinh 2095 667 1108 1096 939 735 570 282 Tỷ lệ chọi Tỷ lệ chọi 29.9 19.1 15.8 15.7 13.4 10.5 8.1 8.1

Với số lượng thí sinh đông, thầy Tiến cho biết nhà trường đã bố trí 9 điểm thi ngay trong khuôn viên Đại học Sư phạm Hà Nội với 248 phòng thi. Các phòng thi đều được trang bị điều hòa và phục vụ nước uống miễn phí cho học sinh.

Công tác phân luồng giao thông cũng được thực hiện từ sớm tại các cổng ở đường Xuân Thủy và Phạm Văn Đồng. Mỗi điểm thi đều có tình nguyện viên hướng dẫn các em lên phòng thi.

Bên cạnh đó, các đơn vị phối hợp còn triển khai chương trình "Tiếp sức mùa thi", phát miễn phí quạt cầm tay, nước uống và đồ dùng học tập. Việc thực hiện đồng thời nhiều giải pháp với kỳ vọng giảm thiểu căng thẳng cho thí sinh và người nhà.

Đối với phụ huynh, nhà trường đã mở cửa hội trường và nhà thi đấu, có máy lạnh, có nước uống miễn phí để phụ huynh nghỉ ngơi trong lúc chờ con thi.

Theo quy định, thí sinh phải dự thi đầy đủ 4 bài thi, không vi phạm quy chế thi, không có bài thi nào dưới 3,5 điểm. Điểm bài thi tính theo thang điểm 10. Nhà trường không cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh.

Học phí dự kiến 3,4 triệu đồng/tháng. Điểm chuẩn lớp 10 dự kiến được công bố trước ngày 30/6.