Bị rết cắn vẫn thi lớp 10, nữ sinh phải đi cấp cứu

Bị rết cắn trước buổi thi, nữ sinh vẫn cố gắng dự thi vào lớp 10, nhưng sức khỏe có biểu hiện chuyển biến xấu nên phải đi cấp cứu.

Nữ sinh được đưa đến phòng y tế trường, sau đó là Trung tâm Y tế khu vực Kim Bôi. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, sáng 2/6, trong thời gian diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại tỉnh này, lực lượng Công an xã Hợp Kim đã kịp thời hỗ trợ một thí sinh bị rết cắn, đưa đi cấp cứu kịp thời.

Thông tin ban đầu, trước buổi thi môn Toán vào lớp 10 công lập, em Bùi Thị Phương L. không may bị rết cắn. Dù sức khỏe bị ảnh hưởng, nhưng do đây là kỳ thi quan trọng, nữ sinh vẫn cố gắng đến điểm thi trường THPT Sào Báy (Phú Thọ), để dự thi theo quy định.

Trong quá trình làm bài, sức khỏe có biểu hiện chuyển biến xấu, đau nhức và mệt nhiều, em L. buộc phải dừng thi. Ngay khi phát hiện vụ việc, cán bộ y tế tại điểm thi đã khẩn trương tiến hành sơ cứu, theo dõi sức khỏe và truyền dịch cho em tại phòng y tế của hội đồng thi.

Xác định sức khỏe, sự an toàn của thí sinh là ưu tiên hàng đầu, công an xã Hợp Kim phối hợp với hội đồng thi và gia đình đưa em đến Trung tâm Y tế khu vực Kim Bôi để thăm khám, điều trị.

Thí sinh Đỗ Văn Tiến Đạt được hỗ trợ đưa đón từ bệnh viện đến điểm thi. Ảnh: Báo Phú Thọ.

Trước đó, cũng tại kỳ thi vào lớp 10 của tỉnh Phú Thọ, tối ngày 31/5, ngay trước thềm kỳ thi, thí sinh Đỗ Văn Tiến Đạt (học sinh trường THCS Cự Thắng, dự thi tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Phú Thọ) bất ngờ phải phẫu thuật cấp cứu do viêm ruột thừa.

Trước tình huống đặc biệt nguy cấp này, Công an phường Phú Thọ đã phối hợp cùng gia đình bố trí phương tiện đưa đón em Đạt từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Thọ đến điểm thi an toàn, đúng giờ.

Đồng thời, hội đồng coi thi cùng các lực lượng chức năng tại đây đã chủ động hỗ trợ tối đa về điều kiện đi lại, chăm sóc sức khỏe và động viên tâm lý cho nam sinh. Em Đạt đã vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt các bài thi.

Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập của tỉnh Phú Thọ diễn ra ngày 1-2/6 với hơn 57.000 thí sinh tham dự. Thí sinh làm ba bài thi Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Những thí sinh dự thi vào các trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào sáng 3/6.

Hiện tại, theo quy chế tuyển sinh THCS và THPT do Bộ GD&ĐT ban hành, bộ không nêu căn cứ nào để xét đặc cách thí sinh vào lớp 10 THPT công lập.