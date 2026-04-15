56 trường tư ở Hà Nội tuyển lớp 10 bằng điểm thi

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh lớp 10 của các trường THPT tư thục và THPT chất lượng cao năm 2026.

Theo thông báo của Sở GD&ĐT Hà Nội, các trường có hai hình thức tuyển sinh là sử dụng kết quả kỳ thi vào lớp 10 công lập hoặc xét tuyển dựa vào học bạ THCS.

Đáng chú ý, cả 90 trường tuyển sinh bằng cách xét học bạ, 56 trường trong số này xét thêm điểm thi vào lớp 10 công lập.

Chi tiết phương án tuyển sinh của 90 trường như sau:





Năm học 2025-2026, Hà Nội dự kiến khoảng 147.000 học sinh hoàn thành chương trình giáo dục THCS. Trong đó, khoảng 88.000 học sinh sẽ vào các trường THPT công lập, trung tâm GDNN-GDTX, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Số còn lại sẽ được tuyển vào cơ sở giáo dục tư thục (trường THPT, cơ sở giáo dục nghề nghiệp).

Theo khảo sát của Tri Thức - Znews, nhiều trường THPT ngoài công lập ở Hà Nội đã công bố học phí lớp 10 năm học tới, với mức 3 - 93,6 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí bán trú, xe tuyến...

Theo quy định, học sinh trường dân lập, tư thục được cấp bù học phí bằng mức học phí của trường công lập theo quy định của pháp luật; phần chênh lệch học phí giữa trường công lập và dân lập, tư thục sẽ do gia đình học sinh chi trả.

Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đã yêu cầu các trường THPT tư thục, chất lượng cao phải tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến; không được thu tiền giữ chỗ, đặt cọc hoặc các khoản thu không đúng quy định.

Kỳ thi vào lớp 10 năm 2025 của Hà Nội diễn ra ngày 30-31/5 với 3 môn thi gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn). Thí sinh thi vào trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào ngày 1/6.

Điểm xét tuyển là tổng điểm ba môn theo thang 10, không nhân hệ số, cùng điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).