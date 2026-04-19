Biến động điểm chuẩn lớp 10 tại TP.HCM trong 3 năm qua

Ba năm qua, điểm chuẩn lớp 10 tại TP.HCM biến động theo xu hướng phân hóa rõ rệt, với nhóm trường tốp đầu giữ mức cao ổn định, trong khi nhiều trường giảm điểm đáng kể.

Trong ba năm gần đây, điểm chuẩn lớp 10 tại TP.HCM (gồm TP.HCM cũ, Bình Dương cũ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) biến động theo hướng phân hóa rõ rệt giữa các nhóm trường và giữa từng khu vực. Nhóm trường tốp đầu tiếp tục duy trì mức điểm cao, trong khi phần lớn trường còn lại có xu hướng giảm hoặc biến động mạnh, tùy địa bàn.

Cụ thể, tại TP.HCM (cũ), trong năm học 2025-2026, trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa gây ấn tượng khi lấy điểm chuẩn 24,5, tăng 4,5 điểm so với năm trước, qua đó vượt lên vị trí số một vốn nhiều năm do THPT Nguyễn Thượng Hiền nắm giữ.

Các trường bám sát phía sau gồm THPT Nguyễn Thị Minh Khai (23,75 điểm), THPT Nguyễn Thượng Hiền và THPT Nguyễn Hữu Huân (cùng 23,5 điểm), Trung học Thực hành Sư phạm và THPT Nguyễn Hữu Cầu (23 điểm). Nhóm tiếp theo như THPT Trần Phú, Phú Nhuận, Bùi Thị Xuân, Lê Quý Đôn, Mạc Đĩnh Chi duy trì mức từ 22 đến 22,75 điểm.

Đáng chú ý, năm 2025 ghi nhận sự thay đổi trong nhóm dẫn đầu khi THPT Gia Định không còn góp mặt do điểm chuẩn giảm mạnh 4,25 điểm, xuống còn 18,75 điểm.

Bên cạnh những trường lấy điểm chuẩn cao, nhiều trường vẫn duy trì mức 10,5 điểm là có thể đậu nguyện vọng 1, nghĩa là chỉ khoảng 3 điểm mỗi môn. Các trường duy trì mức điểm này bao gồm THPT Bình Khánh, THPT Cần Thạnh, THPT An Nghĩa.

Cũng tại khu vực này, điểm chuẩn có xu hướng giảm nhẹ trong giai đoạn 2023-2025 khi khoảng 70-75% trường giảm điểm, phổ biến từ 0,25 đến 1,5 điểm.

Ở chiều ngược lại, một số trường tăng điểm, nổi bật nhất là trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa với mức tăng 4,5 điểm. Các trường như Trần Khai Nguyên, Ngô Quyền cũng tăng khoảng 1,25 điểm; trường THPT Tây Thạnh, Giồng Ông Tố, Võ Trường Toản tăng nhẹ khoảng 0,75 điểm.

Ở khu vực Bình Dương (cũ), xu hướng lại nghiêng về tăng điểm trong năm 2025. Phần lớn trường ghi nhận mức tăng từ 0,2 đến hơn 1 điểm, thậm chí có trường tăng đột biến như THPT Tân Bình (tăng 5,55 điểm), THPT Phước Hòa (tăng 3,05 điểm), THPT Nguyễn Huệ (tăng 2,65 điểm).

Dù vậy, xét mặt bằng chung, điểm chuẩn khu vực này thấp hơn khu vực TP.HCM (cũ). Trường có điểm cao nhất là THPT Trịnh Hoài Đức với 22,25 điểm (nguyện vọng 1) và 23 điểm (nguyện vọng 2), trong khi trường THPT Dĩ An là trường hiếm hoi khác vượt mốc 20 điểm. Phần lớn trường còn lại dao động từ 12,2 đến dưới 20 điểm.

Tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), điểm chuẩn biến động mạnh trong năm 2025 do thay đổi cách tính điểm xét tuyển. Dù vậy, vẫn có những trường duy trì điểm chuẩn ổn định như THPT Vũng Tàu (21,25 điểm), THPT Nguyễn Huệ (19 điểm), THPT Nguyễn Khuyến (17,25 điểm).

Trong khi đó, một số trường lấy điểm chuẩn rất thấp như THPT Ngô Quyền (5,25 điểm), THPT Phú Mỹ (6,5 điểm) và THPT Trần Phú (7,75 điểm), nghĩa là thí sinh chỉ cần đạt khoảng 2-3 điểm mỗi môn là có thể trúng tuyển.

Năm 2026 là năm đầu tiên TP.HCM tổ chức tuyển sinh lớp 10 sau sáp nhập với 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Vào ngày 31/5/2026, thí sinh đến điểm thi để làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế.

Ngày 1/6/2026, thí sinh thi môn Ngữ văn vào buổi sáng với thời gian làm bài 120 phút và môn Ngoại ngữ vào buổi chiều với thời gian 90 phút.

Ngày 2/6/2026, thí sinh tiếp tục thi môn Toán trong buổi sáng (120 phút) và bài thi tiếng Anh tích hợp vào buổi chiều với thời gian 150 phút.

Lịch thi cụ thể vào lớp 10 tại TP.HCM như sau: