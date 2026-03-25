Lịch thi vào lớp 10 công lập tại TP.HCM

UBND TP.HCM mới ban hành kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027, trong đó công bố lịch thi dự kiến vào lớp 10 THPT công lập cùng các quy định liên quan.

Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 tại TP.HCM dự kiến diễn ra trong hai ngày 1 và 2/6. Thí sinh sẽ dự thi 3 môn gồm Toán, Ngữ văn (120 phút/môn) và Ngoại ngữ (90 phút). Thí sinh có nguyện vọng thi chuyên sẽ làm thêm bài thi môn chuyên trong thời gian 150 phút.

Kết hợp thi tuyển và xét tuyển

Năm 2026, TP.HCM tổ chức tuyển sinh lớp 10 theo hình thức thi tuyển và xét tuyển. Trong đó, thi tuyển áp dụng đối với các trường THPT công lập, đảm bảo cân đối giữa số lượng thí sinh đăng ký và chỉ tiêu từng trường. Xét tuyển được áp dụng với các trường tư thục, trung học nghề và một số trường đặc thù theo quy định.

Đây là năm đầu tiên TP.HCM tổ chức tuyển sinh lớp 10 sau sáp nhập. Nhìn chung, phần lớn khu vực đều tổ chức thi tuyển, riêng một số đơn vị áp dụng hình thức xét tuyển, gồm THCS - THPT Thạnh An (xã Thạnh An), THPT Võ Thị Sáu (đặc khu Côn Đảo) và các trường phổ thông dân tộc nội trú, với đối tượng là học sinh học tập tại chính các đơn vị này hoặc theo quy định riêng của Bộ GD&ĐT.

Đối với các thí sinh đăng ký thi tuyển, quy trình tuyển sinh được chia thành hai giai đoạn. Ở giai đoạn 1, học sinh đăng ký 3 nguyện vọng để dự thi vào các trường THPT công lập (trừ một số trường chuyên và trường đặc thù).

Giai đoạn 2 là tuyển sinh bổ sung, được triển khai tùy theo tình hình nhập học thực tế và nhu cầu của các trường. Đối tượng là những thí sinh đã dự thi nhưng không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng ban đầu. Sở GD&ĐT có thể tổ chức tuyển bổ sung nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh và tuyển đủ chỉ tiêu còn thiếu.

Điểm mỗi bài thi được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 0,25 và có hệ số 1. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn thi cộng với điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Để đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh phải tham gia đầy đủ cả 3 bài thi và không có môn nào bị điểm 0.

Lưu ý, thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào các trường THPT công lập, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Khi đã trúng tuyển ở nguyện vọng nào, thí sinh phải nhập học theo nguyện vọng đó và không được thay đổi.

Theo kế hoạch, các trường THCS có trách nhiệm tư vấn để học sinh lựa chọn trường phù hợp với năng lực và điều kiện gia đình, ưu tiên các trường gần nơi cư trú để thuận tiện di chuyển.

Hệ thống tuyển sinh của thành phố sẽ hỗ trợ tính toán khoảng cách từ nơi ở (theo dữ liệu VNeID) đến các trường đăng ký và đưa ra cảnh báo nếu vượt ngưỡng quy định. Cụ thể, khoảng cách không quá 10 km đối với khu vực TP.HCM và Bình Dương (trước sáp nhập), và không quá 13 km đối với khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong trường hợp đăng ký vượt khoảng cách, nhà trường phải làm việc trực tiếp với phụ huynh, lập biên bản tư vấn và thông báo rõ quy định không được thay đổi nguyện vọng sau thời hạn điều chỉnh hoặc sau khi có kết quả trúng tuyển.

Đối tượng được tuyển thẳng

Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp của TP.HCM cũng đề cập đến các đối tượng được tuyển thẳng vào lớp 10 gồm: Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người; học sinh khuyết tật; học sinh đoạt giải cấp quốc gia hoặc quốc tế trong các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể thao, nghiên cứu khoa học - kỹ thuật.

Trong đó, học sinh đoạt giải quốc gia hoặc quốc tế có thể đăng ký tuyển thẳng vào tất cả trường THPT công lập (trừ trường chuyên). Các đối tượng còn lại được xem xét phân bổ vào trường phù hợp, ưu tiên gần nơi cư trú hoặc nơi làm việc của phụ huynh.

Việc xét tuyển thẳng sẽ căn cứ hồ sơ đăng ký và do hội đồng tuyển sinh xem xét, phân bổ theo chỉ tiêu và điều kiện tiếp nhận của từng trường.

Lưu ý, chính sách tuyển thẳng không áp dụng đối với học sinh tốt nghiệp THCS trước năm học 2025-2026. Ngoài ra, trường THPT được phân bổ có thể khác với nguyện vọng đăng ký ban đầu, tùy thuộc chỉ tiêu và điều kiện tiếp nhận thực tế của từng trường.

Đối với chế độ ưu tiên, khuyến khích, TP.HCM sẽ thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT. Tổng điểm cộng thêm tối đa dành cho thí sinh sẽ không quá 3,5 điểm và chỉ áp dụng đối với xét tuyển 3 nguyện vọng thông thường.

Tuyển sinh trường chuyên ra sao?

Đối với các trường chuyên trên địa bàn TP.HCM, thí sinh có nguyện vọng đăng ký thi chuyên cần phải đảm bảo trong độ tuổi quy định và có kết quả rèn luyện và học tập trong các năm lớp 6, 7, 8 đạt từ loại khá trở lên, riêng năm lớp 9 phải đạt loại tốt.

Sau sáp nhập, TP.HCM có 4 trường chuyên là THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, THPT chuyên Hùng Vương và THPT chuyên Lê Quý Đôn. Các trường này đều tuyển sinh theo hình thức thi tuyển và được phép tuyển sinh học sinh từ các tỉnh, thành khác nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

Thí sinh có nguyện vọng vào trường chuyên cần dự thi 4 bài thi tự luận, gồm 3 môn không chuyên là Toán, Ngữ văn (120 phút/môn), Ngoại ngữ (90 phút) và 1 môn chuyên theo đăng ký (150 phút). Đối với thí sinh thi chuyên ngoại ngữ, môn Ngoại ngữ không chuyên có thể trùng với ngoại ngữ chuyên.

Điểm các bài thi được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 0,25. Trong đó, các môn không chuyên có hệ số 1, riêng môn chuyên hệ số 2.

Điểm xét tuyển vào lớp chuyên được tính bằng tổng điểm 3 môn không chuyên cộng với điểm môn chuyên nhân hệ số 2. Điều kiện để được xét tuyển là thí sinh phải dự thi đầy đủ các môn, không vi phạm quy chế và tất cả bài thi đều đạt trên 2 điểm.

Việc xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu từng lớp chuyên.

Mỗi học sinh được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng vào lớp chuyên, theo thứ tự ưu tiên. Khi đã trúng tuyển ở nguyện vọng nào, thí sinh phải nhập học theo nguyện vọng đó và không được thay đổi.

Lưu ý, nếu không trúng tuyển hoặc không nhập học vào các trường chuyên (bao gồm cả trường Phổ thông Năng khiếu thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM), học sinh vẫn được tiếp tục tham gia xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập theo 3 nguyện vọng thường đã đăng ký trước đó.