TP.HCM công bố kết quả học sinh giỏi cấp thành phố

Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố năm học 2025-2026 tại TP.HCM có học sinh của 242 trường THPT tham dự, trong đó 223 trường có học sinh đoạt giải, đạt tỷ lệ 92,15%.

Học sinh TP.HCM dự thi tại trường Phổ thông Năng khiếu. Ảnh: Duy Hiệu.

Thông tin này được ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết vào sáng 13/3.

Trong số các trường có học sinh đoạt giải có 158 trường THPT công lập (chiếm 70,85%) và 65 trường ngoài công lập (29,15%). Toàn thành phố có 41 trường có học sinh đoạt giải nhất, gồm 37 trường công lập và 4 trường ngoài công lập.

Những trường có nhiều học sinh đoạt giải gồm: THPT chuyên Lê Hồng Phong (305 học sinh), THPT chuyên Lê Quý Đôn (202 học sinh), THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (177 học sinh), THPT Gia Định (156 học sinh), THPT Nguyễn Thượng Hiền (142 học sinh), THPT Mạc Đĩnh Chi (125 học sinh), THPT chuyên Hùng Vương (117 học sinh) và THPT Nguyễn Hữu Huân (115 học sinh).

Kỳ thi học sinh giỏi của TP.HCM diễn ra vào ngày 4/3 vừa qua với 9.082 thí sinh dự thi, tăng mạnh so với con số 6.000 thí sinh của năm 2025. Đây là kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố đầu tiên sau khi TP.HCM thực hiện sáp nhập với Bình Dương (cũ) và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) nên số lượng thí sinh tăng đáng kể.

Trong các môn thi, Tiếng Anh có số thí sinh dự thi đông nhất với 1.203 em, tiếp theo là Ngữ văn (1.095 học sinh), Toán (1.059 học sinh), Vật lý (945 học sinh) và Hóa học (919 học sinh).

Kỳ thi năm nay được tổ chức theo nội dung chương trình giáo dục phổ thông 2018, định hướng đánh giá năng lực tư duy và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh.

Hình thức thi chủ yếu là tự luận đối với các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Công nghệ - Công nghiệp và Công nghệ - Nông nghiệp. Riêng môn Tin học thi lập trình trên máy tính với các ngôn ngữ C++, Pascal và Python. Thời gian làm bài là 120 phút.

Đối tượng dự thi là học sinh lớp 12 đang học tại các trường phổ thông trong năm học 2025-2026, có kết quả học tập và rèn luyện học kỳ một từ khá trở lên và là thành viên đội tuyển học sinh giỏi của đơn vị.

Về chỉ tiêu dự thi, trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM) được cử tối đa 10 học sinh cho mỗi môn. Các trường THPT và trường phổ thông nhiều cấp học có cấp THPT được cử tối đa 5 học sinh mỗi môn đối với các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Tiếng Anh. Riêng các môn Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Trung được cử tối đa 10 học sinh mỗi môn.

Cơ cấu giải thưởng của kỳ thi học sinh giỏi được xác định theo tỷ lệ như sau: Giải nhất chiếm 5% tổng số thí sinh dự thi, giải nhì 20% và giải ba 35%. Việc xếp giải được thực hiện theo nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp.