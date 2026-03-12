Tuyển sinh lớp 10 ở TP.HCM: VNeID giúp chọn trường gần nhà

Hệ thống tuyển sinh của TP.HCM sẽ hỗ trợ tính toán khoảng cách từ nơi ở hiện tại đến các trường thí sinh đăng ký và đưa ra cảnh báo nếu vượt mức quy định.

Thí sinh TP.HCM trong kỳ thi lớp 10. Ảnh: Khương Nguyễn.

Theo Sở GD&ĐT, hiện TP.HCM có 176 trường THPT công lập và 47 trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT được công nhận tương đương chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tổng số chỗ học của hai hệ này là 137.211, gồm 118.355 chỉ tiêu THPT và 19.816 chỉ tiêu chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT, đáp ứng khoảng 80,7% nhu cầu học tập của học sinh sau THCS.

Đối với công tác tuyển sinh lớp 10 năm 2026, TP.HCM tiếp tục thực hiện theo hai hình thức là thi tuyển và xét tuyển.

Trong đó, hình thức thi tuyển được áp dụng với các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố, tổ chức theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT và đảm bảo cân đối giữa số lượng thí sinh đăng ký với chỉ tiêu được giao cho từng trường.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 dự kiến gồm 3 bài thi tự luận: Toán và Ngữ văn (120 phút mỗi môn), Ngoại ngữ (90 phút). Thời gian tổ chức thi dự kiến vào ngày 1 và 2/6/2026.

Hình thức xét tuyển áp dụng đối với các trường tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và một số trường THPT đặc thù như THCS - THPT Thạnh An, THPT Võ Thị Sáu (Côn Đảo), trường Phổ thông Dân tộc nội trú.

Sở GD&ĐT TP.HCM lưu ý học sinh đăng ký dự thi vào các trường THPT công lập được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên giảm dần (nguyện vọng 1 có mức ưu tiên cao nhất). Ngoài ra, thí sinh có thể đăng ký 2 nguyện vọng vào các lớp chuyên và 3 nguyện vọng vào các trường có dạy chương trình tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695.

Việc đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập và trường chuyên sẽ được thực hiện hoàn toàn theo hình thức trực tuyến. Các trường THCS có trách nhiệm tư vấn để học sinh lựa chọn trường gần nơi cư trú, thuận tiện di chuyển, phù hợp với năng lực học tập và điều kiện gia đình.

Hệ thống tuyển sinh của thành phố sẽ hỗ trợ tính toán khoảng cách từ nơi ở hiện tại (theo dữ liệu VNeID) đến các trường đăng ký và đưa ra cảnh báo nếu vượt mức quy định. Cụ thể, khoảng cách tối đa là 10 km đối với khu vực TP.HCM và Bình Dương trước khi sáp nhập, và 13 km đối với khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước khi sáp nhập.

Trong trường hợp khoảng cách vượt quy định, trường THCS phải làm việc trực tiếp với phụ huynh, lập biên bản tư vấn và thông báo rõ việc không được thay đổi nguyện vọng sau thời hạn điều chỉnh hoặc sau khi có kết quả trúng tuyển. Học sinh và phụ huynh cần cân nhắc kỹ trước khi đăng ký và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.