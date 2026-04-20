Học phí trường đào tạo Y khoa ở TP.HCM mới nhất

Bác sĩ tại khoa Điều trị Rối loạn nhịp, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. Ảnh minh họa: Duy Hiệu.
Theo thông tin từ Đại học Y Dược TP.HCM, năm học 2026-2027, học phí của trường dao động từ 30-90 triệu đồng. Trong đó, ngành Răng Hàm Mặt có mức học phí cao nhất, tiếp đến là ngành Y khoa - 88 triệu đồng/năm. So với hiện nay, học phí của trường Đại học Y Dược TP.HCM tăng khoảng 5-7%, cụ thể như sau:
STT
Tên ngành
Học phí năm 2026-2027
1
Y khoa
88.000.000
2
Y học dự phòng
55.000.000
3
Y học cổ truyền
55.000.000
4
Dược học
63.500.000
5
Hóa dược
52.500.000
6
Điều dưỡng
48.000.000
7
Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức
48.000.000
8
Hộ sinh
48.000.000
9
Dinh dưỡng
48.000.000
10
Răng Hàm Mặt
90.000.000
11
Kỹ thuật phục hình răng
50.000.000
12
Kỹ thuật xét nghiệm y học
48.000.000
13
Kỹ thuật hình ảnh y học
48.000.000
14
Kỹ thuật phục hồi chức năng
48.000.000
15
Y tế công cộng
46.000.000
16
Công tác xã hội
30.000.000
17
Công nghệ dược phẩm
53.500.000
18
Tâm lý học
30.000.000
Trong khi đó, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết học phí năm học 2026-2027 cao nhất là 81 triệu đồng, áp dụng với ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt.
Theo sau là ngành Dược học và Y học cổ truyền với mức 68 triệu đồng/năm học. Các ngành còn lại (Điều dưỡng, Hộ sinh, Dinh dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Y tế công cộng, Kỹ thuật gây mê hồi sức, Khúc xạ nhãn khoa) thu 47 triệu đồng/năm học. Lộ trình dự kiến tăng học phí tối đa 10% cho mỗi năm.
Năm ngoái, học phí của trường chỉ dao động 41,8-55,2 triệu đồng/năm học (áp dụng với khóa tuyển sinh 2025).
Tại Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TP.HCM), trường chưa công bố mức học phí đối với khóa tuyển sinh năm nay. Năm ngoái, học phí chương trình chính quy của trường dao động từ 41-70 triệu đồng. Trong đó, ngành Y khoa có mức cao nhất, tiếp đến là Răng Hàm Mặt (62,2 triệu đồng), Dược học và Y học cổ truyền (52,2 triệu đồng), trong khi Điều dưỡng có mức thấp nhất 41,8 triệu đồng.
Về phía trường tư, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng cho biết sẽ hỗ trợ tài chính với thí sinh theo học các ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt, Y học Cổ truyền và các ngành còn lại thuộc trong lĩnh vực Khoa học Sức khỏe. Cụ thể:
- Ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt: Học bổng 120 triệu đồng/4 năm học.
- Ngành Điều dưỡng (chương trình tiếng Anh): Học bổng 100 triệu đồng cho toàn khóa.
- Ngành Y học Cổ truyền và Y học Dự phòng: Học bổng 60 triệu đồng cho toàn khóa.
- Đối với các ngành còn lại thuộc lĩnh vực Khoa học Sức khỏe: Học bổng 8 triệu đồng mỗi suất.
Hiện tại, trường đã công bố học phí học kỳ I tạm thu sau học bổng đối với đa số ngành. Các ngành Y khoa, Y khoa (Tiếng Anh), Y học cổ truyền, Răng Hàm Mặt, Răng Hàm Mặt (Tiếng Anh) chưa có thông tin học phí.
|STT
|Ngành
|Học phí học kỳ I tạm thu sau học bổng
|1
|Kỹ thuật hình ảnh y học
|11.500.000
|2
|Kỹ thuật y sinh
|15.400.000
|3
|Y tế công cộng
|10.400.000
|4
|Dược học
|23.900.000
|5
|Dược học (Tiếng Anh)
|33.250.000
|6
|Điều dưỡng
|11.500.000
|7
|Điều dưỡng
|19.500.000
|8
|Hộ sinh
|13.450.000
|9
|Dinh dưỡng
|11.500.000
|10
|Kỹ thuật xét nghiệm y học
|13.450.000
|11
|Kỹ thuật phục hồi chức năng
|13.450.000
Tại Trường Đại học Văn Lang, học phí tính theo tín chỉ, dao động khoảng 1-2 triệu đồng/tín chỉ.
Còn tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, học phí ngành Y khoa trung bình 154,1 triệu đồng/năm, học trong 6 năm; ngành Răng Hàm Mặt trung bình 157 triệu đồng/năm.
Các ngành còn lại có học phí thấp hơn. Cụ thể, ngành Y học cổ truyền 57,3 triệu/năm; ngành Y học dự phòng 53,4 triệu/năm; ngành Dược học 52,9 triệu/năm; ngành Điều dưỡng 47,9 triệu/năm; Kỹ thuật xét nghiệm y học 47 triệu/năm; Kỹ thuật phục hồi chức năng 55,8 triệu/năm; Quản lý bệnh viện 45,5 triệu/năm.
Năm nay, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM mở hai ngành Y khoa và Y học cổ truyền. Trước đó, trường đã đào tạo các ngành Dược học, Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học. Nhà trường cho biết học phí nhóm ngành này sẽ được công bố trong tháng 4/2026.
