Học phí trường đào tạo Y khoa ở TP.HCM mới nhất

Một số trường đào tạo Y, Dược ở TP.HCM đã công bố mức học phí dự kiến đối với khóa tuyển sinh năm 2026, dao động từ 20,8-157 triệu đồng/năm.

Theo thông tin từ Đại học Y Dược TP.HCM, năm học 2026-2027, học phí của trường dao động từ 30-90 triệu đồng. Trong đó, ngành Răng Hàm Mặt có mức học phí cao nhất, tiếp đến là ngành Y khoa - 88 triệu đồng/năm. So với hiện nay, học phí của trường Đại học Y Dược TP.HCM tăng khoảng 5-7%, cụ thể như sau:

STT Tên ngành Học phí năm 2026-2027 1 Y khoa 88.000.000 2 Y học dự phòng 55.000.000 3 Y học cổ truyền 55.000.000 4 Dược học 63.500.000 5 Hóa dược 52.500.000 6 Điều dưỡng 48.000.000 7 Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức 48.000.000 8 Hộ sinh 48.000.000 9 Dinh dưỡng 48.000.000 10 Răng Hàm Mặt 90.000.000 11 Kỹ thuật phục hình răng 50.000.000 12 Kỹ thuật xét nghiệm y học 48.000.000 13 Kỹ thuật hình ảnh y học 48.000.000 14 Kỹ thuật phục hồi chức năng 48.000.000 15 Y tế công cộng 46.000.000 16 Công tác xã hội 30.000.000 17 Công nghệ dược phẩm 53.500.000 18 Tâm lý học 30.000.000

Trong khi đó, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết học phí năm học 2026-2027 cao nhất là 81 triệu đồng, áp dụng với ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt.

Theo sau là ngành Dược học và Y học cổ truyền với mức 68 triệu đồng/năm học. Các ngành còn lại (Điều dưỡng, Hộ sinh, Dinh dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Y tế công cộng, Kỹ thuật gây mê hồi sức, Khúc xạ nhãn khoa) thu 47 triệu đồng/năm học. Lộ trình dự kiến tăng học phí tối đa 10% cho mỗi năm.

Năm ngoái, học phí của trường chỉ dao động 41,8-55,2 triệu đồng/năm học (áp dụng với khóa tuyển sinh 2025).

Tại Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TP.HCM), trường chưa công bố mức học phí đối với khóa tuyển sinh năm nay. Năm ngoái, học phí chương trình chính quy của trường dao động từ 41-70 triệu đồng. Trong đó, ngành Y khoa có mức cao nhất, tiếp đến là Răng Hàm Mặt (62,2 triệu đồng), Dược học và Y học cổ truyền (52,2 triệu đồng), trong khi Điều dưỡng có mức thấp nhất 41,8 triệu đồng.

Về phía trường tư, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng cho biết sẽ hỗ trợ tài chính với thí sinh theo học các ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt, Y học Cổ truyền và các ngành còn lại thuộc trong lĩnh vực Khoa học Sức khỏe. Cụ thể:

Ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt: Học bổng 120 triệu đồng/4 năm học.

Ngành Điều dưỡng (chương trình tiếng Anh): Học bổng 100 triệu đồng cho toàn khóa.

Ngành Y học Cổ truyền và Y học Dự phòng: Học bổng 60 triệu đồng cho toàn khóa.

Đối với các ngành còn lại thuộc lĩnh vực Khoa học Sức khỏe: Học bổng 8 triệu đồng mỗi suất.

Hiện tại, trường đã công bố học phí học kỳ I tạm thu sau học bổng đối với đa số ngành. Các ngành Y khoa, Y khoa (Tiếng Anh), Y học cổ truyền, Răng Hàm Mặt, Răng Hàm Mặt (Tiếng Anh) chưa có thông tin học phí.

STT Ngành Học phí học kỳ I tạm thu sau học bổng 1 Kỹ thuật hình ảnh y học 11.500.000 2 Kỹ thuật y sinh 15.400.000 3 Y tế công cộng 10.400.000 4 Dược học 23.900.000 5 Dược học (Tiếng Anh) 33.250.000 6 Điều dưỡng 11.500.000 7 Điều dưỡng 19.500.000 8 Hộ sinh 13.450.000 9 Dinh dưỡng 11.500.000 10 Kỹ thuật xét nghiệm y học 13.450.000 11 Kỹ thuật phục hồi chức năng 13.450.000

Tại Trường Đại học Văn Lang, học phí tính theo tín chỉ, dao động khoảng 1-2 triệu đồng/tín chỉ.

Còn tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, học phí ngành Y khoa trung bình 154,1 triệu đồng/năm, học trong 6 năm; ngành Răng Hàm Mặt trung bình 157 triệu đồng/năm.

Các ngành còn lại có học phí thấp hơn. Cụ thể, ngành Y học cổ truyền 57,3 triệu/năm; ngành Y học dự phòng 53,4 triệu/năm; ngành Dược học 52,9 triệu/năm; ngành Điều dưỡng 47,9 triệu/năm; Kỹ thuật xét nghiệm y học 47 triệu/năm; Kỹ thuật phục hồi chức năng 55,8 triệu/năm; Quản lý bệnh viện 45,5 triệu/năm.

Năm nay, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM mở hai ngành Y khoa và Y học cổ truyền. Trước đó, trường đã đào tạo các ngành Dược học, Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học. Nhà trường cho biết học phí nhóm ngành này sẽ được công bố trong tháng 4/2026.