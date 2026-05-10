Học Kinh tế nhưng ra trường dễ làm trong bệnh viện

Học chương trình Kinh tế y tế, sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các bệnh viện, tập đoàn y tế hay các bộ, sở, ban ngành liên quan đến y tế.

Thí sinh nghe tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại NEU. Ảnh: Ngọc Bích.

Thông tin được TS Hoàng Thị Thúy Nga, Phó trưởng Khoa Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), đưa ra tại ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2026 do NEU tổ chức ngày 10/5.

Ngành hot tuyển sinh từ 2026

Năm 2026, NEU tuyển gần 9.000 sinh viên ở 88 chương trình/ngành đào tạo, trong đó có 15 ngành/chương trình mới mở, như Toán ứng dụng, Kinh tế y tế, Quản trị rủi ro định lượng...

Riêng về chương trình Kinh tế y tế, TS Hoàng Thị Thúy Nga cho biết chương trình này thuộc ngành Kinh tế, năm 2026 sẽ tuyển 40 chỉ tiêu, đào tạo bằng tiếng Anh.

Kinh tế y tế là việc ứng dụng kiến thức kinh tế vào lĩnh vực y tế. Khi thiết kế chương trình, nhà trường xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động để trang bị cho sinh viên hai nhóm kiến thức chính: Nhóm kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kinh tế nói chung, và nhóm kiến thức về hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe (như tài chính trong y tế, quản trị nhân lực hay marketing trong lĩnh vực này).

Ngoài ra, sinh viên còn được trang bị kỹ năng thu thập và phân tích dữ liệu nhằm hỗ trợ các tổ chức y tế và chăm sóc sức khỏe ra quyết định.

Với nền tảng này, TS Nga cho biết cơ hội việc làm cho sinh viên rất rộng mở. Sau khi tốt nghiệp, các em có thể làm việc tại phòng tổng hợp, kế toán tài chính hoặc phòng kế hoạch của các bệnh viện lớn cả công lẫn tư.

Các em cũng có thể làm việc tại các bộ, sở, ban ngành liên quan đến y tế; các tập đoàn y tế hoặc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ liên quan đến y tế.

Một cơ hội lớn khác là làm việc tại các công ty bảo hiểm trong và ngoài nước, nơi rất cần nhân sự phân tích tác động chính sách và sản phẩm bảo hiểm.

Đặc biệt, nhờ chương trình đào tạo 100% bằng tiếng Anh, sinh viên có thể gia nhập các tổ chức phi chính phủ hoặc các công ty tư vấn lớn thuộc nhóm Big 4 trong nước và quốc tế.

"Ngoài ra, lợi thế tiếng Anh cùng hệ thống tín chỉ, môn học tương đương quốc tế cũng tạo điều kiện thuận lợi để các bạn học nâng cao tại nước ngoài", TS Nga chia sẻ.

Học ngành Kinh tế y tế, sinh viên có cơ hội làm việc tại các bệnh viện. Ảnh: Ngọc Bích.

Lưu ý thêm với thí sinh, TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Đại học Kinh Tế Quốc dân, cho biết Kinh tế y tế hiện là một chương trình đào tạo đặc thù mới thuộc ngành Kinh tế, không phải là một ngành mới độc lập.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ nhận bằng cử nhân Kinh tế, cơ hội làm việc rộng mở ở bất kỳ lĩnh vực nào. Bởi lẽ, bản chất của chương trình vẫn là tư duy, nền tảng kinh tế, nhưng được bổ sung các học phần chuyên sâu về lĩnh vực y tế, giúp các em có lợi thế vượt trội khi ứng tuyển vào các cơ sở y tế hoặc các đơn vị làm chính sách.

Tư duy và phương pháp tự học là chìa khóa

Ông Đức cũng cho biết Đại học Kinh tế Quốc dân hiện có 42 ngành đào tạo nhưng có tới 104 chương trình khác nhau. Một ngành có thể bao gồm nhiều chương trình, như chương trình tiêu chuẩn dạy bằng tiếng Việt hoặc các chương trình chuyên sâu dạy bằng tiếng Anh...

Do đó, khi lựa chọn, phụ huynh và học sinh cần chú ý cả tên chương trình lẫn ngành đào tạo để biết rõ loại bằng cấp mình sẽ nhận được. Dù chương trình khác nhau về tính chuyên sâu hay ngôn ngữ đào tạo, sinh viên vẫn sẽ đảm bảo được nền tảng kiến thức cơ sở ngành như nhau.

PGS.TS Bùi Huy Nhượng chia sẻ tại ngày hội. Ảnh: Ngọc Bích.

Đưa ra lời khuyên với thí sinh, PGS.TS Bùi Huy Nhượng, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, nhận định để có sự thành công trong tương lai, có hai quyết định học sinh phải lựa chọn lúc này - học ngành gì và học trường nào.

Ông Nhượng khuyên học sinh chọn ngành cần dựa trên sở trường, đam mê, năng lực và nhu cầu của thị trường lao động. Tuy nhiên, thế giới luôn thay đổi, một ngành đang hot hôm nay có thể sẽ khác đi sau 4 năm, sau khi các em ra trường.

Vì vậy, điều quan trọng nhất là khả năng thích ứng và tinh thần học tập suốt đời. Điều này liên quan đến vấn đề thứ hai: Ngôi trường các em chọn.

Hiện tại, các em có thể chưa đỗ vào nguyện vọng yêu thích nhất, nhưng chỉ cần học tập trong môi trường phù hợp, chất lượng, các em sẽ có đủ tư duy và phương pháp để tự đào tạo, tự học tập nhằm thích ứng với mọi biến đổi của thị trường lao động.

Năm 2026, Đại học Kinh tế Quốc dân sử dụng ba phương thức tuyển sinh, bao gồm xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển kết hợp.

Một điểm mới đáng lưu ý là nhà trường quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế sang điểm môn tiếng Anh, không cộng điểm thưởng như năm trước.

Học phí năm 2026 của Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến khoảng 20-28 triệu đồng với chương trình chuẩn, 41-68 triệu với chương trình tiên tiến, chất lượng cao, định hướng ứng dụng (POHE), đào tạo bằng tiếng Anh.