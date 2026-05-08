Một nhóm ngành đang 'khát' thí sinh giỏi sáng tạo

Công nghiệp văn hóa đang trở thành động lực tăng trưởng mới, kéo theo nhu cầu nhân lực ở nhiều lĩnh vực, từ sáng tạo nội dung đến công nghệ và kinh doanh.

Nghị quyết số 80 đã đặt văn hóa ngang tầm chính trị, kinh tế, xã hội, xác định đây là trụ cột và hệ điều tiết của phát triển.

Một trong những mục tiêu của Nghị quyết 80 là đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp văn hoá; hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp công nghiệp văn hoá, nghệ thuật sáng tạo.

Cùng với đó là xây dựng một số tập đoàn công nghiệp văn hoá, cụm, khu công nghiệp sáng tạo, tổ hợp sáng tạo văn hoá tầm cỡ quốc tế dựa trên nền tảng công nghệ cao và các mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo.

Trong bối cảnh đó, nhu cầu về nguồn nhân lực cho các ngành công nghiệp văn hóa được dự báo sẽ tăng mạnh trong những năm tới.

Công nghiệp văn hóa là gì?

Công nghiệp văn hóa là khái niệm chỉ các ngành sản xuất, phân phối và kinh doanh những sản phẩm, dịch vụ dựa trên sáng tạo, tri thức và giá trị văn hóa. Nói cách dễ hiểu, đây là lĩnh vực biến ý tưởng, nội dung và bản sắc văn hóa thành hàng hóa có giá trị kinh tế.

Khác với các ngành công nghiệp truyền thống dựa vào tài nguyên hay máy móc, công nghiệp văn hóa lấy sự sáng tạo của con người làm “nguyên liệu” chính.

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng đã xác định 10 ngành công nghiệp văn hóa chủ chốt được ưu tiên phát triển gồm: Điện ảnh; Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; Nghệ thuật biểu diễn; Phần mềm và các trò chơi giải trí; Quảng cáo; Thủ công mỹ nghệ; Du lịch văn hóa; Thiết kế sáng tạo; Truyền hình và phát thanh; Xuất bản.

Học ngành nào?

Mỗi lĩnh vực trong 10 ngành công nghiệp văn hóa chủ chốt đều tương ứng với những nhóm ngành đào tạo cụ thể.

Chẳng hạn, với Điện ảnh, Truyền hình và phát thanh, nhu cầu nhân lực trải dài từ khâu sáng tạo đến sản xuất và phân phối. Học sinh có thể theo đuổi các vị trí như biên kịch, đạo diễn, quay phim, dựng phim, kỹ thuật âm thanh, sản xuất nội dung số…

Ở lĩnh vực Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, cơ hội không chỉ nằm ở sáng tác nghệ thuật mà còn ở tổ chức, truyền thông triển lãm hay kinh doanh tác phẩm. Những bạn có năng khiếu thẩm mỹ, tư duy hình ảnh có thể theo học ngành Thiết kế, Nhiếp ảnh hoặc Mỹ thuật ứng dụng.

Với Quảng cáo, Thiết kế sáng tạo, các ngành Marketing, Thiết kế đồ họa, Nội thất, Truyền thông thương hiệu sẽ là lựa chọn phù hợp.

Trong khi đó, lĩnh vực Phần mềm và trò chơi giải trí lại mở ra hướng đi cho những bạn quan tâm đến lập trình game, thiết kế nhân vật, thiết kế trải nghiệm người chơi (UX), vận hành sản phẩm… Đây đều là những vị trí có nhu cầu cao và mức thu nhập cạnh tranh.

Nghệ thuật biểu diễn như âm nhạc, sân khấu, múa… là mảnh đất dành cho những người có năng khiếu và đam mê nghệ thuật. Tuy nhiên, bên cạnh biểu diễn, lĩnh vực này còn cần các vị trí như tổ chức sự kiện, quản lý nghệ sĩ, sản xuất chương trình.

Lĩnh vực Thủ công mỹ nghệ không chỉ nằm ở việc sản xuất, mà còn thiết kế mới, xây dựng thương hiệu và kết nối với thị trường quốc tế. Các ngành học có thể kể đến như Thiết kế công nghiệp, Thiết kế thủ công mỹ nghệ, Mỹ thuật ứng dụng, Marketing...

Xuất bản cũng đang thay đổi mạnh mẽ với sự xuất hiện của sách điện tử, audiobook và các nền tảng nội dung số. Các vị trí như biên tập viên, thiết kế sách, phát hành, marketing sách ngày càng gắn với công nghệ và dữ liệu.

Du lịch văn hóa cũng đang chuyển mình từ tham quan đơn thuần sang trải nghiệm. Những công việc như thiết kế tour, phát triển sản phẩm du lịch hay quản lý dịch vụ đều cần nguồn nhân lực được đào tạo bài bản.

Học ở đâu?

Dưới đây là một số trường đại học đào tạo các ngành ở lĩnh vực công nghiệp văn hóa (đào tạo trực tiếp hoặc ngành gần), phụ huynh, học sinh có thể tham khảo:

STT Lĩnh vực Trường 1 Điện ảnh Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM Đại học Công nghệ TP.HCM 2 Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội Đại học Mỹ thuật Việt Nam Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Đại học Mỹ thuật TP.HCM Đại học Mỹ thuật TP.HCM Đại học Kiến trúc Hà Nội Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) Đại học Kiến trúc TP.HCM 3 Nghệ thuật biểu diễn Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Đại học Nghệ thuật (Đại học Huế) 4 Phần mềm và các trò chơi giải trí Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Đại học RMIT Việt Nam Đại học CMC Đại học FPT 5 Quảng cáo Học viện Báo chí và Tuyên truyền Đại học Văn Lang Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM Đại học Ngoại thương Đại học Kinh tế Quốc dân 6 Thủ công mỹ nghệ Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam Đại học Kiến trúc Hà Nội Đại học Văn hóa Hà Nội 7 Du lịch văn hóa Đại học Văn hóa Hà Nội Đại học Văn hóa TP.HCM Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa Trường Du lịch (Đại học Huế) Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) 8 Thiết kế sáng tạo; Xuất bản. Đại học Kiến trúc Hà Nội Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Đại học Tôn Đức Thắng Đại học Văn Lang Đại học Kiến trúc TP.HCM Đại học FPT Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) 9 Truyền hình và phát thanh Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) Học viện Báo chí và Tuyên truyền Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM 10 Xuất bản Học viện Báo chí và Tuyên truyền Đại Học Văn Hóa Hà Nội Đại Học Văn Hóa TP.HCM

Một điểm chung của các ngành công nghiệp văn hóa là tính liên ngành rất cao. Một sản phẩm thành công thường là kết quả của việc phối hợp giữa nhiều vị trí: Người sáng tạo nội dung, nhà thiết kế, kỹ sư công nghệ, chuyên gia marketing và nhà quản lý.

Vì vậy, học sinh không nên giới hạn mình trong một ngành cố định, mà cần mà cần tìm hiểu theo hướng mở và liên ngành.