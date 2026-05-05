Muốn học điện hạt nhân, thí sinh phải giỏi Toán, Lý

Thí sinh dự tuyển vào các chương trình đào tạo đại học về điện hạt nhân phải đạt năng lực môn Toán và Vật lý theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và nâng cao do cơ sở đào tạo quy định.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành chuẩn chương trình đào tạo trình độ đại học các ngành về điện hạt nhân, quy định các yêu cầu tối thiểu và thống nhất đối với chương trình đào tạo trình độ đại học trong lĩnh vực này.

Chuẩn chương trình áp dụng với 8 trường đại học tham gia đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân đến năm 2035”.

Các trường này bao gồm Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM), Đại học Điện lực, Đại học Đà Lạt, Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng), Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM), Đại học Xây dựng Hà Nội.

Theo chuẩn chương trình, người dự tuyển vào các ngành về điện hạt nhân ở trình độ đại học phải đáp ứng các yêu cầu năng lực tối thiểu. Yêu cầu chung với mọi phương thức tuyển sinh bao gồm:

Tổ hợp môn hoặc thành phần đánh giá bắt buộc phải có kiến thức Toán và Vật lý.

Người dự tuyển phải đạt mức năng lực môn Toán và Vật lý theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào nâng cao do cơ sở đào tạo quy định.

Đối với các phương thức có thành phần điểm theo từng môn, điểm môn Toán và Vật lý phải đạt ngưỡng phân vị cao do cơ sở đào tạo công bố, thể hiện năng lực nền tảng phù hợp với yêu cầu của chương trình đào tạo ngành điện hạt nhân. Trọng số dành cho môn Toán tuân theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT tương ứng với năm tuyển sinh.

Đối với phương thức đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, phương thức tổng hợp, thí sinh phải đạt mức điểm ngưỡng nâng cao do cơ sở đào tạo công bố. Trong đó, phần điểm hoặc cấu phần đánh giá tư duy định lượng phải đạt mức phân vị cao tương đương yêu cầu năng lực môn Toán và Vật lý.

Sinh viên đang học tại cơ sở đào tạo có thể đăng ký chuyển sang chương trình ngành điện hạt nhân nếu đáp ứng các điều kiện sau:

Đang theo học một chương trình đào tạo thuộc nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ hoặc nhóm ngành có khối kiến thức nền tảng phù hợp;

Đạt các tiêu chí tương đương do hội đồng chuyên môn quy định;

Có điểm trung bình tích lũy đạt mức tối thiểu do cơ sở đào tạo quy định;

Đạt yêu cầu phỏng vấn hoặc bài đánh giá năng lực (nếu cơ sở đào tạo tổ chức).

Chương trình đào tạo cử nhân (bậc 6) sẽ cần tối thiểu 120 tín chỉ, chương trình đào tạo kỹ sư (bậc 7) cần tối thiểu 150 tín chỉ.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT cũng công bố chi tiết chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, yêu cầu người học phải đạt khối lượng kiến thức, kỹ năng tối thiểu. Các trường phải xây dựng, rà soát, cập nhật chương trình đào tạo về điện hạt nhân, báo cáo bộ trước khi tuyển sinh.

Danh mục thống kê 50 ngành về điện hạt nhân (nhóm ngành kỹ thuật và nhóm ngành khác) trình độ đại học theo quy định hiện hành bao gồm:

Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân đến năm 2035” đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2.

Cụ thể, Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1: Tổng số khoảng 1.920 người; trong đó trình độ đại học (kỹ sư, cử nhân) là 1.020 người, trình độ cao đẳng là 900 người. Số lượng nhân lực có trình độ đại học được đào tạo mới ở nước ngoài là 320 người.

Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2: Tổng số khoảng 1.980 người; trong đó, trình độ đại học và sau đại học là 1.050 người, trình độ cao đẳng là 930 người. Số lượng nhân lực có trình độ đại học và sau đại học được đào tạo mới ở nước ngoài là 350 người.