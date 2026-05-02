Cần tới 95 triệu đồng/năm để học bán dẫn

Vi mạch, bán dẫn tiếp tục là lĩnh vực được nhiều thí sinh quan tâm. Năm học 2026-2027, học phí ngành này dao động từ 20,9-94,8 triệu đồng.

Năm 2026, các cơ sở giáo dục tiếp tục tuyển sinh các ngành thuộc lĩnh vực vi mạch, bán dẫn như Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano, Công nghệ bán dẫn, Thiết kế vi mạch, Công nghệ vật liệu và Vi điện tử, Chip bán dẫn và công nghệ đóng gói... Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng nhiều phương thức, tùy theo từng yêu cầu của trường.

Nhiều trường đã công bố học phí năm học 2026-2027 và dự kiến các năm học tiếp theo đối với sinh viên nhập học năm nay. Mức học phí các trường đưa ra rất đa dạng.

Các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, tiên tiến, chuyển tiếp hoặc liên kết quốc tế thường có mức học phí cao hơn chương trình chuẩn, có thể lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Tính đến hiện tại, Đại học FPT đang có mức học phí cao nhất, từ 66,36-94,8 triệu đồng/năm, áp dụng tại Hà Nội, TP.HCM. Tuy nhiên, một năm học tại trường có 3 kỳ.

Tiếp đến là Đại học Công nghệ thông tin (Đại học quốc gia TP.HCM), thu 85 triệu đồng/năm đối với chương trình đào tạo bằng tiếng Anh.

Học phí năm 2026-2027 của các trường đại học cụ thể như sau (áp dụng với khóa tuyển sinh năm 2026):

STT Tên trường Tên ngành/chuyên ngành Học phí năm 2026-2027 (triệu đồng/năm) 1 Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) Công nghệ bán dẫn 40 2 Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) Công nghệ bán dẫn 38,6 Thiết kế vi mạch 40,5 3 Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) Kỹ thuật điện tử - Viễn thông (chuyên ngành Vi điện tử - Thiết kế Vi mạch) 33,65 4 Đại học Phenikaa Kỹ thuật điện tử Viễn thông (chuyên ngành Thiết kế Vi mạch bán dẫn) 46,2 5 Đại học CMC Công nghệ Kỹ thuật điện tử - Viễn thông (chuyên ngành Thiết kế Vi mạch bán dẫn) 44,22 6 Đại học Công nghệ thông tin (Đại học quốc gia TP.HCM) Thiết kế vi mạch - Chương trình chuẩn: 52

- Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh: 85 7 Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) Công nghệ kỹ thuật máy tính (chuyên ngành Thiết kế Vi mạch bán dẫn) 20,9 8 Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội Công nghệ vi mạch bán dẫn - Sinh viên Việt Nam: 59

- Sinh viên quốc tế: 78 9 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Công nghệ vi mạch bán dẫn 35,9-40,7 10 Đại học FPT Thiết kế vi mạch bán dẫn - Hà Nội, TP.HCM: 66,36-94,8

- Đà Nẵng, Cần Thơ: 46,44-66,36

- Quy Nhơn: 33,18-47,4 11 Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) Công nghệ kỹ thuật chip bán dẫn 58 12 Đại học Tôn Đức Thắng Kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên ngành Kỹ thuật thiết kế vi mạch bán dẫn) 36,59

Trong chiến lược quốc gia, Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo được 50.000 nhân lực trình độ cử nhân trở lên vào năm 2030, đồng thời tập trung phát triển chip bán dẫn chuyên dụng, gắn kết chặt chẽ giữa công nghiệp bán dẫn và công nghiệp điện tử để tránh phụ thuộc vào đầu ra từ nước ngoài.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các doanh nghiệp công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn, điện tử và các ngành công nghiệp liên quan; làm nghiên cứu viên Vật lý, công nghệ, kỹ thuật; trở thành giảng viên, giáo viên...

Phụ huynh, học sinh cần lưu ý học phí chỉ là một phần trong tổng chi phí học đại học. Sinh viên còn phải tính đến tiền thuê trọ, sinh hoạt phí, tài liệu học tập cũng như các khoản đóng góp khác.

Vì vậy, khi chọn trường, thí sinh nên ước tính tổng chi phí cho toàn bộ 4-5 năm học thay vì chỉ nhìn vào con số của năm đầu tiên. Việc lập một bảng dự trù tài chính sẽ giúp gia đình chủ động hơn, tránh áp lực giữa chừng.