ĐH Kinh tế TP.HCM tăng học phí

ĐH Kinh tế TP.HCM mới công bố thông tin học phí đại học cho năm học 2026-2027. Trước đó, nhà trường thông báo phương thức tuyển sinh 2026 và bổ sung 8 ngành mới cho chương trình đào tạo.

Học phí tăng mạnh

So với khóa tuyển sinh năm học 2025-2026, học phí của các chương trình đào tạo tại trường đã được điều chỉnh tăng khoảng 60.000-300.000 đồng/tín chỉ.

Thí sinh và phụ huynh có thể tham khảo, so sánh mức học phí của năm học 2025-2026 và 2026-2027 theo bảng sau:

STT Chương trình Học phí năm 2026-2027 Học phí năm 2025-2026 1 Các chương trình tiên tiến quốc tế (đã kiểm định quốc tế) - Tiếng Việt: 1.400.000 đồng/tín chỉ

- Tiếng Anh: x 1,4; Thực hành: x 1,2 - Tiếng Việt: 1.300.000 đồng/tín chỉ

- Tiếng Anh: x 1,4; Thực hành: x 1,2 2 Các chương trình tiên tiến - Tiếng Việt: 1.200.000 đồng/tín chỉ

- Tiếng Anh: x 1,4; Thực hành: x 1,2 - Tiếng Việt: 1.100.000 đồng/tín chỉ

- Tiếng Anh: x 1,4; Thực hành: x 1,2 3 Chương trình tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (ACCA và ICAEW) - Tiếng Việt: 1.400.000 đồng/tín chỉ

- Tiếng Anh: 1.960.000 đồng/tín chỉ - Tiếng Việt: 1.300.000 đồng/tín chỉ

- Tiếng Anh: 1.900.000 đồng/tín chỉ 4 Chương trình song bằng quốc tế (bằng ĐHCQ UEH và bằng đối tác quốc tế) Học phí từ 70 triệu đồng/năm tùy theo từng chương trình với đối tác Học phí từ 70 triệu đồng/năm tùy theo từng chương trình với đối tác 5 Cử nhân tài năng ISB - Kinh doanh Cử nhân tài năng ISB - Công nghệ - Tiếng Việt: 1.400.000 đồng/tín chỉ

- Tiếng Anh: 1.960.000đồng/tín chỉ - Tiếng Việt: 1.100.000 đồng/tín chỉ

- Tiếng Anh: 1.900.000đồng/tín chỉ 6 Asia Co-op - Tiếng Việt: 1.400.000 đồng/tín chỉ

- Tiếng Anh: 1.960.000 đồng/tín chỉ

- Mode Coop: 3.290.000 đồng/tín chỉ Tiếng Việt: 1.100.000 đồng/tín chỉ

Tiếng Anh: 1.900.000 đồng/tín chỉ

Mode Coop: 3.290.000 đồng/tín chỉ

ĐH Kinh tế TP.HCM cho biết đơn giá tín chỉ giữa các ngành và chương trình đào tạo có sự khác biệt do phụ thuộc vào nhiều yếu tố liên quan đến đặc thù đào tạo.

Trước hết, mức học phí được xác định theo khối ngành đào tạo. Trong đó, các ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ hoặc thiết kế thường có chi phí cao hơn do cần hệ thống phòng thí nghiệm, trang thiết bị hiện đại, phần mềm chuyên dụng và vật tư thực hành. Một số ngành còn có nhiều học phần thực hành, học ngoài giờ hoặc đào tạo tại bệnh viện, doanh nghiệp, nhà máy nên phát sinh thêm chi phí tổ chức ngoài trường.

Bên cạnh khối ngành, loại hình chương trình đào tạo cũng ảnh hưởng trực tiếp đến đơn giá tín chỉ. Ví dụ, các chương trình tiên tiến, tiên tiến quốc tế hay liên kết quốc tế thường có mức học phí cao hơn do yêu cầu về chất lượng đào tạo và chuẩn kiểm định.

Ngôn ngữ đào tạo là một yếu tố khác tác động đến học phí. Với các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh toàn phần hoặc bán phần, trường phải đáp ứng yêu cầu về đội ngũ giảng viên đạt chuẩn quốc tế, giáo trình học thuật nước ngoài và các học phần tích hợp kỹ năng ngôn ngữ cho sinh viên.

Một số chương trình cũng chú trọng học phần thực hành, thí nghiệm, đồ án cá nhân hoặc học tập ở nước ngoài, kéo theo chi phí thiết kế và triển khai đào tạo cao hơn. Đối với các chương trình liên kết quốc tế, trường còn phải chi trả phí bản quyền học liệu hoặc mời giảng viên quốc tế tham gia giảng dạy.

Chi hàng chục tỷ đồng cấp học bổng cho sinh viên

Bên cạnh việc tăng học phí, ĐH Kinh tế TP.HCM tiếp tục áp dụng chính sách học bổng tuyển sinh khóa 52 năm 2026 với tổng ngân sách lên tới hàng chục tỷ đồng nhằm thu hút thí sinh xuất sắc, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM. Ảnh: UEH.

Cụ thể, nhà trường dành 7,56 tỷ đồng cho học bổng tuyển sinh đối với thí sinh Việt Nam có kết quả xét tuyển cao, với tổng cộng 570 suất. Trong đó, 50 suất học bổng loại xuất sắc trị giá 27 triệu đồng/suất, 170 suất học bổng toàn phần trị giá 18 triệu đồng/suất và 350 suất học bổng bán phần trị giá 9 triệu đồng/suất.

Nhà trường đồng thời triển khai học bổng ưu tiên theo lĩnh vực cho 50% sinh viên trúng tuyển các ngành thuộc nhóm Máy tính - Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật, Kiến trúc - Xây dựng và dịch vụ vận tải. Các ngành được áp dụng gồm Sản xuất thông minh, Công nghệ Logistics hệ kỹ sư và Công nghệ Logistics tích hợp FIATA. Trong số này, 50% suất là học bổng toàn phần và 50% là học bổng bán phần.

Đối với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, ĐH Kinh tế TP.HCM dành ngân sách 1,8 tỷ đồng để cấp 150 suất học bổng hỗ trợ học tập, gồm 50 suất toàn phần trị giá 18 triệu đồng và 100 suất bán phần trị giá 9 triệu đồng.

Tại cơ sở KSV (UEH Mekong - Vĩnh Long), trường dành 486 triệu đồng cho học bổng tuyển sinh dành cho thí sinh Việt Nam với 56 suất. Trong đó, 5 suất loại xuất sắc trị giá 18 triệu đồng/suất, 15 suất toàn phần trị giá 12 triệu đồng/suất và 36 suất bán phần trị giá 6 triệu đồng/suất.

UEH cũng triển khai học bổng ưu tiên cho các chương trình chiến lược gồm Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Robot và Trí tuệ nhân tạo hệ kỹ sư và Kinh doanh nông nghiệp.

Theo đó, sinh viên đến từ các tỉnh Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau và Tây Ninh nếu đạt tiêu chí xét tuyển loại giỏi sẽ được miễn 100% học phí học kỳ đầu tiên. Những trường hợp còn lại thuộc nhóm ngành này được hỗ trợ 50% học phí.

Ngoài ra, cơ sở KSV dành 120 triệu đồng cho học bổng hỗ trợ học tập đối với sinh viên khó khăn, gồm 5 suất toàn phần trị giá 12 triệu đồng và 10 suất bán phần trị giá 6 triệu đồng.