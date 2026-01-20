Đại học Kinh tế TP.HCM đổi mới tuyển sinh 2026, mở 8 ngành mới

Thay vì tuyển sinh theo 5 phương thức giống năm 2025, Đại học Kinh tế TP.HCM quyết định chỉ áp dụng 2 phương thức trong đợt tuyển sinh năm 2026.

Sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM. Ảnh: UEH.

Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy với 82 chương trình đào tạo. Đáng chú ý, năm nay, UEH áp dụng thống nhất 2 phương thức tuyển sinh cho toàn bộ chương trình, thay vì 5 phương thức giống năm 2025.

Theo đó, ngoài phương thức xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, nhà trường áp dụng phương thức xét tuyển kết hợp theo một công thức chung, hướng tới đánh giá năng lực thí sinh toàn diện, công bằng, phù hợp yêu cầu đào tạo hiện đại, tập trung vào nhóm học sinh giỏi toàn diện, có năng lực tiếng Anh tốt và học sinh trường chuyên.

Về tổ hợp xét tuyển, UEH giữ ổn định cấu trúc chung, nhấn mạnh vai trò môn Toán với hệ số nhân đôi. Riêng chương trình Tiếng Anh thương mại áp dụng nhân hệ số ở môn Tiếng Anh.

Đón đầu xu thế chuyển đổi số và phát triển bền vững, Đại học Kinh tế TP.HCM cũng mở 8 chương trình đào tạo mới, gồm: Kinh tế chính trị quốc tế; Công nghệ Logistics tích hợp chứng chỉ quốc tế FIATA (hệ kỹ sư); Kiến trúc và Thiết kế đô thị thông minh (hệ kiến trúc sư); Luật; Luật Thương mại quốc tế; Sản xuất thông minh (hệ kỹ sư); Quản trị vận hành và di chuyển thông minh; Cử nhân tài năng - Công nghệ (AI for Business).

Nhà trường cho biết các chương trình được thiết kế theo chuẩn quốc tế, tăng cường tích hợp công nghệ với các bài toán phát triển bền vững trong khu vực công và tư, giúp người học sẵn sàng tham gia và dẫn dắt đổi mới trong bối cảnh kinh tế số, đô thị thông minh và đổi mới sáng tạo, gắn với 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs).

Đại học Kinh tế TP.HCM lưu ý thí sinh và phụ huynh một số mốc thời gian quan trọng trong tuyển sinh đại học chính quy năm 2026. Theo đó, ngày 5/4/2026, nhà trường tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực.

Trong tháng 3-4/2026, UEH dự kiến công bố chi tiết hướng dẫn nộp hồ sơ minh chứng xét tuyển. Đến tháng 5/2026, trường mở cổng tiếp nhận minh chứng xét tuyển trực tuyến.

Từ ngày 18/5/2026, UEH bắt đầu tiếp nhận hồ sơ xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT (phương thức 1).

Kết quả xét tuyển được công bố theo lịch chung của Bộ GD&ĐT. Dự kiến trong tháng 8/2026, thí sinh trúng tuyển sẽ làm thủ tục nhập học và tham gia các hoạt động định hướng, tìm hiểu môi trường học tập tại UEH.

Song song đó, UEH sẽ triển khai hệ thống học bổng đa dạng với hàng trăm suất dành cho tân sinh viên ngay từ đầu khóa. Cụ thể, trường trao 626 suất học bổng tuyển sinh cho thí sinh có kết quả xét tuyển cao, gồm 55 suất xuất sắc, 185 suất toàn phần và 386 suất bán phần; 165 suất học bổng hỗ trợ học tập cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

UEH cũng dành học bổng ưu tiên cho các lĩnh vực máy tính, công nghệ, thiết kế, vận tải với tỷ lệ hỗ trợ 50% sinh viên trúng tuyển. Ngoài ra, học sinh có hộ khẩu tại một số tỉnh, thành khu vực ĐBSCL và Tây Ninh theo học các chương trình đào tạo tại UEH Mekong được hưởng chính sách học bổng đặc biệt, hỗ trợ từ 50% đến 100% học phí học kỳ đầu.