Gần 50 đại học dự kiến phương án tuyển sinh 2026

Nhiều trường đại học đã có thông tin về phương án tuyển sinh 2026, trong đó một số trường công bố ngành mới, mở rộng tổ hợp hoặc thay đổi phương thức xét tuyển.

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Phương Lâm.

Trong thông báo mới nhất, Học viện Ngân hàng cho biết năm 2026, trường sẽ bỏ phương thức xét học bạ độc lập. Ngoài phương thức xét tuyển thẳng và phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, trường dùng phương thức xét kết hợp với 3 nhóm, bao gồm:

Xét kết hợp học bạ với chứng chỉ quốc tế (SAT, IELTS, TOEFL iBT);

Xét kết hợp học bạ với bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (bài thi HSA);

Xét kết hợp học bạ với bài thi đánh giá năng lực đầu vào đại học (V-SAT).

Điểm xét tuyển = Điểm theo phương thức xét tuyển + điểm khuyến khích + điểm ưu tiên.

Học viện cộng điểm khuyến khích (tối đa 3 điểm) cho thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, quốc gia; có chứng chỉ quốc tế (SAT, IELTS, TOEFL iBT, BTEC...); đạt kết quả xuất sắc trong các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Điểm xét tuyển giữa các phương thức được quy đổi tương đương về phương thức gốc, căn cứ theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Đại học Mở TP.HCM dự kiến áp dụng 6 phương thức tuyển sinh, gồm: Xét tuyển thẳng; xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ; xét chứng chỉ IB, A-Level, SAT; xét điểm đánh giá năng lực (V-ACT và V-SAT).

Trong đó, với kỳ thi V-SAT, trường chỉ xét điểm các môn trong cùng một đợt và do một đơn vị tổ chức. Với chứng chỉ quốc tế, thí sinh phải đạt điểm IB từ 26/45 điểm, A-Level từ C trở lên ở mỗi môn hoặc điểm SAT từ 1.100/1.600.

Điểm quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm môn thi ngoại ngữ như sau:

Năm nay, trường cộng 0,5-1,5 điểm xét tuyển cho học sinh giỏi cấp tỉnh với giải nhất, nhì, ba. Ngoài ra, trường cộng 0,5-2 điểm cho thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên.

Điểm cộng đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ như sau:

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển vào Đại học Văn Lang bằng 6 phương thức: Xét điểm thi nghiệp THPT 2026, xét học bạ, xét điểm thi đánh giá năng lực V-SAT và V-ACT, xét kết hợp với thi các môn năng khiếu (các ngành năng khiếu), xét tuyển thẳng, xét hồ sơ năng lực.

Trong đó, xét hồ sơ năng lực là phương thức mới, trường mở rộng biên độ đánh giá theo 3 thành phần cốt lõi: Quá trình học tập ở bậc THPT (lớp 10, 11, 12, chiếm 60%); bài đánh giá cá nhân theo định hướng ngành học - tầm nhìn nghề nghiệp (chiếm 30%); năng lực ngoại ngữ - khả năng hội nhập (10%).

"Cách tiếp cận này hướng tới việc tuyển chọn đúng người học theo ngành, giúp thí sinh một lần nữa hướng nghiệp ngay trong quá trình tuyển sinh", nhà trường cho biết.

Thí sinh đăng ký, thực hiện bài đánh giá cá nhân trực tuyến. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 5/1.

Một số thông tin tuyển sinh các trường khác như sau (click vào tên trường để xem):

Đầu tháng 11/2025, Bộ GD&ĐT đã ban hành kế hoạch công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026. Trong đó, bộ yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh, sớm công bố thông tin để học sinh có phương án học và ôn thi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thông tin tuyển sinh cung cấp nhất quán về các phương thức xét tuyển dự kiến, triển khai hoạt động tư vấn, truyền thông về tuyển sinh năm 2026. Bộ GD&ĐT dự kiến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra sớm hơn mọi năm, trong hai ngày 11-12/6/2026.