Thêm loạt đại học công bố ngành mới, thay đổi phương thức tuyển sinh

Gần 50 trường đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh, nhiều trường mở thêm loạt ngành mới và điều chỉnh phương thức xét tuyển.

Thí sinh TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Phương Lâm.

Ngày 13/1, Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo mở thêm 8 ngành mới cho năm 2026, gồm Giáo dục học (Giáo dục và truyền thông), Huấn luyện thể thao, Địa lý học (Địa lý tài nguyên và môi trường), Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Hóa học (Hóa dược), Quốc tế học và Ngôn ngữ Pháp (Tiếng Pháp ứng dụng và giao tiếp quốc tế).

Về phương thức tuyển sinh, nhà trường vẫn giữ ổn định 3 phương thức giống năm 2025, gồm: Xét tuyển thí sinh có năng lực và thành tích vượt trội; xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực do trường tổ chức; xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Với phương thức xét thí sinh có năng lực và thành tích vượt trội, trường chia làm ba nhóm như sau:

Diện A: Áp dụng đối với thí sinh dự tuyển vào tất cả ngành, trừ Giáo dục thể chất, Huấn luyện thể thao và Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật.

Áp dụng đối với thí sinh dự tuyển vào tất cả ngành, trừ Giáo dục thể chất, Huấn luyện thể thao và Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật. Diện N: Ap dụng đối với thí sinh dự tuyển vào ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật.

Ap dụng đối với thí sinh dự tuyển vào ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật. Diện T: Áp dụng đối với thí sinh dự tuyển vào ngành Giáo dục Thể chất, Huấn luyện thể thao.

Đối với phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực, thí sinh phải dự thi tối thiểu ba môn để xét tuyển theo tổ hợp. Bên cạnh đó, thí sinh cần có kết quả học tập lớp 12 đạt mức tốt hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8 trở lên.

Danh sách các ngành tuyển sinh của Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM.

Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM cũng đã công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2026. Nhà trường cho biết sẽ xét tuyển theo 3 phương thức như sau:

Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT và đề án tuyển sinh của trường.

Xét kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT, học bạ, điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM.

Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ, điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM và điểm thi môn năng khiếu do nhà trường tổ chức (áp dụng với các ngành Kiến trúc, Kiến trúc nội thất, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ hoạ).

Đáng chú ý, năm 2026, nhà trường dự kiến dành 60 tỷ đồng để cấp học bổng cho sinh viên. Theo đó, thí sinh có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT của 3 môn xét tuyển từ 26 trở lên, mỗi điểm sẽ được thưởng một triệu đồng. Mỗi ngành được chọn một thí sinh có điểm cao nhất, nếu cùng điểm sẽ xét thêm tiêu chí phụ.

Trường cũng cấp học bổng 50% học phí kỳ đầu tiên cho thí sinh nữ trúng tuyển ngành kỹ thuật và học bổng 20% học phí cho thí sinh có anh, chị, em ruột theo học tại trường.

Trong khi đó, Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết năm 2026 sẽ điều chỉnh phương án tuyển sinh, trong đó bỏ 11 tổ hợp xét tuyển đã sử dụng năm trước và dự kiến tăng học phí khoảng 2 triệu đồng.

Theo thông báo của nhà trường, các phương thức xét tuyển năm 2026 gồm: Tuyển thẳng; xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực HSA; xét chứng chỉ quốc tế SAT; kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế.

Đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, nhà trường bỏ 11 tổ hợp cũ, trong đó có B01 (Toán, Sinh, Sử), D09 (Toán, Sử, Tiếng Anh) và các tổ hợp có môn Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ (Nông nghiệp và Công nghiệp). Đồng thời, trường bổ sung tổ hợp C03 (Toán, Ngữ văn, Lịch sử).

Đại học Giao thông vận tải cho biết quy mô tuyển sinh năm 2026 là 6.730 chỉ tiêu, trong đó 6.660 chỉ tiêu cho các chương trình chuẩn, chất lượng cao và 70 chỉ tiêu chương trình liên kết quốc tế.

Năm 2026, nhà trường tiếp tục áp dụng bốn phương thức xét tuyển, gồm:

Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT và thí sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế;

Xét tuyển kết hợp giữa kết quả học tập THPT và điểm thi tốt nghiệp THPT;

Xét tuyển theo kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM;

Xét tuyển theo kết quả đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội đối với một số ngành đào tạo.

Đáng chú ý, phương thức xét tuyển học bạ được điều chỉnh thành xét tuyển kết hợp với yêu cầu cao hơn. Theo đó, thí sinh phải đạt điều kiện về điểm Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời kết quả học tập ba môn trong tổ hợp xét tuyển ở cả ba năm THPT đều từ 5,5 trở lên cho từng môn.

Ngoài các trường nêu trên, gần 50 trường đại học khác trên cả nước cũng đã công bố thông tin tuyển sinh, cụ thể như sau (click vào tên trường để xem):