Một đại học gửi thư mời ứng tuyển đến từng HSG quốc gia

Gửi thư mời đăng ký xét tuyển, triển khai các gói học bổng lên đến 100% học phí là cách các trường đại học thu hút thí sinh chất lượng trong mùa tuyển sinh 2026.

Học sinh tại TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Phương Lâm.

Năm 2026, ngoài công bố thông tin tuyển sinh chung, nhằm thể hiện tinh thần cầu thị, thu hút nhân tài đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội, đã gửi thư mời đích danh tới từng học sinh đạt giải từ khuyến khích trở lên trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Trong số này, có cả những học sinh đang học lớp 11.

Danh sách học sinh cùng thư mời được gửi đến nhiều trường THPT trên toàn quốc. Không chỉ cung cấp thông tin tuyển sinh của Đại học Sư phạm Hà Nội, trong thư, thầy hiệu trưởng mời các em đăng ký xét tuyển vào trường.

Theo nhà trường, các thí sinh tiềm năng thuộc diện được quan tâm, thu hút gồm:

Thí sinh được dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia tham dự các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế (vòng 2) do Bộ GD&ĐT tổ chức. Nhóm này được xét tuyển thẳng vào hệ đào tạo chất lượng cao (nhóm 1).

Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia nhưng chưa thuộc nhóm được dự thi vòng 2. Các em được tuyển thẳng vào các ngành đào tạo phù hợp theo phương án tuyển sinh của trường; trong đó phù hợp nhất là các chương trình cử nhân sư phạm trùng với môn chuyên của đội tuyển mà thí sinh đã tham dự (nhóm 2).

Thí sinh đạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia (nhóm 3).

Các thành viên còn lại của đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia (nhóm 4).

Đối với nhóm thí sinh 3 và 4, các em có thể nộp hồ sơ theo phương thức xét tuyển thứ hai, dành cho thí sinh có thành tích và năng lực vượt trội.

Sinh viên theo học các ngành Sư phạm, nếu cam kết công tác trong ngành giáo dục sau khi tốt nghiệp, sẽ được hỗ trợ 100% học phí và cấp sinh hoạt phí 3,63 triệu đồng/tháng.

Sinh viên Đại học Công thương TP.HCM. Ảnh: Phương Lâm.

Ngoài gửi thư mời, nhiều đại học công bố các gói học bổng dành cho tân sinh viên năm 2026, mức cao nhất là 100% học phí.

Cụ thể, Học viện Nông nghiệp Việt Nam dành gần 1.650 suất học bổng chào đón tân sinh viên khóa 71 với tổng giá trị 25 tỷ đồng . Các loại học bổng bao gồm: Học bổng du học, học bổng sinh viên tài năng, học bổng Lương Định Của, thắp sáng ước mơ nông nghiệp, sinh viên toàn cầu...

Trong đó, đối với học bổng sinh viên tài năng, học viện miễn 100% học phí các học phần trong chương trình chính khóa (không bao gồm học phần kỹ năng mềm và tin học chuẩn đầu ra). Để duy trì học bổng, sinh viên phải đạt học lực loại giỏi, rèn luyện loại tốt trở lên và đăng ký tối thiểu 15 tín chỉ mỗi học kỳ (không tính giáo dục thể chất và quốc phòng).

Trong khi đó, Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) cấp học bổng toàn phần (miễn học phí toàn khóa) cho thí sinh đoạt giải nhất cấp quốc gia; huy chương vàng, bạc, đồng cấp quốc tế tại các kỳ thi Olympic quốc tế, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học; cuộc thi Khoa học kỹ thuật. Học bổng này cũng dành cho thí sinh có điểm trúng tuyển cao nhất trong kỳ xét tuyển.

Ngoài ra, trường dành các suất học bổng từ 50-100% học phí năm đầu tiên cho thí sinh có thành tích cao trong kỳ xét tuyển hoặc đạt điểm trúng tuyển cao theo quy định vào các ngành phục vụ mục tiêu phát triển bền vững và chiến lược quốc gia.

Tại Đại học Công thương TP.HCM, các thí sinh trúng tuyển thẳng sẽ được miễn 100% học phí cho toàn bộ khóa học, đồng thời được hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng sinh hoạt phí trong thời gian học.

Đại học Mở TP.HCM chi gần 53 tỷ đồng để cấp học bổng cho khóa tuyển sinh năm 2026. Trường dự kiến có 9 loại hình học bổng, trong đó thủ khoa đầu vào nhận học bổng toàn phần 4 năm, riêng năm nhất được nhận 200% học phí.

Đại học CMC duy trì quỹ học bổng trị giá 96 tỷ đồng dành cho thí sinh có thành tích học tập xuất sắc, nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong đó, dự kiến cơ sở Hà Nội có 370 suất học bổng, cơ sở ở TP.HCM có 155 suất, với các mức từ 30-100% học phí toàn bộ các năm học.

Bên cạnh đó, thí sinh nhập học sẽ được tặng 1 chiếc iPad hoặc máy tính bảng có giá trị tương đương nếu đặt nguyện vọng 1, 2, 3 vào trường. Ngoài ra, thí sinh cần thỏa mãn ít nhất một trong các tiêu chí: Tham dự kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 của trường; tổng điểm học bạ học kỳ I lớp 12 hoặc cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn đạt từ 31/40 điểm trở lên (có bao gồm điểm cộng).

Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) cũng thông báo cấp học bổng cho tất cả thí sinh có thành tích học tập tốt ở bậc THPT, mức học bổng dao động từ 25-100% học phí toàn khóa.