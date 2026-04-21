Học vấn khó tin của người kế nhiệm Tim Cook tại Apple

Ternus nổi tiếng là "người tốt bụng" của Apple. Ảnh: Adam Gray/Bloomberg.

Apple vừa xác nhận Tim Cook sẽ rời vị trí CEO vào ngày 1/9 để chuyển sang làm Chủ tịch điều hành. John Ternus, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng, sẽ kế nhiệm vị trí lãnh đạo hãng công nghệ lớn nhất thế giới.

Nổi trội cả về học vấn lẫn thể thao

Theo Daily Pennsylvanian, Ternus sinh năm 1975, tại California (Mỹ). Ông tốt nghiệp Đại học Pennsylvania năm 1997, chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí và Cơ học Ứng dụng, đồng thời học thêm chuyên ngành Tâm lý học. Theo bảng xếp hạng đại học của THE, Đại học Pennsylvania xếp thứ 14 trên toàn thế giới năm 2026.

CEO mới của Apple thực hiện dự án tốt nghiệp là một cánh tay cơ khí hỗ trợ ăn uống cho người liệt tứ chi, điều khiển bằng chuyển động đầu.

Ternus không chỉ tập trung vào việc học, khi còn là sinh viên, ông là thành viên đội bơi nam và để lại dấu ấn trên đường đua xanh.

Một bài viết năm 1994 trên tờ Daily Pennsylvanian cho thấy năng lực thể thao của Ternus khi ông giành chiến thắng ở cả hai nội dung 50 m tự do và 200 m hỗn hợp cá nhân tại một giải bơi của trường.

Đáng chú ý, Ternus còn là một "all-time letter winner" (người đạt danh hiệu vận động viên tiêu biểu xuyên suốt) của đội bơi nam UPenn, với số lần đại diện cho đội tuyển bơi lội của trường tham gia thi đấu đạt mức kỷ lục.

Ternus trong buổi ra mắt sản phẩm Apple. Ảnh: Apple.

Từ kỹ sư cơ khí đến "người được chọn" tại Apple

Sau khi tốt nghiệp, Ternus làm kỹ sư cơ khí tại Virtual Research System - công ty thuộc làn sóng thực tế ảo đầu tiên vào thập niên 1980-1990, chuyên phát triển kính VR và công nghệ trải nghiệm nhập vai.

Bốn năm làm việc tại đây giúp ông tiếp cận sớm với công nghệ hiển thị và giao diện người - máy, tạo nền tảng quan trọng cho những dự án sau này, trong đó có Apple Vision Pro.

Ternus gia nhập Apple năm 2001, trở thành Phó giám đốc kỹ thuật phần cứng vào năm 2013 và đến năm 2021 giữ vị trí lãnh đạo bộ phận này, chịu trách nhiệm toàn bộ các thành phần vật lý của sản phẩm Apple.

Dấu ấn lớn của ông là phát triển và đưa vào sử dụng dòng chip silicon do Apple tự thiết kế cho máy Mac, giúp doanh số tăng mạnh sau khi thay thế chip Intel từ năm 2020, theo Wall Street Journal.

Dưới sự lãnh đạo của Ternus, nhiều sản phẩm phần cứng quan trọng ra mắt như Apple Watch và tai nghe AirPods - hai dòng sản phẩm phát triển thành mảng kinh doanh lớn của Apple - cùng với kính thực tế hỗn hợp Vision Pro.

Trong một lần trở lại Đại học Pennsylvania với vai trò diễn giả tại lễ tốt nghiệp năm 2024, John Ternus đã dành nhiều lời khuyên cho sinh viên. Ông nhắn nhủ sinh viên hãy luôn tự tin vào năng lực của mình nhưng không nên cho rằng mình biết nhiều hơn người khác.

Ông cũng chia sẻ về cảm giác vừa hào hứng vừa lo lắng khi mới gia nhập Apple, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sẵn sàng tìm kiếm sự giúp đỡ.

John Ternus không quên nhắc về tính cầu toàn của mình. Ông kể lại rằng vào một đêm muộn ở giai đoạn đầu sự nghiệp, ông đã tranh luận với một nhà cung cấp về các rãnh trên một con ốc gắn phía sau màn hình. Con ốc này hiếm khi được khách hàng nhìn thấy, nhưng Ternus nhận ra nó có 35 rãnh thay vì 25 rãnh như Apple quy định.

“Nếu đã dành nhiều thời gian cho một việc, bạn nên nỗ lực hết sức mình", John Ternus nói.