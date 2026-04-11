Học giả hàng đầu thế giới về robot AI rời Mỹ về Trung Quốc

Chuyên gia về robot trí tuệ nhân tạo Su Hao, nguyên là phó giáo sư biên chế tại Đại học California San Diego, Mỹ, có tên trong danh sách giảng viên mới của Đại học Phúc Đán (Trung Quốc).

Theo danh sách công bố ngày 31/3, Su Hao được bổ nhiệm làm giáo sư ngành Thông tin điện tử, chuyên về Trí tuệ nhân tạo; đồng thời là người hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ trong nhóm 322 giảng viên mới của Đại học Phúc Đán.

Động thái này cho thấy Trung Quốc có thể sắp giành thêm một bước tiến trong chiến lược thu hút nhân tài AI toàn cầu.

Su Hao sở hữu hai bằng tiến sĩ ngành Toán học và Khoa học máy tính. Trước khi xuất hiện trong danh sách này, ông là phó giáo sư có biên chế tại Đại học California, San Diego; đồng thời sáng lập và giữ vị trí giám đốc công nghệ tại Hillbot, một công ty robot trí tuệ nhân tạo.

Các nghiên cứu của ông về embodied AI (trí tuệ nhân tạo hiện thân - PV) có ảnh hưởng lớn trên toàn cầu. Trên Google Scholar, số lượt trích dẫn đã vượt 145.000, nằm trong nhóm được trích dẫn nhiều nhất thế giới.

Từ tháng 10 năm ngoái, giới khoa học Trung Quốc đã có nhiều đồn đoán về khả năng Su Hao trở về Trung Quốc. Danh sách của Đại học Phúc Đán là xác nhận rõ ràng đầu tiên.

Su Hao, nhà khoa học hàng đầu thế giới về robot trí tuệ nhân tạo. Ảnh: University of California San Diego.

Theo một cuộc phỏng vấn được thực hiện năm ngoái, Su cho biết sở thích của ông đối với trí tuệ nhân tạo bắt đầu từ hồi THCS, khi được tiếp cận các thuật toán cây bao trùm tối thiểu.

“Đó là lần đầu tôi cảm thấy trí tuệ con người có thể không quá độc nhất, hay nói cách khác, máy móc cũng có thể tái tạo được", ông chia sẻ.

Năm 2002, Su bắt đầu theo học ngành Toán tại Đại học Bắc Hàng. Năm 2005, trong thời gian thực tập tại Microsoft Research Asia (MSRA), ông lần đầu tiếp xúc sâu với AI. Sau đó, ông tiếp tục hoàn thành tiến sĩ toán ứng dụng tại Bắc Hàng.

Năm 2008, khi trao đổi tại Đại học Princeton (Mỹ), Su tham gia dự án ImageNet do Li Fei-Fei dẫn dắt - người sau này trở thành một trong những gương mặt hàng đầu trong lĩnh vực AI.

ImageNet, bộ dữ liệu hình ảnh quy mô lớn dựa trên hệ thống WordNet, đã đặt nền móng cho cuộc cách mạng học sâu, đặc biệt trong thị giác máy tính. Bộ dữ liệu này tổ chức hình ảnh theo hệ phân cấp ngữ nghĩa của WordNet, cung cấp từ hàng trăm đến hàng nghìn hình ảnh thực cho mỗi khái niệm thị giác.

“Trước ImageNet, người ta từng nghĩ phải mất 200 năm mới giải được bài toán thị giác máy tính. Nhưng chúng ta đã đạt được tiến bộ đáng kinh ngạc chỉ trong 10 năm”, Su nói trong cuộc phỏng vấn tháng 10/2024 với AsiaTechDaily.

Năm 2009, ông chuyển từ Princeton sang Đại học Stanford (Mỹ), hoàn thành thêm một bằng tiến sĩ về Khoa học máy tính. Ngay từ giai đoạn nghiên cứu sinh, Su đã nổi bật trong các lĩnh vực thị giác máy tính 2D, 3D và AI hiện thân. Năm 2017, ông được bổ nhiệm vị trí trợ lý giáo sư tại Đại học California - San Diego trước khi hoàn tất chương trình tiến sĩ.

Sau đó, ông chuyển hướng sang AI cho robot - một trong những lĩnh vực trọng tâm của AI hiện thân hiện nay. Năm 2020, nhóm của ông ra mắt SAPIEN, nền tảng mô phỏng đầu tiên có thể mô hình hóa tương tác giữa người và robot. Tiếp đó, năm 2021, ông tổ chức cuộc thi vận hành robot ManiSkill dựa trên SAPIEN, góp phần thiết lập tiêu chuẩn đánh giá cho AI hiện thân.

Tháng 7/2025, Su đồng sáng lập công ty robot AI Hillbot và giữ vai trò CTO, tập trung vào các ứng dụng công nghiệp như sản xuất ô tô, kho vận và bán lẻ.

Ông cũng giữ vai trò trưởng ban chương trình của hội nghị Thị giác máy tính và Nhận dạng mẫu 2025, đồng thời nhận giải Nhà nghiên cứu trẻ CVPR và giải Tiên phong khoa học tại Trung Quốc trong năm qua.