Một đại học ở TP.HCM chi 500 triệu đồng để chiêu mộ giáo sư

Ngoài chính sách chiêu mộ giáo sư, đại học này cũng thưởng thêm cả trăm triệu đồng nếu giảng viên được bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư.

Đại học Kinh tế TP.HCM áp dụng loạt chính sách mới để thu hút, giữ chân nhà giáo. Ảnh: UEH.

Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) vừa công bố chính sách toàn diện nhằm thu hút và giữ chân đội ngũ nhà giáo có học hàm, học vị cao, với mức hỗ trợ tối đa lên tới 500 triệu đồng mỗi người.

Theo PGS.TS Bùi Quang Hùng, Phó giám đốc phụ trách UEH, chính sách được xây dựng trên cơ sở Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đồng thời gắn với đề án nâng tầm chất lượng đội ngũ, hướng tới mục tiêu vào Top 250 đại học châu Á giai đoạn 2025-2030.

“Đây là cam kết mạnh mẽ của UEH trong việc đầu tư cho nguồn lực con người - yếu tố cốt lõi quyết định chất lượng đào tạo, nghiên cứu và vị thế quốc tế của nhà trường”, PGS Hùng nhấn mạnh.

Theo chính sách mới, các nhà giáo có học hàm, học vị cao khi gia nhập UEH sẽ nhận hỗ trợ một lần, cụ thể như sau: Giáo sư tối đa 500 triệu đồng, phó Giáo sư 300 triệu đồng và tiến sĩ 150 triệu đồng.

Lưu ý, mức hỗ trợ này sẽ được điều chỉnh tùy theo thời gian công tác còn lại trước tuổi nghỉ hưu, loại hình nhân sự và chênh lệch với chính sách trước đó.

Đáng chú ý, Đại học Kinh tế TP.HCM sẽ ưu tiên thu hút nhân lực cho các cơ sở địa phương như UEH Mekong (Vĩnh Long) và UEH Nexus, với mức hỗ trợ có thể bằng hoặc cao hơn, tùy từng trường hợp cụ thể.

Không chỉ thu hút nhân lực mới, UEH cũng triển khai chính sách khuyến khích đội ngũ hiện hữu nâng cao trình độ. Cụ thể, giảng viên, viên chức được thưởng 150 triệu đồng khi được bổ nhiệm giáo sư, 100 triệu đồng với phó giáo sư và 50 triệu đồng với tiến sĩ.

Bên cạnh đó, chính sách giữ chân nhân tài được đẩy mạnh thông qua việc tăng thu nhập hàng tháng. Giáo sư, phó giáo sư cơ hữu sẽ được cộng thêm 20 triệu đồng/tháng, trong khi nhóm ký hợp đồng đồng cơ hữu được hỗ trợ thêm 10 triệu đồng/tháng.

Theo nhà trường, mức thu nhập cố định của đội ngũ này hiện dao động từ 52 đến 120 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm các khoản thu từ giảng dạy vượt định mức, nghiên cứu khoa học và thưởng dịp lễ, Tết. như vậy, nếu áp dụng thêm chính sách giữ chân nhân tài, giáo sư, phó giáo sư cơ hữu tại trường này có thể nhận mức thu nhập cao nhất lên đến 140 triệu đồng/tháng.

Đại diện UEH nhấn mạnh việc triển khai đồng bộ các chính sách thu hút, khuyến khích và giữ chân nhân sự chất lượng cao là bước đi chiến lược trong bối cảnh giáo dục đại học cạnh tranh ngày càng gay gắt và hội nhập quốc tế sâu rộng.