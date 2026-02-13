'Nhân tài' 23 tuổi trúng tuyển công chức Thanh tra Chính phủ

Tại kỳ tuyển dụng công chức đợt 1 năm 2025, Thanh tra Chính phủ đã lựa chọn 7 thí sinh trúng tuyển theo diện thu hút, trọng dụng người có tài năng. Người trúng tuyển trẻ nhất theo diện này mới 23 tuổi.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt vừa ký thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức đợt 1 năm 2025. Theo thông báo, có 7 thí sinh trúng tuyển theo hình thức xét tuyển theo chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng, và 18 thí sinh trúng tuyển theo hình thức thi tuyển.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển và triệu tập thí sinh dự thi. Có 2.196 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 theo hình thức thi tuyển; 144 thí sinh đủ điều kiện dự vòng 2 theo hình thức xét tuyển nhân tài.

Đối với diện xét tuyển nhân tài, 7 thí sinh trúng tuyển được lựa chọn từ 10 thí sinh có điểm số cao nhất, đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn và nguyện vọng xét tuyển theo vị trí việc làm của đơn vị sử dụng công chức.

Ba thí sinh còn lại trong nhóm 10 người điểm cao không trúng tuyển do không đáp ứng được nguyện vọng vị trí việc làm, bởi vị trí đó đã có thí sinh có điểm cao hơn được lựa chọn.

Đối với hình thức thi tuyển, 18 thí sinh trúng tuyển là những người có kết quả thi môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên, tham gia đầy đủ hai phần thi viết và phỏng vấn, đồng thời đạt tối thiểu 50% số điểm tối đa của từng bài thi theo quy định.

Cùng với thông báo kết quả, Hội đồng tuyển dụng yêu cầu các thí sinh trúng tuyển hoàn thiện, nộp hồ sơ để phục vụ công tác thẩm tra, xác minh theo quy định.

Trên cơ sở kết quả thẩm tra, Tổng Thanh tra Chính phủ sẽ ban hành quyết định tuyển dụng chính thức. Người được tuyển dụng phải đến nhận việc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Việc tuyển chọn 7 “nhân tài” theo chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng được xem là bước cụ thể hóa chủ trương nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới