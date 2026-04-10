Bộ GD&ĐT: Giải nhất khoa học kỹ thuật không có dấu hiệu đạo văn

Bộ GD&ĐT khẳng định đề tài đạt giải Nhất thi khoa học kỹ thuật quốc gia không có dấu hiệu sao chép hay đạo văn, mà có sự kế thừa chọn lọc, kết hợp với quá trình thực nghiệm độc lập.

Poster tổng hợp phương pháp, kết quả nghiên cứu của học sinh trường THPT chuyên Lương Văn Tụy. Ảnh: Diễn đàn liêm chính khoa học.

Liên quan đến phản ánh trên mạng xã hội về dự án đạt giải Nhất của cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia (dự án của học sinh trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình), Bộ GD&ĐT đã thành lập tổ tư vấn đánh giá dự án.

Tổ tư vấn gồm 5 chuyên gia có trình độ tiến sĩ trở lên, đến từ các cơ sở giáo dục đại học và viện nghiên cứu có uy tín. Nhóm này đã tiến hành nghiên cứu thẩm định, đánh giá sự trùng lặp nội dung đề tài, xem xét tính khả thi quá trình thí nghiệm, thực nghiệm của dự án.

Sau khi nghiên cứu, tổ tư vấn đã tổ chức họp, thống nhất một số nội dung sau:

Thứ nhất, với sự hướng dẫn của giáo viên và người hướng dẫn khoa học, căn cứ hồ sơ dự thi của học sinh, các em hoàn toàn có thể thực hiện được dự án này.

Các nội dung liên quan đến việc tổng hợp vật liệu dựa trên những quy trình đã được tối ưu hoá mà giáo viên và người hướng dẫn đưa ra thì học sinh hoàn toàn có thể thực hiện được.

Việc phân tích kết quả của một số phép đo như DTA, XRD, FT-IR, học sinh có thể hiểu và tiến hành được, bởi những kiến thức này có trong chương trình phổ thông mà các em được học.

Các trang thiết bị để thực hiện các thí nghiệm từ việc chế tạo đến khảo sát các tính chất của vật liệu đều có sẵn, tại các trung tâm nghiên cứu của Việt Nam như: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia, Đại học Bách khoa Hà Nội...

Do đó, việc thu thập dữ liệu từ các phép đo ở trong nước hoàn toàn có thể đáp ứng được mục tiêu và nội dung nghiên cứu của dự án.

Thứ hai, với kế hoạch nghiên cứu được đề ra, việc thực hiện các công việc dựa trên những quy trình đã được kiểm chứng và có độ lặp lại cao hoàn toàn khả thi dưới sự hướng dẫn của giáo viên và tư vấn của các nhà khoa học.

Thứ ba, dựa trên số liệu kiểm tra đạo văn và những công bố, tổ tư vấn không ghi nhận việc trùng lặp do đạo văn với các công trình đã công bố trước đó (kết quả check turnitin với độ trùng lặp nằm trong quy định cho phép với các công trình công bố).

Thứ tư, đây không phải là nghiên cứu khoa học có tính mới tuyệt đối mà chỉ có tính mới tương đối, có tính sáng tạo và giá trị trong thực tiễn, phù hợp với năng lực nghiên cứu ở bậc phổ thông.

Khác với các nghiên cứu trước thường tập trung chuyên sâu vào một tính năng riêng lẻ, đề tài này nghiên cứu về xây dựng hệ vật liệu PU composite có khả năng cân bằng đồng thời giữa chống cháy, cách nhiệt, kháng vi sinh, thông qua tối ưu hóa hàm lượng và sự phân tán của chất được thêm vào.

Thứ năm, đề tài có giá trị ứng dụng cao đồng thời có thể làm cơ sở cho dự án ứng dụng hoặc sáng chế học sinh, sinh viên trong lĩnh vực vật liệu chức năng và công nghệ nano.

"Tổng thể, đề tài không có dấu hiệu sao chép hay đạo văn mà thể hiện rõ sự kế thừa có chọn lọc kết hợp với quá trình thực nghiệm độc lập và phân tích khoa học, qua đó tạo ra những kết quả có ý nghĩa và phù hợp với mục tiêu nghiên cứu đã đề ra", tổ tư vấn nhận định.

Bên cạnh đó, đề tài có sử dụng các phương pháp và hướng tiếp cận phổ biến trong lĩnh vực vật liệu polymer. Tuy nhiên, đây là các phương pháp chuẩn, được chấp nhận rộng rãi trong nghiên cứu khoa học.

Nhóm nghiên cứu đã chủ động thiết kế thí nghiệm, lựa chọn vật liệu, điều chỉnh quy trình và xây dựng hệ số liệu riêng, thể hiện tính độc lập trong triển khai. Do đó, không có cơ sở kết luận là sao chép hay đạo văn.

Về tính khả thi, nội dung nghiên cứu đã được giới hạn hợp lý, tập trung vào một số tính chất trọng tâm và sử dụng các vật liệu, thiết bị có thể tiếp cận trong điều kiện phòng thí nghiệm hiện có. Kế hoạch thực hiện theo các giai đoạn rõ ràng, cho thấy đề tài hoàn toàn có thể triển khai và hoàn thành trong thời gian đã đề ra.

Các phương pháp nghiên cứu trong các tài liệu tham khảo cũng như của nhóm tác giả học sinh là các phương pháp khoa học, tin cậy, được công nhận và được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực khoa học vật liệu.

Các công bố của cộng đồng khoa học cũng sử dụng các phương pháp đó và áp dụng vào các đối tượng nghiên cứu/ứng dụng khác nhau.

Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia năm nay diễn ra vào ngày 20-22/3. Ban tổ chức cuộc thi trao 145 giải, trong đó, 14 dự án đạt giải nhất.

Sau khi cuộc thi kết thúc, tại một diễn đàn về liêm chính khoa học xuất hiện bài đăng đặt vấn đề về tính liêm chính khoa học của dự án Phát triển vật liệu polyurethane composite đa chức năng chống cháy, cách nhiệt, kháng vi sinh hướng tới ứng dụng trong xây dựng và đời sống của học sinh trường THPT chuyên Lương Văn Tụy.

Nhiều người đặt nghi vấn nội dung của dự án tương đồng với các công bố khoa học của nhóm nghiên cứu do PGS.TS Hoàng Mai Hà, Phó viện trưởng Viện Hóa học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) chủ trì.

Ngoài ra, khối lượng nghiên cứu ở đề tài này sâu hơn một luận văn thạc sĩ, đòi hỏi loạt kỹ thuật khó. Hai học sinh phổ thông, đến từ lớp chuyên Toán và Địa lý, khó có thể thực hiện.