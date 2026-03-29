Bộ GD&ĐT: Xác minh nghi vấn liêm chính tại cuộc thi khoa học kỹ thuật

Liên quan đến phản ánh xung quanh cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, Bộ GD&ĐT cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh, làm rõ.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng trao giải nhất cho các đội dự thi đoạt giải tại lễ bế mạc. Ảnh: Moet.

Tối 29/3, Bộ GD&ĐT cho biết đã tiếp nhận thông tin phản ánh về một số nghi vấn liên quan đến việc bảo đảm liêm chính khoa học trong cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025-2026.

Cụ thể, theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, sau khi cuộc thi kết thúc, tại một diễn đàn về liêm chính khoa học xuất hiện bài đăng đặt vấn đề về tính liêm chính khoa học của một số dự án.

Trong đó có dự án Phát triển vật liệu polyurethane composite đa chức năng chống cháy, cách nhiệt, kháng vi sinh hướng tới ứng dụng trong xây dựng và đời sống của học sinh trường THPT chuyên Lương Văn Tụy (tỉnh Ninh Bình). Đây là một trong những đề tài giành giải nhất năm nay.

Trước những phản ánh trên, Bộ GD&ĐT khẳng định đây là cuộc thi có tính chất mở. Do đó, công tác rà soát, hậu kiểm sau cuộc thi là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ban tổ chức nhằm bảo đảm tính khách quan, minh bạch và tuân thủ quy định.

Hiện nay, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, phối hợp với ban tổ chức cuộc thi, ban giám khảo và các tổ chức, cá nhân liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh, làm rõ các nội dung phản ánh.

Trên cơ sở kết quả rà soát, xác minh, trong trường hợp phát hiện có vi phạm, Bộ GD&ĐT và ban tổ chức cuộc thi sẽ xem xét, xử lý nghiêm theo đúng quy định; bảo đảm nguyên tắc khách quan, công bằng, minh bạch và nghiêm túc. Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục thông tin kịp thời tới các cơ quan báo chí khi có kết luận chính thức.

Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia năm nay diễn ra vào ngày 20-22/3, với sự tham gia của 34/34 sở GD&ĐT, lần đầu tiên đạt đủ 100% địa phương. Có 17 đơn vị là trường phổ thông trực thuộc bộ, đại học, trường đại học, viện tham gia, tăng 10 đơn vị so với năm trước.

Cuộc thi có 242 dự án dự thi của 27 cá nhân, 215 tập thể. Ban tổ chức cuộc thi trao 145 giải, trong đó, 14 dự án đạt giải nhất.

Theo Điều 4 của Thông tư 06/2024, ban hành quy chế cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT, Bộ GD&ĐT quy định các dự án dự thi phải bảo đảm tính trung thực trong nghiên cứu khoa học; không gian lận, sao chép trái phép, giả mạo; không sử dụng hoặc trình bày nội dung, kết quả nghiên cứu của người khác như là kết quả nghiên cứu của mình.

Cùng với đó, thông tư số 24/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế cuộc thi nêu rõ người hướng dẫn nghiên cứu chịu trách nhiệm về liêm chính khoa học và đạo đức nghề nghiệp trong nghiên cứu khoa học. Các Sở GD&ĐT cũng tương tự, đồng thời phải công khai các dự án được chọn dự thi cấp quốc gia

Trước đó, năm 2025, dự án Hệ thống phân loại rác thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo và cảm biến âm thanh, lĩnh vực hệ thống nhúng, đơn vị dự thi Sở GD&ĐT Hưng Yên, đã bị Bộ GD&ĐT hủy kết quả đoạt giải nhất và thu hồi giải thưởng, giấy chứng nhận đạt giải. Dự án này trước đó bị tố giống với một sản phẩm của chuyên gia nước ngoài Samuel Alexander (Indonesia).