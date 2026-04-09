Kiện tướng trượt băng Việt Nam trúng tuyển đại học top đầu Mỹ

Sau 10 năm gắn bó với trượt băng nghệ thuật và trở thành kiện tướng quốc gia, Nguyễn Linh Chi ghi dấu thêm vào bảng thành tích khi trúng tuyển đại học top đầu Mỹ.

Nguyễn Linh Chi, 18 tuổi, là kiện tướng quốc gia môn trượt băng nghệ thuật.

Một buổi sáng thức dậy, Linh Chi mở điện thoại kiểm tra email như thường lệ. Thông báo đến từ Đại học New York (NYU, Mỹ) khiến nữ sinh khựng lại vài giây. Sau ít phút trấn tĩnh để chắc chắn mình không đọc nhầm, Chi vội vã báo tin cho bố mẹ.

“Trước đó, em rất hồi hộp và lo lắng vì hồ sơ của mình chưa thực sự nằm trong nhóm an toàn khi nộp vào NYU. Em không nghĩ mình sẽ đỗ”, Chi nói.

Ngoài NYU, trong mùa tuyển sinh của các trường đại học Mỹ năm nay, Chi còn trúng tuyển Đại học California ở Berkeley và một số trường khác. Theo bảng xếp hạng đại học của THE, UC-Berkeley đứng thứ 6 ở Mỹ, còn NYU đứng thứ 19.

“Dù vậy, em vẫn chọn theo đuổi ngành Hospitality (Quản trị du lịch và Khách sạn) tại NYU”, Linh Chi, học sinh lớp 12, trường Marie Curie (Hà Nội), chia sẻ với Tri Thức - Znews về lựa chọn của mình.

10 năm theo đuổi trượt băng nghệ thuật

Ít ai biết phía sau bộ hồ sơ giúp Linh Chi trúng tuyển đại học Mỹ là hành trình gần 10 năm theo đuổi trượt băng nghệ thuật. Chi bắt đầu làm quen với môn nghệ thuật này khi mới 8 tuổi, chỉ đơn thuần là sự tò mò vì thấy những động tác trượt băng rất đẹp.

Ban đầu, nữ sinh chỉ nghĩ học cho vui, nhưng sau đó, HLV nhận ra tiềm năng lớn của em nên động viên gia đình cho con theo đuổi con đường chuyên nghiệp.

Những ngày đầu làm quen với bộ môn này không hề dễ dàng. Việc giữ thăng bằng trên lưỡi dao trượt băng đã khó, chưa kể, Chi còn phải thực hiện nhiều động tác xoay, nhảy và di chuyển phức tạp. Trong suốt những năm học phổ thông, nữ sinh vẫn duy trì việc học ở trường song song với tập luyện.

“Có giai đoạn, gần như ngày nào em cũng lên sân băng sau giờ học, mỗi buổi tập khoảng 2 giờ. Nếu hôm nào học nửa ngày, em có thể tập cả một buổi”, nữ sinh nói. “Ngã và trầy xước là chuyện bình thường, nhưng em không muốn bỏ cuộc dễ dàng”.

Theo Chi, khó khăn lớn nhất khi theo đuổi trượt băng tại Việt Nam nằm ở điều kiện tập luyện. Cả Hà Nội chỉ có duy nhất một sân băng và gần như không có huấn luyện viên chuyên môn trong nước.

Với khả năng tiếng Anh tốt, nữ sinh thường theo học online những lớp dạy trượt băng nghệ thuật từ các HLV nước ngoài; đồng thời tham gia các đợt tập huấn tại Nhật Bản, Australia hay Thái Lan… Những lúc này, Chi phải tự học văn hóa để theo kịp chương trình.

Sau nhiều năm khổ luyện, cái tên Nguyễn Linh Chi được làng trượt băng nghệ thuật trong và ngoài nước biết đến. Tháng 1/2023, nữ sinh được phong cấp kiện tướng môn trượt băng nghệ thuật. Chi đoạt 8 huy chương vàng, một huy chương bạc tại các giải vô địch trượt băng nghệ thuật quốc gia; cùng nhiều huy chương, giải thưởng trong nước và quốc tế.

Không chỉ trượt băng, Linh Chi còn theo đuổi nhiều môn khác như múa đương đại, nhảy hiện đại và hội họa. Nữ vận động viên từng tham gia biểu diễn trong một số chương trình nghệ thuật, biên đạo cho một số tiết mục và dạy nhảy, trượt băng, hội họa cho các em nhỏ, đặc biệt là trẻ em khiếm khuyết.

Biến nghệ thuật thành lợi thế ứng tuyển

Theo Linh Chi, hành trình gắn bó 10 năm với trượt băng không chỉ mang lại thành tích thi đấu, rèn luyện sự kiên trì, mà còn giúp nữ sinh định hình cách kể câu chuyện của mình trong hồ sơ du học.

Chi duy trì kết quả học tập tốt ở trường với GPA trên 9 và thi đạt IELTS 7.5. Nữ sinh còn phối hợp với phòng tham vấn tâm lý của trường để triển khai một dự án nghiên cứu khoa học giúp nâng cao nhận thức và hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho học sinh.

Trong bài luận cá nhân gửi các trường đại học Mỹ, Chi kể về quá trình nghệ thuật giúp em hiểu con người và học cách kết nối với người khác. Quá trình viết luận kéo dài khoảng 4 tháng với vô số lần chỉnh sửa.

Theo nữ sinh, bài luận không nhất thiết kể một câu chuyện quá đặc biệt, nhưng cần thể hiện rõ cá tính, suy nghĩ và động lực của người viết. Thay vì liệt kê thành tích hay huy chương, Chi cố gắng viết chân thành và tập trung vào những điều mình học được từ các trải nghiệm.

“Trước đây, em chỉ nghĩ đến việc tập luyện và thi đấu. Nhưng khi có cơ hội dạy trượt băng, dạy nhảy cho các bạn nhỏ, em nhận ra việc truyền cảm hứng và chia sẻ đam mê cũng rất ý nghĩa”, nữ sinh nói.

Những trải nghiệm đó khiến Chi nhận ra nghệ thuật không chỉ là biểu diễn, mà còn là cách tạo ra cảm xúc và trải nghiệm cho người khác. Đây cũng là điều khiến em dần quan tâm đến Hospitality - ngành học tập trung vào con người, trải nghiệm, dịch vụ thay vì nghệ thuật thuần túy.

Để hiểu rõ ngành mình muốn theo học, đồng thời tăng “sức nặng” cho hồ sơ, năm lớp 12, Linh Chi xin thực tập tại một khách sạn sau giờ học, phải trải qua vòng phỏng vấn bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Trong hơn một tháng, nữ sinh làm việc tại bộ phận nhân sự, theo chân các nhân viên tìm hiểu cách vận hành của khách sạn.

Bên cạnh đó, nữ sinh còn được giao phụ trách một dự án nhỏ - biên đạo và hướng dẫn nhân viên thực hiện một tiết mục nhảy flashmob cho sự kiện của khách sạn.

Từ trải nghiệm của mình, Chi cho rằng các ứng viên nên định hướng sớm và kiên trì theo đuổi mục tiêu. Ngoài ra, mỗi người nên tạo dấu ấn riêng thay vì chạy theo những hoạt động giống nhau.

Hiện tại, Chi đang tập trung cho việc ôn thi tốt nghiệp THPT. Nữ sinh cũng tranh thủ tìm hiểu trước về chương trình học và củng cố thêm các kỹ năng mềm. Khi sang Mỹ, Chi muốn tiếp tục luyện tập trượt băng nghệ thuật và tham gia các giải đấu tại đây.