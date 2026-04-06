Con số bất ngờ về lượng du học sinh Việt tại Mỹ

Bất chấp biến động chính sách và địa chính trị, Việt Nam vẫn nằm trong top 5 nguồn du học sinh lớn nhất tại Mỹ, tăng khoảng 15% trong năm 2025.

Khuôn viên Đại học Yale (Mỹ). Ảnh: Yale University.

Thông tin được bà Lê Diệu Linh, Phó giám đốc Tổ chức giáo dục Summit, đưa ra tại hội thảo Chiến lược vào đại học top thế giới, tổ chức tại Hà Nội chiều 5/4.

Du học Mỹ có tín hiệu tốt

Theo bà Linh, tại Mỹ, năm vừa qua xuất hiện một số thông tin bất lợi như siết visa H1B hay hạn chế số lượng sinh viên quốc tế tại một số nơi, nhưng thực tế kết quả tuyển sinh lại khá tích cực.

Số lượng học sinh Việt Nam được nhận vào các trường đại học top đầu của Mỹ nhiều hơn so với những năm trước. Bên cạnh đó, Việt Nam đã vào top 5 các quốc gia gửi du học sinh sang Mỹ, chứng kiến sự tăng trưởng khoảng 15%.

Báo cáo Open Doors của Viện Giáo dục Quốc tế Mỹ (IIE) cũng ghi nhận điều này. Cụ thể, tính đến hết năm học 2024-2025, số người Việt du học Mỹ là gần 25.600, thuộc top 5 đông nhất. Ngoài tăng về số lượng, du học sinh Việt Nam còn thể hiện xu hướng lựa chọn ngành học tương tự sinh viên quốc tế toàn cầu.

Ngành Quản trị kinh doanh được du học sinh Việt chuộng nhất với 23% người lựa chọn. Tiếp đến là Khoa học máy tính với gần 22%, theo sau là nhóm ngành Kỹ thuật, khoảng 12%.

"Như vậy, những điều chỉnh liên quan đến sinh viên quốc tế tại Mỹ mang tính cục bộ ở từng địa phương hoặc từng chương trình, chứ không phải sự siết chặt trên toàn hệ thống", bà Linh nhận định.

Bên cạnh đó, diễn biến này cũng liên quan đến sự thay đổi trong nguồn du học sinh quốc tế tại Mỹ. Từ năm 2019 đến nay, số lượng du học sinh từ Trung Quốc có xu hướng giảm; riêng năm vừa qua giảm khoảng 4%. Sinh viên Ấn Độ cũng ghi nhận xu hướng giảm tương tự.

Bà Lê Diệu Linh thông tin tại sự kiện. Ảnh: Ngọc Bích.

Khi hai nguồn du học sinh lớn nhất có xu hướng suy giảm, cơ hội dành cho các thị trường khác, trong đó có Việt Nam, cũng mở rộng hơn.

"Một tín hiệu tích cực là khoảng 55 trường đại học tại Mỹ hiện coi Việt Nam là một điểm đến tuyển du học sinh, chỉ sau Ấn Độ", theo bà Linh.

Điều này cho thấy các trường vẫn đánh giá cao chất lượng học sinh Việt Nam. Bên cạnh đó, sau các phán quyết của tòa án, nhiều chính sách hạn chế mà chính quyền Mỹ từng áp lên các trường đại học đã được khôi phục khoảng 80%. Điều này đồng nghĩa ngân sách cho hoạt động nghiên cứu tại nhiều trường đang dần phục hồi.

Bà Linh cho rằng nếu học sinh có hồ sơ tốt và lựa chọn những trường, khu vực thân thiện với sinh viên quốc tế, thì con đường học tập và nghiên cứu tại Mỹ vẫn rất ổn định, với nhiều cơ hội học bổng ở cả bậc đại học và sau đại học.

Thị trường du học nhiều biến động

Bên cạnh Mỹ, các thị trường du học khác cũng có nhiều biến động đáng chú ý. Tại Anh, bà Linh cho biết trong năm vừa qua, các trường đại học đang mở rộng tuyển sinh đối với sinh viên Đông Nam Á.

Khoảng 55% trường đại học tại Anh đã tăng thêm các chương trình dành cho khu vực này và cấp thêm khoảng 26.000 visa trong 9 tháng gần đây. Tuy nhiên, chính phủ Anh cũng có điều chỉnh chính sách. Từ tháng 1/2027, quốc gia này sẽ giảm thời hạn visa cho phép sinh viên quốc tế ở lại sau khi tốt nghiệp để làm việc hoặc tìm việc từ 24 tháng xuống còn 18 tháng.

Tại Australia, chính sách có sự điều chỉnh theo từng giai đoạn khi chính phủ phải cân đối giữa nhu cầu tuyển sinh quốc tế và tình hình trong nước. Dù vậy, tin tích cực là năm 2026, Australia đã tăng chỉ tiêu tiếp nhận sinh viên quốc tế hơn 6%. Đồng thời ,nhiều trường đại học cũng gia tăng học bổng dành cho sinh viên nước ngoài.

Trong khi đó, Canada có dấu hiệu trầm lắng hơn. Số lượng visa cấp cho sinh viên quốc tế đã giảm khoảng 50%, chủ yếu do chính phủ siết lại nhóm du học sinh học tại các trường cao đẳng cộng đồng.

Tuy nhiên, các chương trình sau đại học như thạc sĩ và tiến sĩ không bị hạn chế, nên đây vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc với những học sinh có hồ sơ học thuật tốt.

"Như vậy, năm vừa qua có rất nhiều thông tin thay đổi như chính sách của các chính phủ, biến động kinh tế hay chiến tranh. Nhưng ở góc độ các trường đại học và hoạt động du học, chính sách nhìn chung vẫn tương đối ổn định", bà Linh nhận định.