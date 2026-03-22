Những quốc gia có chi phí du học ‘mềm’ cho sinh viên Việt Nam

Hàn Quốc đang là điểm đến du học hấp dẫn khi gần 116.000 người Việt theo học tại đây. Phần lớn các trường đại học tại đây là tư thục nhưng học phí ở mức tương đối hợp lý, đặc biệt khi so với các quốc gia châu Âu, châu Mỹ. Trung bình, học phí bậc cử nhân tại Hàn dao động từ 5.900- 13.480 USD mỗi năm. Ngoài học phí, sinh viên quốc tế cần tính toán các khoản chi phí sinh hoạt mỗi tháng như ký túc xá (200- 600 USD ), thuê trọ (400- 800 USD ), thực phẩm nấu ăn (200- 300 USD ), Điện, nước, gas (80- 150 USD )... Ảnh: Đại học Yonsei, Hàn Quốc.

Đức là điểm đến phổ biến của sinh viên quốc tế nhờ hệ thống giáo dục chất lượng cao và chính sách miễn học phí tại các trường đại học công lập cho cả sinh viên trong nước và quốc tế. Một số trường có thể thu phí học kỳ nhỏ (khoảng 100-350 euro) để chi trả chi phí hành chính, nhưng không thu học phí chính thức. Chi phí sinh hoạt tại quốc gia này khoảng 700-1.000 euro/tháng. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có cơ hội ở lại làm việc lên tới 18 tháng với giấy phép cư trú mở rộng. Ảnh: Đại học Ludwig Maximilian Munich, Đức.

Theo Vanguard News, Malaysia đang nổi lên như một trong những điểm đến du học tiết kiệm chi phí tại châu Á. Học phí tại đây thuộc nhóm thấp trong khu vực, thường dao động khoảng 2.400- 5.400 USD /năm với bậc cử nhân. Quốc gia này cũng có nhiều cơ sở phân hiệu của các đại học quốc tế hàng đầu, như Đại học Nottingham của Vương quốc Anh hay Đại học Monash của Australia, mang đến cơ hội lấy bằng của các tổ chức này với chi phí thấp hơn khi học tại cơ sở chính. Ảnh: University of Malaya.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), học phí bậc cử nhân thường khoảng 1.500- 1.800 USD /học kỳ, trong khi bậc thạc sĩ và tiến sĩ dao động 1.600- 2.000 USD /học kỳ. Chi phí ăn uống trung bình khoảng 180- 270 USD mỗi tháng. Về chỗ ở, nếu sinh viên ở ký túc xá trong trường, chi phí khoảng 35- 100 USD /tháng; còn thuê nhà ngoài trường thường từ 200- 600 USD /tháng, chưa bao gồm các chi phí tiện ích như điện, nước. Các ngành học chất lượng cao ở đây là Kỹ thuật, chất bán dẫn, Y học. Hiện, Việt Nam đứng đầu về số lượng sinh viên quốc tế tại Đài Loan với gần 40.000 người. Ảnh: National Taiwan University.

Học phí tại các đại học công lập ở Trung Quốc - đặc biệt là nhóm trường trọng điểm - thường dao động khoảng 16.000-36.000 nhân dân tệ/năm (2.300- 5.200 USD ) đối với chương trình cử nhân. Mức này được xem là khá thấp so với nhiều quốc gia phương Tây Tuy nhiên, một số ngành học có chi phí cao hơn, như Y khoa hoặc các chương trình nghệ thuật, thiết kế, có thể lên tới 45.000-55.000 nhân dân tệ/năm. Ảnh: Tsinghua University.

Tại Nhật Bản, học phí năm đầu tại các đại học quốc lập khoảng 820.000 yên/năm, trong khi đại học công lập địa phương khoảng 900.000-910.000 yên/năm. Ở đại học tư thục, mức học phí thường cao hơn, trung bình khoảng 1,3 triệu yên/năm, riêng các chương trình y khoa, nha khoa hoặc dược có thể lên tới 3,8 triệu yên/năm. Ngoài ra, sinh viên có thể phải đóng thêm lệ phí thi tuyển, chi phí tài liệu học tập, phí thực hành hoặc đào tạo thực tế. Ảnh: iStock/University of Tokyo.

Nếu giành được học bổng toàn phần như học bổng chính phủ của các quốc gia, phần lớn chi phí học tập và sinh hoạt sẽ được chi trả. Ngoài ra, nhiều trường đại học có chương trình học bổng riêng dành cho sinh viên quốc tế. Mức hỗ trợ có thể là miễn giảm một phần học phí hoặc tài trợ toàn phần, tùy theo thành tích học tập, năng lực ngoại ngữ hoặc lĩnh vực theo học. Một số quốc gia cũng tạo điều kiện cho sinh viên làm thêm như Hàn Quốc, Nhật Bản... Số giờ được phép làm thêm khoảng 20-30 giờ/tuần, giúp trang trải một phần chi phí du học. Ảnh: Pexels.

