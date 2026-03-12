Quốc gia có nhiều du học sinh Việt nhất

Với gần 116.000 người theo học, Hàn Quốc hiện là quốc gia có nhiều du học sinh Việt Nam nhất.

Khuôn viên Đại học Yonsei, Hàn Quốc. Ảnh: Yonsei University.

Những năm gần đây, du học không còn là một lựa chọn xa vời mà đã dần trở thành hướng đi của nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập giáo dục quốc tế ngày càng sâu rộng

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT tại hội nghị Giáo dục đại học năm 2025, gần 250.000 người Việt đang học tập ở nước ngoài từ bậc phổ thông tới sau đại học.

Cũng theo số liệu từ bộ, Hàn Quốc là điểm đến hàng đầu của học sinh Việt. Tính đến tháng 4/2023, số du học sinh người Việt tại nước này là hơn 43.300.

Còn theo số liệu do Cục Xuất nhập cảnh, Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố hồi đầu năm, tính đến tháng 12/2025, gần 116.000 du học sinh Việt đến Hàn Quốc, chiếm 37,9%, trở thành nhóm sinh viên quốc tế đông nhất ở xứ kim chi.

Lý do chọn Hàn Quốc

Theo Korea Times, tính đến ngày 31/1, tổng số người có visa D-2 (để lấy bằng) và D-4 (để học ngoại ngữ) đã đạt 305.807 người, tăng từ 260.989 người so với cùng kỳ năm trước.

So với con số 194.590 người vào tháng 1/2023, số người có visa loại này đã tăng hơn 50% - một xu hướng đang làm thay đổi diện mạo các trường đại học tại xứ xở kim chi.

Theo sau Việt Nam là Trung Quốc, chiếm 25,2% tổng số du học sinh. Tiếp theo là Uzbekistan với 6,6%, Mông Cổ với 6,2%, Nepal với 5,5% và Myanmar với 3,3%. Trong khi đó, số lượng sinh viên đến từ các quốc gia như Mỹ, Nhật Bản và một số nước châu Âu vẫn còn tương đối ít, mặc dù đang tăng trưởng đều đặn.

Khảo sát Cư trú và Việc làm của người nhập cư của Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho thấy khoảng 61% sinh viên quốc tế du học tự túc. 79% người được hỏi cho biết sẽ ở lại sau tốt nghiệp, trong đó 38% dự định đi làm, còn lại sẽ học lên cao hơn.

Lý do chọn Hàn Quốc du học chủ yếu là chất lượng chương trình đào tạo (34%), ngành học phù hợp với sở thích cá nhân (20,5%) và niềm tin bằng cấp Hàn Quốc giúp dễ xin việc (10,1%). Về ngành học, 29,3% theo học khoa học xã hội, tiếp đến là Hàn Quốc học (17,8%), tiếng Hàn (16,6%) và kỹ thuật (15%).

Các chính sách của chính phủ Hàn Quốc góp phần thu hút du học sinh. Ảnh: Pexels.

Hàn Quốc ngày càng hấp dẫn

Theo ICEF Monitor, các chính sách của chính phủ, bao gồm việc mở rộng học bổng, nới lỏng quy định về việc làm và thời gian làm việc sau tốt nghiệp dài hơn, đã làm tăng sức hấp dẫn của Hàn Quốc đối với sinh viên nước ngoài .

Tờ Economic Times chỉ ra năm 2023, chính phủ Hàn Quốc đã nới lỏng quy định làm thêm đối với sinh viên quốc tế. Theo đó, sinh viên học tiếng hoặc chương trình cử nhân có thể làm thêm tối đa 25 giờ mỗi tuần, trong khi học viên cao học và nghiên cứu sinh tiến sĩ được phép làm 35 giờ vào các ngày trong tuần. Tất cả sinh viên đều được làm việc không giới hạn giờ vào cuối tuần và ngày lễ.

Yêu cầu tài chính đối với thị thực D-2 cũng được giảm, từ khoảng 20.000 USD xuống còn khoảng 15.400 USD . Đối với sinh viên theo học chương trình cấp bằng ngoài khu vực thủ đô Seoul, ngưỡng yêu cầu còn thấp hơn, ở mức 13.300 USD .

Cơ hội làm việc sau tốt nghiệp cũng đang được mở rộng. Từ năm 2025, sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp có thể ở lại Hàn Quốc tối đa 3 năm để tìm việc, thay vì 6 tháng như trước đây và có thể gia hạn thêm tối đa hai năm.

Chính phủ Hàn Quốc cũng có kế hoạch mở rộng các loại công việc mà sinh viên quốc tế có thể ứng tuyển, đồng thời kéo dài thời gian lưu trú cho những người đã có việc làm.

Bên cạnh đó, các chương trình học bổng cũng được mở rộng đáng kể. Chương trình học bổng toàn cầu Hàn Quốc (GKS) hiện cung cấp 2.700 suất cho sinh viên ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) và 6.000 suất cho sinh viên các ngành khác.

Sinh viên tốt nghiệp các ngành STEM được ưu tiên xét cấp thường trú. Đồng thời, thời gian cư trú tối thiểu để đủ điều kiện xin thường trú đối với sinh viên bậc đại học và sau đại học đã được rút ngắn từ 6 năm xuống còn 3 năm.

Các trường đại học Hàn Quốc cũng đã mở rộng danh sách các bài kiểm tra tiếng Hàn được chấp nhận và đang cân nhắc hạ mức yêu cầu năng lực TOPIK đối với sinh viên quốc tế, dù một số chuyên gia bày tỏ lo ngại điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng theo học của sinh viên.