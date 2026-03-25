Quốc gia có nhiều du học sinh Việt nhất

Hàng trăm nghìn người Việt Nam đang học tập ở nước ngoài, tập trung nhiều nhất tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Australia và Mỹ.

Khuôn viên Đại học Sungkyunkwan, Hàn Quốc. Ảnh: Sungkyunkwan University.

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT vào tháng 9/2025, gần 250.000 người Việt đang học tập ở nước ngoài, từ phổ thông tới sau đại học, là mức cao kỷ lục trước nay.

Trước đó, Bộ GD&ĐT cho biết theo thống kê chưa đầy đủ, tính đến hết năm 2023, có khoảng hơn 200.000 du học sinh Việt, tương đương khoảng 40.000 người đi học mỗi năm. Thời điểm này, năm quốc gia được người Việt ưa chuộng là Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Mỹ và Đài Loan.

Hàn Quốc

Hàn Quốc là điểm đến du học hấp dẫn khi gần 116.000 người Việt theo học tại đây. Phần lớn các trường đại học tại đây là tư thục nhưng học phí ở mức tương đối hợp lý, đặc biệt khi so với các quốc gia châu Âu, châu Mỹ.

Trung bình, học phí bậc cử nhân tại Hàn dao động từ 5.900- 13.480 USD mỗi năm. Ngoài học phí, sinh viên quốc tế cần tính toán các khoản chi phí sinh hoạt mỗi tháng như ký túc xá (200- 600 USD ), thuê trọ (400- 800 USD ), thực phẩm nấu ăn (200- 300 USD ), điện, nước, gas (80- 150 USD )... Đây cũng được xem là một trong những quốc gia có chính sách học bổng hào phóng dành cho sinh viên quốc tế. Trong đó, học bổng do Chính phủ Hàn Quốc cấp có mức hỗ trợ toàn diện, dành cho cả ba cấp đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.

Bên cạnh học bổng chính phủ, hầu hết trường đại học lớn tại Hàn Quốc đều có chương trình học bổng toàn phần, bán phần dành cho sinh viên quốc tế.

Sinh viên học tiếng hoặc chương trình cử nhân có thể làm thêm tối đa 25 giờ mỗi tuần, trong khi học viên cao học và nghiên cứu sinh tiến sĩ được phép làm 35 giờ vào các ngày trong tuần. Tất cả sinh viên đều được làm việc không giới hạn giờ vào cuối tuần và ngày lễ.

Nhật Bản

Theo Tổ chức Dịch vụ Sinh viên Nhật Bản, tính đến ngày 1/5/2024, hơn 40.300 người Việt du học Nhật Bản, chỉ sau Trung Quốc và Australia.

Trước tình trạng dân số già hóa nhanh chóng, Nhật Bản đang nỗ lực thu hút sinh viên và người lao động nước ngoài, khuyến khích họ ở lại làm việc trong các lĩnh vực và ngành nghề quan trọng. Tiếng Nhật được coi là một trong những ngôn ngữ khó học nhất. Do đó, ngày càng nhiều trường đại học cung cấp các chương trình học chỉ bằng tiếng Anh thay vì tiếng Nhật, tạo thuận lợi cho sinh viên.

Sinh viên Đại học Tokyo trong lễ tốt nghiệp, tháng 3/2026. Ảnh: UTokyo.

Quốc gia này cũng thu hút sinh viên quốc tế nhờ mức học phí thấp hơn đáng kể so với các nước phương Tây. Học phí năm đầu tại các đại học quốc lập khoảng 820.000 yên/năm, trong khi đại học công lập địa phương khoảng 900.000-910.000 yên/năm.

Ở đại học tư thục, mức học phí thường cao hơn, trung bình khoảng 1,3 triệu yên/năm, riêng các chương trình y khoa, nha khoa hoặc dược có thể lên tới 3,8 triệu yên/năm. Ngoài ra, sinh viên có thể phải đóng thêm lệ phí thi tuyển, chi phí tài liệu học tập, phí thực hành hoặc đào tạo thực tế.

Đài Loan

Tính đến tháng 10/2025, Việt Nam đứng đầu về số lượng sinh viên quốc tế tại Đài Loan (Trung Quốc) với gần 40.000 người. 76% sinh viên Việt Nam không theo học các chương trình ngắn hạn mà là sinh viên chính quy.

Kỹ thuật và công nghệ là lĩnh vực nổi bật nhất của Đài Loan, gắn với nền công nghiệp bán dẫn, điện tử và sản xuất công nghệ cao của nước này. Học phí bậc cử nhân tại đây thường khoảng 1.500- 1.800 USD /học kỳ, trong khi bậc thạc sĩ và tiến sĩ dao động 1.600- 2.000 USD /học kỳ. Chi phí ăn uống trung bình khoảng 180- 270 USD mỗi tháng.

Về chỗ ở, nếu sinh viên ở ký túc xá trong trường, chi phí khoảng 35- 100 USD /tháng; còn thuê nhà ngoài trường thường từ 200- 600 USD /tháng, chưa bao gồm các chi phí tiện ích như điện, nước.

Khuôn viên Đại học Quốc lập Đài Loan. Ảnh: National Taiwan University.

Australia

Thống kê của Bộ Giáo dục Australia cho thấy tính đến tháng 12/2025, có khoảng 36.600 người Việt đang học tập tại quốc gia này theo diện thị thực sinh viên. Con số này giảm nhẹ 2,7% so với năm 2024. Ngành học phổ biến nhất ở bậc đại học là Quản trị và Thương mại, tiếp theo là Công nghệ Thông tin.

Trong hai năm qua, chính phủ Australia đã thực hiện một số biện pháp nghiêm ngặt hơn đối với thị thực sinh viên, nhằm siết chặt quản lý nhập cư và bảo đảm chất lượng hệ thống giáo dục quốc tế.

Các quy định mới tập trung vào việc tăng yêu cầu về năng lực tiếng Anh, siết điều kiện chứng minh tài chính và nâng cao quy trình đánh giá hồ sơ thị thực. Dù vậy, Australia vẫn là một trong những điểm đến du học hàng đầu của sinh viên Việt Nam nhờ chất lượng giáo dục cao, môi trường học tập quốc tế và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

Nhiều trường đại học của Australia thường xuyên nằm trong nhóm đầu các bảng xếp hạng thế giới, đặc biệt ở các lĩnh vực như kinh doanh, công nghệ thông tin, kỹ thuật, khoa học sức khỏe và khoa học dữ liệu.

Mỹ

Khoảng 1,2 triệu sinh viên quốc tế đang ở Mỹ, thuộc diện đông nhất thế giới. Quốc gia này có hơn 4.500 trường đại học và cao đẳng, cung cấp đa dạng chương trình học thuật.

Theo báo cáo Open Doors về du học sinh ở Mỹ, tính đến hết năm học 2024-2025, số người Việt du học tại quốc gia này là gần 25.600, tăng khoảng 16%, thuộc top 5 đông nhất.

Ngành Quản trị kinh doanh được du học sinh Việt chuộng nhất với 23% người lựa chọn. Tiếp đến là Khoa học máy tính với gần 22%, theo sau là nhóm ngành Kỹ thuật, khoảng 12%.

Ngoài chất lượng đào tạo, Mỹ còn thu hút sinh viên quốc tế nhờ môi trường nghiên cứu mạnh và hệ thống học bổng phong phú. Tuy vậy, chi phí học tập và sinh hoạt tại Mỹ tương đối cao, cùng với quy trình xin thị thực ngày càng được xét duyệt kỹ lưỡng.