Học phí Đại học Y Hà Nội lên tới 80 triệu đồng

Đại học Y Hà Nội dự kiến tuyển 2.150 sinh viên năm 2026. Ảnh: Duy Hiệu.
Trong thông báo mới nhất, Đại học Y Hà Nội dự kiến tuyển 2.150 sinh viên năm 2026, tăng 240 chỉ tiêu so với năm ngoái. Ba phương thức xét tuyển gồm xét tuyển thẳng, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức (SPT).
Trong đó, trường dành 40% chỉ tiêu để xét tuyển thẳng. Nếu không đủ, chỉ tiêu chuyển sang phương thức còn lại. Riêng với ngành Y tế công cộng, Tâm lý học, Công tác xã hội, trường bổ sung tuyển thẳng cả thí sinh đoạt từ giải ba học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn, Địa lý.
Trường tiếp tục xét thí sinh tham dự, đạt giải khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế, song chỉ xét vào ngành phù hợp với nội dung đề tài dự thi.
Đây là năm đầu tiên trường xét điểm SPT, nhưng chỉ áp dụng với các ngành hệ cử nhân như Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Khúc xạ nhãn khoa, Y tế công cộng, Tâm lý học, Công tác xã hội...
Các ngành, tổ hợp và chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến của Đại học Y Hà Nội như sau:
STT
Tên ngành
Chỉ tiêu
Tổ hợp xét tuyển
|1
|Y khoa
|450
|B00
|2
Răng - Hàm - Mặt
120
B00
|3
Y học cổ truyền
80
A00, B00
|4
Y học dự phòng
110
A00, B00, D07
|5
Điều dưỡng chương trình tiên tiến
130
A00, B00, D07
|6
Hộ sinh
70
A00, B00, D07
|7
Kỹ thuật phục hình răng
50
A00, B00
|8
Kỹ thuật xét nghiệm y học
80
A00, B00
|9
Kỹ thuật hình ảnh y học
100
A00, B00
|10
Kỹ thuật phục hồi chức năng
70
A00, B00
|11
Khúc xạ nhãn khoa
80
A00, B00
|12
Dinh dưỡng
110
A00, B00, D07
|13
Y tế công cộng
90
A01, D01, D07, D10
|14
Tâm lý học
90
A01, D01, D07, D10
|15
Công tác xã hội
60
A01, D01, D07, D10
|16
Y khoa phân hiệu Thanh Hóa
150
B00
|17
Điều dưỡng phân hiệu Thanh Hóa
100
A00, B00, D07
|18
Kỹ thuật xét nghiệm y học phân hiệu Thanh Hóa
80
A00, B00
|19
Kỹ thuật hình ảnh y học phân hiệu Thanh Hóa
60
A00, B00
20
Kỹ thuật phục hồi chức năng phân hiệu Thanh Hóa
70
A00, B00
Đáng chú ý, mùa tuyển sinh năm nay, trường bỏ xét tuyển tổ hợp C00, vốn được áp dụng xét tuyển ngành Tâm lý học trong hai năm vừa rồi. Ngoài ra, trường cũng bỏ tổ hợp B08 (Toán, Sinh, Anh).
Bên cạnh 3 tổ hợp cũ gồm B00 (Toán, Hóa, Sinh), A00 (Toán, Lý, Hóa), D01 (Toán, Văn, Anh), trường bổ sung 3 tổ hợp mới gồm A01 (Toán, Lý, Anh), D07 (Toán, Hóa, Anh) và D10 (Toán, Địa lý, Anh).
Về điểm cộng, Đại học Y Hà Nội quy định thí sinh được cộng tối đa 3/30 điểm, áp dụng cho hai nhóm: Thí sinh có giải học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và thí sinh có chứng chỉ quốc tế (IELTS, SAT...).
Trường không quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm môn ngoại ngữ khi xét tuyển.
Về học phí, nhà trường dự kiến mức thu dao động 19,1-80 triệu đồng, tăng 2,2-17,8 triệu đồng so với năm ngoái. Ngành Răng Hàm Mặt có mức thu cao nhất, thấp nhất là các ngành Tâm lý học, Công tác xã hội. Cụ thể như sau:
