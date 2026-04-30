Học phí Đại học Y Hà Nội lên tới 80 triệu đồng

Năm học 2026-2027, Đại học Y Hà Nội dự kiến thu học phí 19,1-80 triệu đồng, tăng 2,2-17,8 triệu đồng so với năm ngoái.

Đại học Y Hà Nội dự kiến tuyển 2.150 sinh viên năm 2026. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong thông báo mới nhất, Đại học Y Hà Nội dự kiến tuyển 2.150 sinh viên năm 2026, tăng 240 chỉ tiêu so với năm ngoái. Ba phương thức xét tuyển gồm xét tuyển thẳng, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức (SPT).

Trong đó, trường dành 40% chỉ tiêu để xét tuyển thẳng. Nếu không đủ, chỉ tiêu chuyển sang phương thức còn lại. Riêng với ngành Y tế công cộng, Tâm lý học, Công tác xã hội, trường bổ sung tuyển thẳng cả thí sinh đoạt từ giải ba học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn, Địa lý.

Trường tiếp tục xét thí sinh tham dự, đạt giải khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế, song chỉ xét vào ngành phù hợp với nội dung đề tài dự thi.

Đây là năm đầu tiên trường xét điểm SPT, nhưng chỉ áp dụng với các ngành hệ cử nhân như Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Khúc xạ nhãn khoa, Y tế công cộng, Tâm lý học, Công tác xã hội...

Các ngành, tổ hợp và chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến của Đại học Y Hà Nội như sau:

STT Tên ngành Chỉ tiêu Tổ hợp xét tuyển 1 Y khoa 450 B00 2 Răng - Hàm - Mặt 120 B00 3 Y học cổ truyền 80 A00, B00 4 Y học dự phòng 110 A00, B00, D07 5 Điều dưỡng chương trình tiên tiến 130 A00, B00, D07 6 Hộ sinh 70 A00, B00, D07 7 Kỹ thuật phục hình răng 50 A00, B00 8 Kỹ thuật xét nghiệm y học 80 A00, B00 9 Kỹ thuật hình ảnh y học 100 A00, B00 10 Kỹ thuật phục hồi chức năng 70 A00, B00 11 Khúc xạ nhãn khoa 80 A00, B00 12 Dinh dưỡng 110 A00, B00, D07 13 Y tế công cộng 90 A01, D01, D07, D10 14 Tâm lý học 90 A01, D01, D07, D10 15 Công tác xã hội 60 A01, D01, D07, D10 16 Y khoa phân hiệu Thanh Hóa 150 B00 17 Điều dưỡng phân hiệu Thanh Hóa 100 A00, B00, D07 18 Kỹ thuật xét nghiệm y học phân hiệu Thanh Hóa 80 A00, B00 19 Kỹ thuật hình ảnh y học phân hiệu Thanh Hóa 60 A00, B00 20 Kỹ thuật phục hồi chức năng phân hiệu Thanh Hóa 70 A00, B00

Đáng chú ý, mùa tuyển sinh năm nay, trường bỏ xét tuyển tổ hợp C00, vốn được áp dụng xét tuyển ngành Tâm lý học trong hai năm vừa rồi. Ngoài ra, trường cũng bỏ tổ hợp B08 (Toán, Sinh, Anh).

Bên cạnh 3 tổ hợp cũ gồm B00 (Toán, Hóa, Sinh), A00 (Toán, Lý, Hóa), D01 (Toán, Văn, Anh), trường bổ sung 3 tổ hợp mới gồm A01 (Toán, Lý, Anh), D07 (Toán, Hóa, Anh) và D10 (Toán, Địa lý, Anh).

Về điểm cộng, Đại học Y Hà Nội quy định thí sinh được cộng tối đa 3/30 điểm, áp dụng cho hai nhóm: Thí sinh có giải học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và thí sinh có chứng chỉ quốc tế (IELTS, SAT...).

Trường không quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm môn ngoại ngữ khi xét tuyển.

Về học phí, nhà trường dự kiến mức thu dao động 19,1-80 triệu đồng, tăng 2,2-17,8 triệu đồng so với năm ngoái. Ngành Răng Hàm Mặt có mức thu cao nhất, thấp nhất là các ngành Tâm lý học, Công tác xã hội. Cụ thể như sau: