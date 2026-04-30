Học phí Đại học Y Hà Nội lên tới 80 triệu đồng

  • Thứ năm, 30/4/2026 14:29 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Năm học 2026-2027, Đại học Y Hà Nội dự kiến thu học phí 19,1-80 triệu đồng, tăng 2,2-17,8 triệu đồng so với năm ngoái.

Đại học Y Hà Nội dự kiến tuyển 2.150 sinh viên năm 2026. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong thông báo mới nhất, Đại học Y Hà Nội dự kiến tuyển 2.150 sinh viên năm 2026, tăng 240 chỉ tiêu so với năm ngoái. Ba phương thức xét tuyển gồm xét tuyển thẳng, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức (SPT).

Trong đó, trường dành 40% chỉ tiêu để xét tuyển thẳng. Nếu không đủ, chỉ tiêu chuyển sang phương thức còn lại. Riêng với ngành Y tế công cộng, Tâm lý học, Công tác xã hội, trường bổ sung tuyển thẳng cả thí sinh đoạt từ giải ba học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn, Địa lý.

Trường tiếp tục xét thí sinh tham dự, đạt giải khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế, song chỉ xét vào ngành phù hợp với nội dung đề tài dự thi.

Đây là năm đầu tiên trường xét điểm SPT, nhưng chỉ áp dụng với các ngành hệ cử nhân như Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Khúc xạ nhãn khoa, Y tế công cộng, Tâm lý học, Công tác xã hội...

Các ngành, tổ hợp và chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến của Đại học Y Hà Nội như sau:

STT

Tên ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển

1Y khoa450B00
2

Răng - Hàm - Mặt

120

B00

3

Y học cổ truyền

80

A00, B00

4

Y học dự phòng

110

A00, B00, D07

5

Điều dưỡng chương trình tiên tiến

130

A00, B00, D07

6

Hộ sinh

70

A00, B00, D07

7

Kỹ thuật phục hình răng

50

A00, B00

8

Kỹ thuật xét nghiệm y học

80

A00, B00

9

Kỹ thuật hình ảnh y học

100

A00, B00

10

Kỹ thuật phục hồi chức năng

70

A00, B00

11

Khúc xạ nhãn khoa

80

A00, B00

12

Dinh dưỡng

110

A00, B00, D07

13

Y tế công cộng

90

A01, D01, D07, D10

14

Tâm lý học

90

A01, D01, D07, D10

15

Công tác xã hội

60

A01, D01, D07, D10

16

Y khoa phân hiệu Thanh Hóa

150

B00

17

Điều dưỡng phân hiệu Thanh Hóa

100

A00, B00, D07

18

Kỹ thuật xét nghiệm y học phân hiệu Thanh Hóa

80

A00, B00

19

Kỹ thuật hình ảnh y học phân hiệu Thanh Hóa

60

A00, B00

20

Kỹ thuật phục hồi chức năng phân hiệu Thanh Hóa

70

A00, B00

Đáng chú ý, mùa tuyển sinh năm nay, trường bỏ xét tuyển tổ hợp C00, vốn được áp dụng xét tuyển ngành Tâm lý học trong hai năm vừa rồi. Ngoài ra, trường cũng bỏ tổ hợp B08 (Toán, Sinh, Anh).

Bên cạnh 3 tổ hợp cũ gồm B00 (Toán, Hóa, Sinh), A00 (Toán, Lý, Hóa), D01 (Toán, Văn, Anh), trường bổ sung 3 tổ hợp mới gồm A01 (Toán, Lý, Anh), D07 (Toán, Hóa, Anh) và D10 (Toán, Địa lý, Anh).

Về điểm cộng, Đại học Y Hà Nội quy định thí sinh được cộng tối đa 3/30 điểm, áp dụng cho hai nhóm: Thí sinh có giải học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và thí sinh có chứng chỉ quốc tế (IELTS, SAT...).

Trường không quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm môn ngoại ngữ khi xét tuyển.

Về học phí, nhà trường dự kiến mức thu dao động 19,1-80 triệu đồng, tăng 2,2-17,8 triệu đồng so với năm ngoái. Ngành Răng Hàm Mặt có mức thu cao nhất, thấp nhất là các ngành Tâm lý học, Công tác xã hội. Cụ thể như sau:

Đại học Y Hà Nội dự kiến mở ngành Y tế số

Đại học Y Hà Nội dự kiến mở ngành đào tạo mới về Y tế số, tập trung vào ứng dụng AI trong chẩn đoán và điều trị.

16:47 8/3/2026

Ngọc Bích

