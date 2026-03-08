Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giáo dục

Đại học Y Hà Nội dự kiến mở ngành Y tế số

  • Chủ nhật, 8/3/2026 16:47 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Đại học Y Hà Nội dự kiến mở ngành đào tạo mới về Y tế số, tập trung vào ứng dụng AI trong chẩn đoán và điều trị.

y ha noi anh 1

Bác sĩ tại khoa Điều trị Rối loạn nhịp, Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Duy Hiệu.

Thông tin được TS.BS Đỗ Thanh Hương, Phó trưởng Phòng Quản lý đào tạo, Đại học Y Hà Nội, đưa ra tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2026, diễn ra ở Đại học Bách khoa Hà Nội sáng 8/3.

Theo bà Hương, ứng dụng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển không ngừng, trở thành cơ hội lẫn thách thức đối với tất cả ngành nghề, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế và nghiên cứu chuyên sâu.

"AI ứng dụng rất nhiều trong khám chữa bệnh, tiêu biểu là các dự án ứng dụng AI trong chẩn đoán hình ảnh", bà Hương nói.

Tại Việt Nam, các cơ sở đào tạo lớn như Đại học Y Hà Nội đang tích cực đưa AI vào hệ thống giáo dục. Nhà trường đang xây dựng các quy định và công cụ để đưa AI vào giảng dạy cũng như tích hợp vào các môn học cho sinh viên đại học.

Trường cũng đang nghiên cứu mở ngành Y tế số, đào tạo chuyên sâu về ứng dụng AI trong chẩn đoán và điều trị. Ngành này dự kiến tuyển sinh trong năm học 2027-2028.

Năm 2026, Đại học Y Hà Nội dự kiến tuyển 2.150 sinh viên năm 2026, tăng 240 chỉ tiêu so với năm ngoái. Hai phương thức xét tuyển gồm xét tuyển thẳng và xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Trong đó, trường dành 40% chỉ tiêu để xét tuyển thẳng. Nếu không đủ, chỉ tiêu chuyển sang phương thức còn lại. TS.BS Đỗ Thanh Hương cho biết yêu cầu về xét tuyển thẳng dự kiến không thay đổi so với năm trước, áp dụng với các thí sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, thi khoa học kỹ thuật.

Nhà trường sẽ xét giải từ cao xuống thấp. Trong trường hợp số lượng thí sinh cùng đạt một mức giải vượt quá chỉ tiêu, trường sẽ áp dụng các tiêu chí phụ để sàng lọc.

Với giải khoa học kỹ thuật, học sinh phải trình bày báo cáo bằng tiếng Anh trước hội đồng chuyên môn của trường để được đánh giá đề tài phù hợp với ngành đăng ký.

"Việc xét tuyển thẳng không mang tính mặc nhiên, hội đồng sẽ đánh giá năng lực và sự phù hợp của thí sinh trước khi quyết định", theo bà Hương.

Các ngành, tổ hợp và chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến của Đại học Y Hà Nội như sau:

STT

Tên ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển

1Y khoa450B00
2

Răng - Hàm - Mặt

120

B00

3

Y học cổ truyền

80

A00, B00

4

Y học dự phòng

110

A00, B00, D07

5

Điều dưỡng chương trình tiên tiến

130

A00, B00, D07

6

Hộ sinh

70

A00, B00, D07

7

Kỹ thuật phục hình răng

50

A00, B00

8

Kỹ thuật xét nghiệm y học

80

A00, B00

9

Kỹ thuật hình ảnh y học

100

A00, B00

10

Kỹ thuật phục hồi chức năng

70

A00, B00

11

Khúc xạ nhãn khoa

80

A00, B00

12

Dinh dưỡng

110

A00, B00, D07

13

Y tế công cộng

90

A01, D01, D07, D10

14

Tâm lý học

90

A01, D01, D07, D10

15

Công tác xã hội

60

A01, D01, D07, D10

16

Y khoa phân hiệu Thanh Hóa

150

B00

17

Điều dưỡng phân hiệu Thanh Hóa

100

A00, B00, D07

18

Kỹ thuật xét nghiệm y học phân hiệu Thanh Hóa

80

A00, B00

19

Kỹ thuật hình ảnh y học phân hiệu Thanh Hóa

60

A00, B00

20

Kỹ thuật phục hồi chức năng phân hiệu Thanh Hóa

70

A00, B00

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, Đại học Y Hà Nội cộng điểm thưởng đối với thí sinh diện ưu tiên xét tuyển, cộng điểm khuyến khích đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ quốc tế. Tuy nhiên, trường chưa công bố danh sách chứng chỉ cũng như mức điểm cộng cụ thể.

Năm 2025, điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội dao động 17-28,7 điểm. Ngành Tâm lý học xét khối C00 có điểm chuẩn cao nhất. Tiếp đến là ngành Y khoa với 28,13 điểm, ngành Răng Hàm Mặt với 27,34 điểm, cùng xét khối B00. Các ngành Y học dự phòng, Công tác xã hội, Điều dưỡng (phân hiệu Thanh Hóa) có điểm chuẩn thấp nhất, 17 điểm.

Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.

Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.

Ngành Y khoa xét tuyển môn Ngữ văn, Tin học

Bên cạnh tổ hợp truyền thống B00, nhiều trường đại học đào tạo ngành Y khoa sử dụng những tổ hợp có môn Ngữ văn, Tin học, Tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật để xét tuyển.

12:38 5/3/2026

Ngọc Bích

y hà nội Hà Nội Đại học đại học y y tế số mở ngành

    Đọc tiếp

    Cac truong Y, Duoc 'uu ai' thi sinh co SAT, IELTS hinh anh

    Các trường Y, Dược 'ưu ái' thí sinh có SAT, IELTS

    08:38 2/3/2026 08:38 2/3/2026

    0

    Nhiều trường đại học đào tạo ngành Y, Dược thực hiện chính sách xét kết hợp, cộng điểm ưu tiên hoặc quy đổi điểm Tiếng Anh với thí sinh có chứng chỉ IELTS, SAT.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý