Đại học Y Hà Nội dự kiến mở ngành Y tế số

Đại học Y Hà Nội dự kiến mở ngành đào tạo mới về Y tế số, tập trung vào ứng dụng AI trong chẩn đoán và điều trị.

Bác sĩ tại khoa Điều trị Rối loạn nhịp, Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Duy Hiệu.

Thông tin được TS.BS Đỗ Thanh Hương, Phó trưởng Phòng Quản lý đào tạo, Đại học Y Hà Nội, đưa ra tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2026, diễn ra ở Đại học Bách khoa Hà Nội sáng 8/3.

Theo bà Hương, ứng dụng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển không ngừng, trở thành cơ hội lẫn thách thức đối với tất cả ngành nghề, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế và nghiên cứu chuyên sâu.

"AI ứng dụng rất nhiều trong khám chữa bệnh, tiêu biểu là các dự án ứng dụng AI trong chẩn đoán hình ảnh", bà Hương nói.

Tại Việt Nam, các cơ sở đào tạo lớn như Đại học Y Hà Nội đang tích cực đưa AI vào hệ thống giáo dục. Nhà trường đang xây dựng các quy định và công cụ để đưa AI vào giảng dạy cũng như tích hợp vào các môn học cho sinh viên đại học .

Trường cũng đang nghiên cứu mở ngành Y tế số, đào tạo chuyên sâu về ứng dụng AI trong chẩn đoán và điều trị. Ngành này dự kiến tuyển sinh trong năm học 2027-2028.

Năm 2026, Đại học Y Hà Nội dự kiến tuyển 2.150 sinh viên năm 2026, tăng 240 chỉ tiêu so với năm ngoái. Hai phương thức xét tuyển gồm xét tuyển thẳng và xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Trong đó, trường dành 40% chỉ tiêu để xét tuyển thẳng. Nếu không đủ, chỉ tiêu chuyển sang phương thức còn lại. TS.BS Đỗ Thanh Hương cho biết yêu cầu về xét tuyển thẳng dự kiến không thay đổi so với năm trước, áp dụng với các thí sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, thi khoa học kỹ thuật.

Nhà trường sẽ xét giải từ cao xuống thấp . Trong trường hợp số lượng thí sinh cùng đạt một mức giải vượt quá chỉ tiêu, trường sẽ áp dụng các tiêu chí phụ để sàng lọc.

Với giải khoa học kỹ thuật, học sinh phải trình bày báo cáo bằng tiếng Anh trước hội đồng chuyên môn của trường để được đánh giá đề tài phù hợp với ngành đăng ký.

"Việc xét tuyển thẳng không mang tính mặc nhiên, hội đồng sẽ đánh giá năng lực và sự phù hợp của thí sinh trước khi quyết định", theo bà Hương.

Các ngành, tổ hợp và chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến của Đại học Y Hà Nội như sau:

STT Tên ngành Chỉ tiêu Tổ hợp xét tuyển 1 Y khoa 450 B00 2 Răng - Hàm - Mặt 120 B00 3 Y học cổ truyền 80 A00, B00 4 Y học dự phòng 110 A00, B00, D07 5 Điều dưỡng chương trình tiên tiến 130 A00, B00, D07 6 Hộ sinh 70 A00, B00, D07 7 Kỹ thuật phục hình răng 50 A00, B00 8 Kỹ thuật xét nghiệm y học 80 A00, B00 9 Kỹ thuật hình ảnh y học 100 A00, B00 10 Kỹ thuật phục hồi chức năng 70 A00, B00 11 Khúc xạ nhãn khoa 80 A00, B00 12 Dinh dưỡng 110 A00, B00, D07 13 Y tế công cộng 90 A01, D01, D07, D10 14 Tâm lý học 90 A01, D01, D07, D10 15 Công tác xã hội 60 A01, D01, D07, D10 16 Y khoa phân hiệu Thanh Hóa 150 B00 17 Điều dưỡng phân hiệu Thanh Hóa 100 A00, B00, D07 18 Kỹ thuật xét nghiệm y học phân hiệu Thanh Hóa 80 A00, B00 19 Kỹ thuật hình ảnh y học phân hiệu Thanh Hóa 60 A00, B00 20 Kỹ thuật phục hồi chức năng phân hiệu Thanh Hóa 70 A00, B00

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, Đại học Y Hà Nội cộng điểm thưởng đối với thí sinh diện ưu tiên xét tuyển, cộng điểm khuyến khích đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ quốc tế. Tuy nhiên, trường chưa công bố danh sách chứng chỉ cũng như mức điểm cộng cụ thể.

Năm 2025, điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội dao động 17-28,7 điểm. Ngành Tâm lý học xét khối C00 có điểm chuẩn cao nhất. Tiếp đến là ngành Y khoa với 28,13 điểm, ngành Răng Hàm Mặt với 27,34 điểm, cùng xét khối B00. Các ngành Y học dự phòng, Công tác xã hội, Điều dưỡng (phân hiệu Thanh Hóa) có điểm chuẩn thấp nhất, 17 điểm.