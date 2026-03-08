Đại học Y Hà Nội dự kiến mở ngành Y tế số

|
Bác sĩ tại khoa Điều trị Rối loạn nhịp, Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Duy Hiệu.
Thông tin được TS.BS Đỗ Thanh Hương, Phó trưởng Phòng Quản lý đào tạo, Đại học Y Hà Nội, đưa ra tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2026, diễn ra ở Đại học Bách khoa Hà Nội sáng 8/3.
Theo bà Hương, ứng dụng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển không ngừng, trở thành cơ hội lẫn thách thức đối với tất cả ngành nghề, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế và nghiên cứu chuyên sâu.
"AI ứng dụng rất nhiều trong khám chữa bệnh, tiêu biểu là các dự án ứng dụng AI trong chẩn đoán hình ảnh", bà Hương nói.
Tại Việt Nam, các cơ sở đào tạo lớn như Đại học Y Hà Nội đang tích cực đưa AI vào hệ thống giáo dục. Nhà trường đang xây dựng các quy định và công cụ để đưa AI vào giảng dạy cũng như tích hợp vào các môn học cho sinh viên đại học
Trường cũng đang nghiên cứu mở ngành Y tế số, đào tạo chuyên sâu về ứng dụng AI trong chẩn đoán và điều trị. Ngành này dự kiến tuyển sinh trong năm học 2027-2028.
Năm 2026, Đại học Y Hà Nội dự kiến tuyển 2.150 sinh viên năm 2026, tăng 240 chỉ tiêu so với năm ngoái. Hai phương thức xét tuyển gồm xét tuyển thẳng và xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Trong đó, trường dành 40% chỉ tiêu để xét tuyển thẳng. Nếu không đủ, chỉ tiêu chuyển sang phương thức còn lại. TS.BS Đỗ Thanh Hương cho biết yêu cầu về xét tuyển thẳng dự kiến không thay đổi so với năm trước, áp dụng với các thí sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, thi khoa học kỹ thuật.
Nhà trường sẽ xét giải từ cao xuống thấp
Với giải khoa học kỹ thuật, học sinh phải trình bày báo cáo bằng tiếng Anh trước hội đồng chuyên môn của trường để được đánh giá đề tài phù hợp với ngành đăng ký.
"Việc xét tuyển thẳng không mang tính mặc nhiên, hội đồng sẽ đánh giá năng lực và sự phù hợp của thí sinh trước khi quyết định", theo bà Hương.
Các ngành, tổ hợp và chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến của Đại học Y Hà Nội như sau:
STT
Tên ngành
Chỉ tiêu
Tổ hợp xét tuyển
|1
|Y khoa
|450
|B00
|2
Răng - Hàm - Mặt
120
B00
|3
Y học cổ truyền
80
A00, B00
|4
Y học dự phòng
110
A00, B00, D07
|5
Điều dưỡng chương trình tiên tiến
130
A00, B00, D07
|6
Hộ sinh
70
A00, B00, D07
|7
Kỹ thuật phục hình răng
50
A00, B00
|8
Kỹ thuật xét nghiệm y học
80
A00, B00
|9
Kỹ thuật hình ảnh y học
100
A00, B00
|10
Kỹ thuật phục hồi chức năng
70
A00, B00
|11
Khúc xạ nhãn khoa
80
A00, B00
|12
Dinh dưỡng
110
A00, B00, D07
|13
Y tế công cộng
90
A01, D01, D07, D10
|14
Tâm lý học
90
A01, D01, D07, D10
|15
Công tác xã hội
60
A01, D01, D07, D10
|16
Y khoa phân hiệu Thanh Hóa
150
B00
|17
Điều dưỡng phân hiệu Thanh Hóa
100
A00, B00, D07
|18
Kỹ thuật xét nghiệm y học phân hiệu Thanh Hóa
80
A00, B00
|19
Kỹ thuật hình ảnh y học phân hiệu Thanh Hóa
60
A00, B00
20
Kỹ thuật phục hồi chức năng phân hiệu Thanh Hóa
70
A00, B00
Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, Đại học Y Hà Nội cộng điểm thưởng đối với thí sinh diện ưu tiên xét tuyển, cộng điểm khuyến khích đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ quốc tế. Tuy nhiên, trường chưa công bố danh sách chứng chỉ cũng như mức điểm cộng cụ thể.
Năm 2025, điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội dao động 17-28,7 điểm. Ngành Tâm lý học xét khối C00 có điểm chuẩn cao nhất. Tiếp đến là ngành Y khoa với 28,13 điểm, ngành Răng Hàm Mặt với 27,34 điểm, cùng xét khối B00. Các ngành Y học dự phòng, Công tác xã hội, Điều dưỡng (phân hiệu Thanh Hóa) có điểm chuẩn thấp nhất, 17 điểm.
