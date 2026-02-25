Nhiều điểm mới trong tuyển sinh đại học năm 2026 của các trường Y Dược

Tuyển sinh khối ngành sức khỏe năm 2026 ghi nhận nhiều thay đổi khi một số trường mở thêm ngành mới, đồng thời điều chỉnh phương thức và tổ hợp xét tuyển nhằm nâng cao chất lượng đầu vào.

Năm 2026, nhiều trường tiếp tục điều chỉnh phương thức tuyển sinh và mở rộng ngành học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế.

Mới đây, Đại học Y Dược Cần Thơ dự kiến tuyển sinh 14 ngành đào tạo trình độ đại học chính quy, gồm: Y khoa, Y học dự phòng, Y học cổ truyền, Răng - Hàm - Mặt, Dược học, Kỹ thuật y sinh, Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Y tế công cộng, Dinh dưỡng; đồng thời dự kiến mở thêm hai ngành mới là Kỹ thuật phục hồi chức năng và Tâm lý học.

Nhà trường áp dụng 5 phương thức xét tuyển gồm: Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực V-SAT; tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; xét tuyển theo diện đặt hàng/hợp đồng đào tạo; và xét tuyển thí sinh là người nước ngoài.

Ngành Y khoa chỉ sử dụng tổ hợp B00, trong khi các ngành còn lại xét tuyển đa dạng các tổ hợp như A00, B08, D07, A01. Riêng ngành Y tế công cộng và ngành Tâm lý học dự kiến có thêm tổ hợp C00 và D01. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến khoảng 2.700 sinh viên.

Đại học Y Dược - Đại học Huế cũng vừa dự kiến tuyển sinh 1.690 chỉ tiêu đại học chính quy cho các ngành: Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Dược học, Y học cổ truyền, Y học dự phòng, Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học và Y tế công cộng.

Nhà trường áp dụng 4 phương thức tuyển sinh, trong đó phương thức chủ đạo là xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp phù hợp từng ngành.

Bên cạnh đó là tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định; xét tuyển kết hợp đối với thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn hiệu lực (điểm chứng chỉ được quy đổi theo đề án tuyển sinh); và xem xét sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực theo quy định hiện hành để mở rộng nguồn tuyển. Các ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt và Dược học chủ yếu sử dụng tổ hợp B00.

Đại học Khoa học Sức khỏe - Đại học Quốc gia TP.HCM công bố phương thức xét tuyển tổng hợp theo chủ trương chung của Đại học Quốc gia TP.HCM. Điểm xét tuyển được xác định trên cơ sở kết hợp điểm thi đánh giá năng lực, điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm học bạ THPT, cùng điểm cộng (nếu có). Tỷ trọng dự kiến gồm: Điểm thi đánh giá năng lực chiếm tối thiểu 40%, điểm thi tốt nghiệp THPT tối đa 35% và điểm học bạ tối đa 25%.

Các ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Y học cổ truyền và Điều dưỡng xét tuyển theo tổ hợp B00 và A02; ngành Dược học xét tuyển theo tổ hợp B00 và A00.

Điểm các tiêu chí được quy đổi về thang điểm 100 và làm tròn đến một chữ số thập phân. Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế từ IELTS 6.0 trở lên hoặc có kết quả SAT từ 1.280 điểm được xem xét cộng điểm theo quy định. Khoảng 5% tổng chỉ tiêu được dành cho tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng.

Trước đó, Đại học Y Hà Nội đã công bố phương án tuyển sinh dự kiến năm 2026. Trường dành khoảng 40% chỉ tiêu cho xét tuyển thẳng theo quy định và 60% chỉ tiêu cho xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Nhà trường sử dụng 6 tổ hợp xét tuyển gồm A00, A01, B00, D01, D07 và D10; không còn sử dụng tổ hợp C00 và B08 như một số năm trước. Tổng chỉ tiêu dự kiến khoảng 2.150 sinh viên cho hơn 15 ngành đào tạo tại cơ sở Hà Nội và phân hiệu Thanh Hóa, trong đó ngành Y khoa tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Đối với Đại học Y Dược TP.HCM, năm 2026, nhà trường được phép tuyển sinh thí điểm ngành Công nghệ dược phẩm trình độ đại học. Đây là ngành đào tạo mới thuộc lĩnh vực Dược học, tập trung vào công nghệ bào chế, thiết kế và vận hành quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt và nghiên cứu phát triển thuốc.

Ngành Công nghệ dược phẩm dự kiến xét tuyển theo các tổ hợp B00, A00 và D07, với các phương thức gồm: xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026; xét kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế; và tuyển thẳng đối với thí sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế các môn phù hợp. Nhà trường đồng thời thông báo mở ngành Tâm lý học theo định hướng lâm sàng, dự kiến tuyển sinh từ năm 2026.

Tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, năm 2026, trường dự kiến tuyển sinh 13 ngành, trong đó ngành Y khoa và ngành Điều dưỡng đều có 2 chương trình đào tạo. Nhà trường áp dụng 3 phương thức xét tuyển gồm: Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh; và phương thức khác theo đề án tuyển sinh.

Các tổ hợp xét tuyển tính theo thang điểm 30, không nhân hệ số và có môn bắt buộc là Toán; không áp dụng độ lệch điểm giữa các tổ hợp. Đối với tổ hợp có môn Tiếng Anh, chỉ sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, không quy đổi từ chứng chỉ ngoại ngữ.

Việc nhiều trường đại học y dược công bố sớm phương án tuyển sinh năm 2026 được đánh giá là bước chuẩn bị quan trọng, tạo điều kiện để thí sinh chủ động định hướng lựa chọn ngành học phù hợp, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng tuyển sinh và đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực y tế trong giai đoạn mới.