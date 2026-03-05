Ngành Y khoa xét tuyển môn Ngữ văn, Tin học

|
Các bác sĩ tại khoa Điều trị Rối loạn nhịp, Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh minh họa: Duy Hiệu.
Theo khảo sát của Tri Thức - Znews, những trường đại học đào tạo đa ngành, trong đó có ngành Y khoa, có xu hướng mở rộng tổ hợp xét tuyển, bổ sung nhiều môn học mới ngoài Hóa, Sinh để phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 2018 cũng như xu hướng hội nhập.
Thông báo tuyển sinh dự kiến của Đại học Đông Á cho biết năm 2026, trường xét tuyển ngành Y khoa bằng 9 tổ hợp, bao gồm: A00 (Toán, Lý, Hóa), A02 (Toán, Lý, Sinh), B00 (Toán, Hóa, Sinh), B08 (Toán, Sinh, Tiếng Anh), D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh), X09 (Toán, Hóa, Giáo dục Kinh tế Pháp luật), X11 (Toán, Hóa, Công nghệ công nghiệp), X13 (Toán, Sinh, Giáo dục Kinh tế Pháp luật), X14 (Toán, Sinh, Tin học).
Ngoài B00, A00 và D07, ngành Y khoa của Đại học Văn Lang còn xét các tổ hợp X09 (Toán, Hóa, Giáo dục Kinh tế Pháp luật) và X10 (Toán, Hóa, Tin học).
Trong khi đó, những trường truyền thống đào tạo Y khoa như Đại học Y Hà Nội, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vẫn duy trì xét tuyển một tổ hợp B00.
Tổ hợp xét tuyển ngành Y khoa của các trường đại học như sau:
|STT
|Trường
|Tổ hợp xét tuyển
|1
|Đại học Đại Nam
|A00 (Toán, Lý, Hóa)
B00 (Toán, Hóa, Sinh)
D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh)
X09 (Toán, Hóa, Giáo dục Kinh tế Pháp luật)
X13 (Toán, Sinh, Giáo dục Kinh tế Pháp luật)
|2
|Đại học Phenikaa
|A00 (Toán, Lý, Hóa)
B00 (Toán, Hóa, Sinh)
C02 (Toán, Hóa, Ngữ văn)
D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh).
|3
|Đại học Quốc tế Hồng Bàng
|A00 (Toán, Lý, Hóa)
A02 (Toán, Lý, Sinh)
D08 (Toán, Sinh, Tiếng Anh)
X14 (Toán, Sinh, Tin học)
|4
|Đại học Phan Châu Trinh
|A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Lý, Anh)
D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh)
|5
|Đại học Tân Tạo
|A02 (Toán, Lý, Sinh học)
B00 (Toán, Hóa, Sinh)
|6
|Đại học Duy Tân
|A00 (Toán, Lý, Hóa)
A02 (Toán, Lý, Sinh)
D08 (Toán, Sinh, Tiếng Anh)
X14 (Toán, Sinh, Tin học)
|7
|Đại học Yersin Đà Lạt
|B08 (Toán, Sinh, Tiếng Anh)
A02 (Toán, Lý, Sinh)
B00 (Toán, Hóa, Sinh)
X16 (Toán, Sinh, Công nghệ nông nghiệp)
|8
|Đại học Nam Cần Thơ
|A02 (Toán, Lý, Sinh)
B00 (Toán, Hóa, Sinh)
A00 (Toán, Lý, Hóa)
|9
|Đại học Đông Á
|A00 (Toán, Lý, Hóa)
A02 (Toán, Lý, Sinh)
D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh)
X09 (Toán, Hóa, Giáo dục Kinh tế Pháp luật)
X11 (Toán, Hóa, Công nghệ công nghiệp)
X13 (Toán, Sinh, Giáo dục Kinh tế Pháp luật)
X14 (Toán, Sinh, Tin học)
|10
|Đại học Y Dược (Đại học Huế)
|B00 (Toán, Hóa, Sinh)
B08 (Toán, Sinh, Tiếng Anh)
|11
|Đại học Văn Lang
|A00 (Toán, Lý, Hóa)
B00 (Toán, Hóa, Sinh)
X10 (Toán, Hóa, Tin học)
|12
|Đại học Nguyễn Tất Thành
|B00 (Toán, Hóa, Sinh)
D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh)
|13
|Học viện Quân y
|A00 (Toán, Lý, Hóa)
B00 (Toán, Hóa, Sinh)
|14
|Đại học Y Hà Nội
|B00 (Toán, Hóa, Sinh)
|15
|Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
|B00 (Toán, Hóa, Sinh)
|16
|Đại học Y Dược Cần Thơ
|B00 (Toán, Hóa, Sinh)
Theo quy chế của Bộ GD&ĐT, các trường đại học không bị giới hạn về số tổ hợp xét tuyển. Tuy nhiên, tổ hợp xét tuyển sử dụng kết quả các môn thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển phải có ít nhất 3 môn phù hợp với đặc điểm và yêu cầu đầu vào của chương trình đào tạo, trong đó bắt buộc phải có môn Toán hoặc Ngữ văn, với trọng số tính điểm xét không thấp hơn 1/3 tổng điểm theo thang điểm 30.
Từ nhiều năm qua, Sinh học và Hóa học vẫn được xem là những phần kiến thức “chủ lực” của ngành Y khoa. Việc đa dạng tổ hợp môn xét tuyển nhằm mở rộng cơ hội vào đại học cho thí sinh, đồng thời giúp các trường phát huy quyền tự chủ trong xây dựng tổ hợp xét tuyển.
Song, việc một số cơ sở giáo dục đại học đưa ra tổ hợp không có các môn "đinh" để xét tuyển vào ngành Y khoa đã khiến nhiều người băn khoăn về chất lượng tuyển sinh, đào tạo.
