151 học sinh đầu tiên được miễn thi tốt nghiệp và tuyển thẳng đại học

Bộ GD&ĐT vừa công bố danh sách 151 học sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT và ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2026.

151 học sinh này là các học sinh lớp 12 được chọn vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2026.

Theo danh sách này, môn Toán có 37 học sinh, môn Vật lý có 29 học sinh, môn Hóa học có 28 học sinh, môn Sinh học có 27 học sinh, và môn Tin học có 30 học sinh. Hầu hết học sinh đến từ trường chuyên, trường năng khiếu.

Căn cứ theo quy chế thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, cao đẳng, các học sinh này còn phải có kết quả rèn luyện cả năm lớp 12 đạt mức tốt, kết quả học tập cả năm lớp 12 đạt mức từ khá trở lên.

Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở GD&ĐT thực hiện việc miễn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo quy định đối với các thí sinh nói trên. Cùng với đó, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng thực hiện việc ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2025 theo quy định đối với những em này.

Danh sách các học sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT và tuyển thẳng đại học như sau:

Năm ngoái, có 133 học sinh lớp 12 được miễn thi tốt nghiệp THPT và tuyển thẳng đại học theo diện kể trên.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11-12/6. Tính đến hết ngày 3/5, cả nước có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT năm nay. Đây là mức đăng ký kỷ lục so với những năm gần đây.

Ngoài 2 môn thi bắt buộc gồm Toán và Ngữ văn, thí sinh sẽ thi thêm 2 môn lựa chọn từ các môn Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ. Trong đó, Ngữ văn theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Thời gian công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào ngày 1/7, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm 2025.