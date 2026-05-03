Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Bộ GD&ĐT cho biết tính đến hết ngày 3/5, cả nước có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đây là mức đăng ký cao so với những năm gần đây.

Đáng chú ý, tỷ lệ thí sinh đăng ký miễn thi Ngoại ngữ chỉ đạt khoảng 0,66%. Bộ GD&ĐT nêu rằng xu hướng này đã được dự báo từ trước, khi nhiều thí sinh vẫn lựa chọn dự thi các môn ngoại ngữ để sử dụng kết quả xét tuyển đại học. Hiện, số lượng thí sinh đăng ký dự thi các môn Ngoại ngữ duy trì ở mức gần 350.000 em.

Năm nay, hệ thống đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT tiếp tục vận hành ổn định. Đây cũng là năm đầu tiên toàn bộ thí sinh, bao gồm cả thí sinh tự do, có thể thực hiện đăng ký dự thi hoàn toàn theo hình thức trực tuyến. Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), cho biết hầu hết thí sinh không gặp khó khăn trong quá trình đăng ký.

Số liệu thống kê của Bộ GD&ĐT. Ảnh: Moet.

Theo quy định, đến 17h ngày 5/5, thí sinh vẫn có thể rà soát, điều chỉnh môn thi và các thông tin đăng ký nếu phát hiện sai sót. Bộ GD&ĐT lưu ý thí sinh cần kiểm tra kỹ thông tin cá nhân, chủ động điều chỉnh kịp thời để bảo đảm quyền lợi trước khi kết thúc thời gian đăng ký.

Liên quan việc xét tuyển đại học, Bộ GD&ĐT lưu ý dù xét tuyển theo bất kỳ phương thức nào, tổ hợp 3 môn xét tuyển vẫn phải đạt tối thiểu 15 điểm theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Từ nay đến thời điểm diễn ra kỳ thi, thời gian ôn tập chỉ còn hơn một tháng. Bộ GD&ĐT khuyến cáo thí sinh cần giữ gìn sức khỏe, sắp xếp thời gian hợp lý để tập trung ôn tập các môn đã đăng ký dự thi.

Trong giai đoạn nước rút, thí sinh được khuyến khích bám sát kế hoạch ôn tập của nhà trường, tích cực tham gia các kỳ thi thử để rèn luyện kỹ năng làm bài, đồng thời đánh giá những phần kiến thức còn hạn chế để nâng cao hiệu quả ôn tập.

Bộ GD&ĐT cũng lưu ý thí sinh cần giữ tâm lý ổn định, tránh tạo áp lực không cần thiết, đồng thời đọc kỹ quy chế thi để hạn chế các sai sót hoặc vi phạm đáng tiếc trong quá trình dự thi.

Gửi lời nhắn tới sĩ tử, ông Huỳnh Văn Chương chúc các thí sinh có kỳ thi tốt nghiệp THPT đạt kết quả tốt và có nhiều cơ hội xét tuyển vào các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.