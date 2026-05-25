Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm loạt hiệu trưởng, hiệu phó

Sáng 25/5, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định về công tác nhân sự các trường thành viên.

Theo đó, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) điều động và bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Tiến Vinh - Đảng ủy viên Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông - giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Đại học Luật. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 1/6.

PGS.TS Nguyễn Trúc Lê - Bí thư Đảng ủy trường Đại học Kinh tế - giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế, nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 1/6.

PGS.TS Lê Trung Thành giữ chức phó hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế, nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 1/6.

TS Phạm Minh Tuấn giữ chức Phó hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế kể từ ngày 4/12.

TS Đỗ Tuấn Minh - Bí thư Đảng uỷ trường Đại học Ngoại ngữ - giữ chức vụ Hiệu trưởng nhà trường.

TS Nguyễn Xuân Long giữ chức vụ Phó hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ.

PGS.TS Trần Thành Nam - Phó hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục - giữ chức Hiệu trưởng trường này; thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 1/6.

Đại học Quốc gia Hà Nội thành lập năm 1993, nhưng những cơ sở đầu tiên đặt nền móng đã hoạt động từ năm 1906. Cơ cấu tổ chức của VNU hiện bao gồm 9 trường đại học thành viên, 3 trường trực thuộc, 2 đơn vị đào tạo các môn chung về quốc phòng - an ninh và thể chất, thể thao; 9 đơn vị nghiên cứu khoa học và công nghệ cùng với các đơn vị phục vụ.

Hiện tại, VNU đang triển khai 190 chương trình đại học, 198 chương trình thạc sĩ và 118 chương trình tiến sĩ, thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, công nghệ, khoa học xã hội nhân văn, kinh tế, giáo dục, ngoại ngữ…

Hàng năm, VNU đào tạo trên 5.000 cử nhân khoa học, trong đó 13,1% sinh viên tài năng, chất lượng cao, tiên tiến, đạt chuẩn quốc tế; 2.400 thạc sĩ và 200 tiến sĩ.