Quy định mới về xếp lương giáo viên công lập

  • Thứ năm, 16/4/2026 17:58 (GMT+7)
Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư quy định mã số, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Giáo viên trường Tiểu học Hoàng Mai (Hà Nội). Ảnh: Đinh Hà.

Thông tư áp dụng đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, là căn cứ để các cơ sở giáo dục tổ chức bổ nhiệm chức danh và xếp lương theo quy định thống nhất.

Mã số chức danh nghề nghiệp nhà giáo trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập được quy định theo hạng (I, II, III), tương ứng với các mức lương từ A0 đến A3. Tại các cơ sở giáo dục bậc cao đẳng, đại học, các chức danh nhà giáo gồm giảng viên, giảng viên chính, giảng viên cao cấp.

Nhà giáo được bổ nhiệm vào chức danh nào phải đáp ứng chuẩn nghề nghiệp của chức danh đó và được xếp lương tương ứng với chức danh đó.

Hạng Mã số Nhóm lương Hệ số lương
Giáo viên mầm non
Hạng III V.07.02.26 A0 2,1-4,89
Hạng II V.07.02.25 A1 2,34-4,98
Hạng I V.07.02.24 A2 (A2.2) 4-6,38
Giáo viên tiểu học
Hạng III V.07.03.29 A1 2,34-4,98
Hạng II V.07.03.28 A2 (A2.2) 4-6,38
Hạng I V.07.03.27 A2 (A2.1) 4,4-6,78
Giáo viên THCS
Hạng IIIV.07.04.32A12,34-4,98
Hạng IIV.07.04.31A2 (A2.2)4-6,38
Hạng IV.07.04.30A2 (A2.1)4,4-6,78
Giáo viên THPT
Hạng IIIV.07.05.15A12,34-4,98
Hạng IIIV.07.05.14A2 (A2.2)4-6,38
Hạng IV.07.05.13A2 (A2.1)4,4-6,78
Giáo viên dự bị đại học
Hạng IIIV.07.07.19A12,34-4,98
Hạng IIV.07.07.18A2 (A2.2)4-6,38
Hạng IV.07.07.17A2 (A2.1)4,4-6,78
Giáo viên sơ cấp
Hạng IIIV.09.02.09B1,86-4,06
Hạng IIV.09.02.10A12,34-4,98
Hạng IV.09.02.11A2 (A2.2)4-6,38
Giáo viên trung cấp
Hạng IIIV.09.02.07A0/A12,1-4,89/2,34-4,98
Hạng IIV.09.02.06A2 (A2.1)4,4-6,78
Hạng IV.09.02.05A3 (A3.2)5,75-7,55
Giảng viên cao đẳng
Giảng viênV.09.02.03A0/A12,1-4,89/2,34-4,98
Giảng viên chínhV.09.02.02A2 (A2.1)4,4-6,78
Giảng viên cao cấpV.09.02.01A3 (A3.1)6,2-8
Giảng viên đại học
Giảng viênV.07.01.03A12,34-4,98
Giảng viên chínhV.07.01.02A2 (A2.1)4,4-6,78
Giảng viên cao cấpV.07.01.01A3 (A3.1)6,2-8

Thông tư quy định người đứng đầu các cơ sở giáo dục công lập trực tiếp quản lý, sử dụng nhà giáo có trách nhiệm rà soát các vị trí việc làm của đơn vị; quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh và xếp lương chức danh theo thẩm quyền phân cấp.

Các cơ sở giáo dục dân lập, cơ sở giáo dục tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có thể vận dụng quy định tại thông tư này để bổ nhiệm chức danh, xếp lương chức danh và quản lý đội ngũ nhà giáo tại cơ sở giáo dục.

Lưu ý, thông tư này không áp dụng đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 14/4/2026.

Sách về nghề giáo

Nếu độc giả có hứng thú với nghề giáo - một nghề nghiệp đặc biệt và đang trải qua những biến động lớn, mục Giáo dục giới thiệu một số lựa chọn:

Xin được nói thẳng (GS Hoàng Tụy) và Ước vọng cho học đường (GS Huỳnh Như Phương): Cuốn sách của hai nhà giáo tiên phong tại Việt Nam với nhiều suy nghĩ và những trăn trở của hai ông về tương lai nền giáo dục nước nhà.

Nghề giáo qua các tác phẩm thiếu nhi nổi tiếng: Tình thầy trò trong các tác phẩm văn chương nổi tiếng khiến độc giả cảm động bởi các nhân vật đã làm được những việc lớn lao, vượt xa chức trách của một giáo viên.

Mức lương, cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên ngành Khoa học vũ trụ

Ngành Khoa học vũ trụ, Công nghệ vệ tinh còn mới tại Việt Nam nhưng đã được một số trường đại học triển khai đào tạo, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp.

10 giờ trước

Quy dinh ve thoi gian nghi he cua giao vien hinh anh

Quy định về thời gian nghỉ hè của giáo viên

19:29 5/4/2026 19:29 5/4/2026

Giáo viên các cấp được nghỉ hè từ 4 đến 8 tuần mỗi năm, tùy bậc học và loại hình cơ sở giáo dục. Toàn bộ thời gian này bao gồm nghỉ phép và vẫn được hưởng nguyên lương, phụ cấp.

Thời của IT 'chỉ biết code' đã hết

Sinh viên IT ra trường chỉ biết code đang đối mặt nguy cơ khó tìm việc lương cao khi doanh nghiệp ưu tiên kỹ năng toàn diện, tư duy hệ thống và khả năng ứng dụng AI.

Ngọc Bích

lương Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp lương Bộ GD&ĐT giáo viên công lập

Bạn có thể quan tâm

