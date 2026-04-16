Quy định mới về xếp lương giáo viên công lập

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư quy định mã số, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Giáo viên trường Tiểu học Hoàng Mai (Hà Nội). Ảnh: Đinh Hà.

Thông tư áp dụng đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, là căn cứ để các cơ sở giáo dục tổ chức bổ nhiệm chức danh và xếp lương theo quy định thống nhất.

Mã số chức danh nghề nghiệp nhà giáo trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập được quy định theo hạng (I, II, III), tương ứng với các mức lương từ A0 đến A3. Tại các cơ sở giáo dục bậc cao đẳng, đại học, các chức danh nhà giáo gồm giảng viên, giảng viên chính, giảng viên cao cấp.

Nhà giáo được bổ nhiệm vào chức danh nào phải đáp ứng chuẩn nghề nghiệp của chức danh đó và được xếp lương tương ứng với chức danh đó.

Hạng Mã số Nhóm lương Hệ số lương Giáo viên mầm non Hạng III V.07.02.26 A0 2,1-4,89 Hạng II V.07.02.25 A1 2,34-4,98 Hạng I V.07.02.24 A2 (A2.2) 4-6,38 Giáo viên tiểu học Hạng III V.07.03.29 A1 2,34-4,98 Hạng II V.07.03.28 A2 (A2.2) 4-6,38 Hạng I V.07.03.27 A2 (A2.1) 4,4-6,78 Giáo viên THCS Hạng III V.07.04.32 A1 2,34-4,98 Hạng II V.07.04.31 A2 (A2.2) 4-6,38 Hạng I V.07.04.30 A2 (A2.1) 4,4-6,78 Giáo viên THPT Hạng III V.07.05.15 A1 2,34-4,98 Hạng III V.07.05.14 A2 (A2.2) 4-6,38 Hạng I V.07.05.13 A2 (A2.1) 4,4-6,78 Giáo viên dự bị đại học Hạng III V.07.07.19 A1 2,34-4,98 Hạng II V.07.07.18 A2 (A2.2) 4-6,38 Hạng I V.07.07.17 A2 (A2.1) 4,4-6,78 Giáo viên sơ cấp Hạng III V.09.02.09 B 1,86-4,06 Hạng II V.09.02.10 A1 2,34-4,98 Hạng I V.09.02.11 A2 (A2.2) 4-6,38 Giáo viên trung cấp Hạng III V.09.02.07 A0/A1 2,1-4,89/2,34-4,98 Hạng II V.09.02.06 A2 (A2.1) 4,4-6,78 Hạng I V.09.02.05 A3 (A3.2) 5,75-7,55 Giảng viên cao đẳng Giảng viên V.09.02.03 A0/A1 2,1-4,89/2,34-4,98 Giảng viên chính V.09.02.02 A2 (A2.1) 4,4-6,78 Giảng viên cao cấp V.09.02.01 A3 (A3.1) 6,2-8 Giảng viên đại học Giảng viên V.07.01.03 A1 2,34-4,98 Giảng viên chính V.07.01.02 A2 (A2.1) 4,4-6,78 Giảng viên cao cấp V.07.01.01 A3 (A3.1) 6,2-8

Thông tư quy định người đứng đầu các cơ sở giáo dục công lập trực tiếp quản lý, sử dụng nhà giáo có trách nhiệm rà soát các vị trí việc làm của đơn vị; quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh và xếp lương chức danh theo thẩm quyền phân cấp.

Các cơ sở giáo dục dân lập, cơ sở giáo dục tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có thể vận dụng quy định tại thông tư này để bổ nhiệm chức danh, xếp lương chức danh và quản lý đội ngũ nhà giáo tại cơ sở giáo dục.

Lưu ý, thông tư này không áp dụng đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 14/4/2026.