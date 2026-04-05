Quy định về thời gian nghỉ hè của giáo viên

Giáo viên các cấp được nghỉ hè từ 4 đến 8 tuần mỗi năm, tùy bậc học và loại hình cơ sở giáo dục. Toàn bộ thời gian này bao gồm nghỉ phép và vẫn được hưởng nguyên lương, phụ cấp.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 93/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà giáo, trong đó làm rõ chế độ nghỉ hè đối với giáo viên ở từng cấp học với thời gian tối đa lên tới 8 tuần và được hưởng đầy đủ lương, phụ cấp.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 17, giáo viên tại cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và trường chuyên biệt được nghỉ hè 8 tuần mỗi năm, bao gồm cả thời gian nghỉ phép. Đối với cơ sở giáo dục thường xuyên, thời gian nghỉ hè dao động từ tối thiểu 4 tuần đến tối đa 8 tuần.

Giáo viên tại trường dự bị đại học cũng có thời gian nghỉ hè 8 tuần. Trong khi đó, giáo viên giảng dạy trình độ trung cấp, cao đẳng và chương trình giáo dục trung học nghề được nghỉ 6 tuần; giáo viên dạy trình độ sơ cấp được nghỉ 4 tuần, đều đã bao gồm nghỉ phép năm.

Riêng với giảng viên tại cơ sở giáo dục đại học, trường chính trị và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, thời gian nghỉ hè sẽ do từng đơn vị quy định theo quy chế tổ chức và hoạt động.

Nghị định cũng nêu rõ trong các trường hợp đột xuất, khẩn cấp như phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thẩm quyền điều chỉnh thời gian nghỉ hè thuộc về Bộ trưởng GD&ĐT đối với khối phổ thông và tương đương. Với các cơ sở khác, người đứng đầu đơn vị sẽ quyết định.

Trong suốt thời gian nghỉ hè, nhà giáo được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp theo quy định. Ngoài ra, giáo viên vẫn được nghỉ lễ, Tết và các ngày nghỉ khác theo Bộ luật Lao động.

Về thời điểm nghỉ hè cụ thể, Chủ tịch UBND cấp tỉnh sẽ quyết định đối với các cơ sở mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và trường chuyên biệt, căn cứ vào kế hoạch năm học và điều kiện địa phương. Với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và đơn vị đào tạo khác, người đứng đầu cơ sở sẽ chủ động sắp xếp phù hợp với kế hoạch đào tạo.

Đối với các cơ sở giáo dục thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, việc nghỉ hè của nhà giáo được thực hiện theo quy định riêng của hai bộ này.