Bộ GD&ĐT bổ nhiệm 153 lãnh đạo trường đại học, cao đẳng

Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đã ban hành 153 quyết định về công tác cán bộ các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trực thuộc.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đề nghị lãnh đạo các cơ sở giáo dục cần chủ động đổi mới tư duy quản trị. Ảnh: MOET.

Ngày 5/6, Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về công tác cán bộ tại các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Theo đó, nghị quyết số 71 của Bộ GD&ĐT yêu cầu tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của tổ chức đảng, nhất là vai trò người đứng đầu cấp ủy trong các cơ sở giáo dục; thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục; không tổ chức hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục công lập, trừ các trường công lập có thỏa thuận quốc tế.

Đến nay, công tác kiện toàn bí thư cấp ủy kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục của các bộ, ngành, địa phương cơ bản được triển khai đúng quy định.

Đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ GD&ĐT, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã triển khai kiện toàn nhân sự tại 54 cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc diện thực hiện theo Nghị quyết số 71.

Đến nay, 51 cơ sở hoàn thành việc kiện toàn nhân sự, đạt gần 95% kế hoạch đề ra. Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đã ban hành 153 quyết định về công tác cán bộ, gồm 51 quyết định bổ nhiệm người đứng đầu và 102 quyết định công nhận cấp phó của người đứng đầu tại các cơ sở giáo dục.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn trao các quyết định bổ nhiệm. Ảnh: MOET.

Theo ông Hoàng Minh Sơn, việc kiện toàn người đứng đầu các cơ sở giáo dục lần này không chỉ là công tác cán bộ mà còn là bước đổi mới quan trọng trong phương thức lãnh đạo, quản trị và phát triển các cơ sở giáo dục trong giai đoạn mới.

Khi vai trò lãnh đạo của cấp ủy gắn chặt với trách nhiệm điều hành của người đứng đầu, các chủ trương, nghị quyết sẽ được tổ chức thực hiện thống nhất, kịp thời và hiệu quả hơn; trách nhiệm cá nhân được xác định rõ hơn; năng lực quản trị được nâng lên; sức mạnh đoàn kết và sự đồng thuận trong đơn vị được củng cố.

Tuy nhiên, bộ trưởng nhận định việc kiện toàn tổ chức và cán bộ mới chỉ là điểm khởi đầu. Điều quan trọng hơn là làm thế nào để chuyển hóa sự thay đổi về tổ chức thành sự thay đổi về chất lượng quản trị, chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và đóng góp cho sự phát triển đất nước.

Hiện nay, giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp đang đứng trước những yêu cầu và thách thức rất lớn. Thực tiễn đã chứng minh giáo dục không thể phát triển bằng tư duy cũ và cách làm cũ.

Do đó, bộ trưởng đề nghị lãnh đạo các cơ sở giáo dục cần chủ động đổi mới tư duy quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp và các đối tác trong nước, quốc tế.

Mỗi cơ sở giáo dục phải xác định rõ lợi thế cạnh tranh, xây dựng chiến lược phát triển dài hạn và tạo ra những giá trị khác biệt để khẳng định vị thế của mình.

Mọi chủ trương, kế hoạch hay mô hình đổi mới cuối cùng phải được đo lường bằng kết quả cụ thể. Đó là chất lượng đào tạo được nâng lên; năng lực nghề nghiệp và cơ hội việc làm của người học được cải thiện; các công trình nghiên cứu, sản phẩm khoa học công nghệ có giá trị; uy tín và vị thế của cơ sở giáo dục ngày càng được khẳng định.

"Người đứng đầu phải lấy hiệu quả thực chất làm thước đo năng lực lãnh đạo và quản trị; lấy sự phát triển của nhà trường và sự trưởng thành của người học làm mục tiêu cao nhất", ông Sơn nhấn mạnh.