Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giáo dục

Đại học Kinh tế Quốc dân có tân giám đốc

  • Thứ ba, 19/5/2026 10:27 (GMT+7)
  • 19 phút trước

Bộ GD&ĐT vừa có 3 quyết định về việc bố trí, bổ nhiệm lãnh đạo Đại học Kinh tế Quốc dân

PGS.TS Bùi Đức Thọ vừa được bổ nhiệm tân Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn vừa ký 3 quyết định về việc bố trí, bổ nhiệm ban giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân.

Theo đó, quyết định 1186 bố trí, bổ nhiệm PGS.TS Bùi Huy Nhượng, giữ chức Phó giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Quyết định 1266 về việc bổ nhiệm PGS.TS Bùi Đức Thọ, giữ chức vụ Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, thời hạn 5 năm.

Quyết định 1268 bổ nhiệm GS.TS Nguyễn Thành Hiếu tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân cho đến hết thời hạn 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm (năm 2023).

PGS.TS Bùi Đức Thọ sinh năm 1975 tại Đức Thọ, Hà Tĩnh. Trước khi trở thành tân Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân đã trải qua các vị trí công tác như:

Từ năm 1992-1996: Sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân (nay là Đại học Kinh tế Quốc dân.

Từ 1996-2010: Giảng viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Trong đó, khoảng thời gian từ 1997-1999, ông học cao học tại trường Đại học Boise State, Mỹ. Từ tháng 9/2000 đến tháng 5/2005, ông làm nghiên cứu sinh ngành Hành chính học tại Trường Đại học Kyung Hee, Hàn Quốc.

Từ tháng 6/2010 đến tháng 2/2015: Phó trưởng phòng Quản lý Khoa học, trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Từ tháng 2/2015 đến tháng 6/2016: Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý Khoa học, trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Từ tháng 6/2016 đến tháng 11/2017: Trưởng phòng Quản lý khoa học, trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Từ tháng 11/2017 đến tháng 6/2019: Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Từ tháng 6/2019 đến tháng 6/2020: Phó hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Từ tháng 6/2020 đến tháng 4/2021: Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Đại học Kinh tế quốc dân.

Từ tháng 4/2021 đến năm 2025: Chủ tịch Hội đồng Đại học Kinh tế Quốc dân.

Bạn đang cảm thấy mình đã quá tuổi để học?

Được học - câu chuyện về cô gái 17 mới được đến trường lần đầu và đã trở thành tiến sĩ ngành Sử học về sau - hơn cả một câu chuyện truyền cảm hứng về học tập. Đó là hành trình đi tìm bản ngã của Tara Westover, khi cô đánh mất gia đình mình với những lời cáo buộc nghiệt ngã. Đó là sự trưởng thành về nhận thức trước một thế giới rộng lớn hơn gấp nhiều lần những gì cô được nhồi nhét trước kia. Đó là một hành trình giáo dục mà không phải ai cũng sẽ dễ dàng hoàn thành được. Độc giả có thể tìm hiểu thêm về Được học tại đây.

Mở rộng đối tượng được học nghiệp vụ sư phạm để trở thành giáo viên

Bộ GD&ĐT dự kiến cho phép sinh viên đã hoàn thành tối thiểu 70% tín chỉ của chương trình đào tạo thuộc ngành phù hợp được học bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm để trở thành giáo viên.

18 giờ trước

https://tienphong.vn/dai-hoc-kinh-te-quoc-dan-co-tan-giam-doc-post1844462.tpo

Nghiêm Huê / Tiền Phong

Đại học Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo Đại học Kinh tế Quốc dân giám đốc

    Đọc tiếp

    Tra loi duoc cau nay, ban kho bi AI thay the hinh anh

    Trả lời được câu này, bạn khó bị AI thay thế

    15 giờ trước 20:02 18/5/2026

    0

    Chuyên gia nghề nghiệp Erin McGoff cho rằng trong thị trường việc làm hiện nay, việc có thái độ tích cực và khả năng hợp tác tốt quan trọng không kém một bản CV chỉn chu.

    Tai cau truc toan dien mang luoi giao duc hinh anh

    Tái cấu trúc toàn diện mạng lưới giáo dục

    07:28 18/5/2026 07:28 18/5/2026

    0

    Ngành giáo dục Việt Nam bước vào giai đoạn mang tính lịch sử: Cuộc đại tu toàn diện mạng lưới các cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến đại học.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý