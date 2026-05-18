Trả lời được câu này, bạn khó bị AI thay thế

Chuyên gia nghề nghiệp Erin McGoff cho rằng trong thị trường việc làm hiện nay, việc có thái độ tích cực và khả năng hợp tác tốt quan trọng không kém một bản CV chỉn chu.

Theo McGoff - tác giả cuốn The Secret Language of Work: Hyper-Helpful Scripts for Every Situation, các kỹ năng mềm đang là ưu tiên hàng đầu của các đội ngũ tuyển dụng. Vì vậy, những người có quyền tuyển bạn thường đặt các câu hỏi hành vi như: “Hãy kể về một lần bạn bất đồng với sếp hoặc đồng nghiệp”.

Mục đích là để hiểu rõ hơn cách bạn phản ứng trong những tình huống khác nhau.

McGoff cho biết: “Khi chúng ta bước vào thời đại mà AI có thể đảm nhận ngày càng nhiều kỹ năng kỹ thuật, kỹ năng giao tiếp giữa con người với nhau là thứ không thể bị thay thế. Các công ty hiện thực sự ưu tiên thái độ, tính cách và mức độ phù hợp với văn hóa doanh nghiệp, bởi những thứ khác có thể đào tạo AI được”.

McGoff chia sẻ mục tiêu của bạn là cho thấy bản thân có khả năng xử lý mâu thuẫn nơi công sở theo cách trưởng thành. Bà cũng đưa ra lời khuyên về cách trả lời cho câu trả lời này.

Đầu tiên, hãy tập trung vào xung đột trong công việc, không vào mâu thuẫn cá nhân. Lời khuyên McGoff đưa ra là: “Hãy giữ mọi thứ ở phạm vi chuyên nghiệp”.

Thay vì biến câu chuyện thành vấn đề cá nhân, bạn nên hướng câu trả lời vào công việc và lợi ích chung của doanh nghiệp. Theo bà, đó là “cách hành xử trưởng thành”.

Ví dụ, đừng dành cả cuộc trò chuyện để than phiền về một người sếp cũ từng từ chối đơn xin nghỉ phép của bạn.

McGoff cũng khuyên nên mô tả tình huống như một sự khác biệt trong quan điểm, thay vì gọi đó là cãi vã hay tranh chấp.

Theo bà, ứng viên có thể mở đầu như sau: “Tôi đã làm việc với nhiều người sếp rất tuyệt, nên dù không có nhiều bất đồng mang tính cá nhân, vẫn có những lúc tôi cần đưa ra quan điểm hoặc ý tưởng khác biệt dưới góc độ chuyên môn”.

Thứ hai, hãy cho thấy khả năng giải quyết xung đột của bạn. Câu trả lời nên xoay quanh ví dụ cụ thể, trong đó, bạn đã bình tĩnh và mang tính xây dựng khi giải quyết bất đồng trong công việc.

McGoff khuyên nên sử dụng mô hình STAR để trả lời, gồm:

Situation (Tình huống)

Task (Nhiệm vụ)

Action (Hành động)

Result (Kết quả)

Để mô tả tình huống và vai trò của mình, ứng viên có thể nói: “Ở công việc trước đây, có một dự án dành cho khách hàng đang được triển khai theo một hướng nhất định. Tuy nhiên, tôi có một số góc nhìn chuyên môn khiến tôi tin rằng một hướng đi khác sẽ mang lại lợi ích tốt hơn cho khách hàng”.

Sau đó, hãy nhấn mạnh hành động bạn đã thực hiện để truyền đạt ý kiến và tìm giải pháp: “Tôi đã xin một buổi trao đổi riêng với sếp để trình bày hướng tiếp cận khác này, đồng thời giải thích vì sao tôi nghĩ nó sẽ tốt hơn cho khách hàng”.

Cuối cùng, hãy chia sẻ cách vấn đề được giải quyết và nhấn mạnh kết quả tích cực: “Sau đó, chúng tôi quyết định dung hòa giữa hai hướng tiếp cận và tiếp tục triển khai. Khách hàng rất hài lòng với kết quả, dự án đã thành công lớn”.

Bạn cũng có thể nói thêm mình học được gì từ trải nghiệm đó, hoặc đã thay đổi cách làm việc như thế nào để tránh các vấn đề tương tự trong tương lai.

Điều quan trọng của câu chuyện - dù có thể bổ sung thêm chi tiết để làm nổi bật kỹ năng của bạn mà không tiết lộ thông tin mật của công ty - không phải là chứng minh bạn đã cho sếp thấy họ sai.

Theo McGoff, đây là cơ hội để thể hiện khả năng xử lý theo cách “xung đột lành mạnh”.

Bà nói: “Xung đột lành mạnh là cách công việc được vận hành. Bạn phải học cách bất đồng với người khác một cách chuyên nghiệp. Nếu không, bạn sẽ khó có thể tiến xa trong sự nghiệp”.