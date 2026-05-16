Ý nghĩa bất ngờ của ngày 16/5

Ngày 16/5 hàng năm được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) chọn là ngày Quốc tế Ánh sáng (International Day of Light - IDL).

Trong dòng chảy phát triển của nhân loại, hiếm có yếu tố nào gắn bó mật thiết với đời sống con người như ánh sáng. Từ thời con người biết tạo ra lửa cho đến kỷ nguyên laser hiện đại, ánh sáng luôn đóng vai trò nền tảng cho những bước tiến của khoa học, văn hóa và nghệ thuật. Một thế giới không có ánh sáng sẽ là nơi thiếu đi màu sắc, sự rõ ràng và cả cảm hứng sống.

Ngày 16/5 hàng năm, thế giới cùng kỷ niệm Ngày Quốc tế Ánh sáng nhằm tôn vinh vai trò đặc biệt của ánh sáng đối với sự phát triển của xã hội. Năm 2026, ngày Quốc tế Ánh sáng diễn ra vào thứ bảy. Đây cũng là dịp tưởng nhớ cột mốc nhà vật lý kiêm kỹ sư Theodore Maiman vận hành thành công tia laser đầu tiên vào năm 1960.

Theo trang lightday.org, laser là minh chứng tiêu biểu cho việc khám phá khoa học có thể tạo ra những thay đổi mang tính cách mạng cho xã hội, từ truyền thông, y tế cho đến nhiều lĩnh vực khác.

Tuy nhiên, ngày Quốc tế Ánh sáng không chỉ xoay quanh laser. Sự kiện này nhấn mạnh vai trò của công nghệ dựa trên ánh sáng trong khoa học, nghệ thuật, văn hóa... Thông qua đó, sự kiện góp phần thúc đẩy các mục tiêu mà UNESCO theo đuổi như giáo dục, bình đẳng và hòa bình.

Về lịch sử ra đời, trước đó, Liên Hợp Quốc từng tuyên bố năm 2015 là năm Quốc tế về ánh sáng và công nghệ dựa trên ánh sáng (IYL 2015), nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng quốc tế về những thành tựu nghiên cứu liên quan đến ánh sáng và các ứng dụng thực tiễn của chúng.

Sự kiện này đã tạo nên mạng lưới kết nối rộng lớn giữa các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà khoa học, nghệ sĩ, doanh nghiệp xã hội, các tổ chức phi chính phủ cùng công chúng trên toàn thế giới.

Sau thành công của IYL 2015, Ghana, Mexico, New Zealand và Nga đã đề xuất UNESCO thành lập ngày Quốc tế Ánh sáng. Đề xuất được Ban Chấp hành UNESCO thông qua vào ngày 19/9/2016 tại kỳ họp thứ 200, ở trụ sở UNESCO tại Paris (Pháp). Hai năm sau, ngày Quốc tế Ánh sáng đầu tiên chính thức được tổ chức vào 16/5/2018.

Trên khắp thế giới, ngày Quốc tế Ánh sáng được hưởng ứng bằng nhiều hoạt động đa dạng như lễ hội ánh sáng, trình diễn quang học, các bài giảng khoa học và cuộc thi ảnh. Nhiều gia đình lựa chọn tham gia các hoạt động trải nghiệm cùng trẻ em như làm kính tiềm vọng hay tạo cầu vồng để khám phá những nguyên lý thú vị của ánh sáng.

Về bản chất, ngày Quốc tế Ánh sáng không chỉ là dịp tôn vinh những đóng góp của ánh sáng đối với cuộc sống hiện đại mà còn nhấn mạnh tiềm năng của các công nghệ dựa trên ánh sáng trong việc thay đổi thế giới, truyền cảm hứng cho các bước tiến tương lai, thúc đẩy hợp tác khoa học và hỗ trợ mục tiêu hòa bình, phát triển bền vững trên toàn cầu.