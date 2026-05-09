Bé trai 4 tuổi ở Trung Quốc rơi từ tầng 11 khi đi tìm mẹ

Một bé trai 4 tuổi ở Trung Quốc đã sống sót kỳ diệu sau khi rơi từ cửa sổ căn hộ tầng 11 vì trèo lên tìm mẹ.

Xiaoming nằm trên giường bệnh. Các bác sĩ cho biết cậu bé chỉ 5% cơ hội sống sót. Ảnh: Sohu.

Vụ việc xảy ra ngày 11/4 tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, nhưng chỉ mới được truyền thông nước này đưa tin vào đầu tháng 5 và nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội.

Theo gia đình, bé trai có biệt danh Xiaoming. Ngày xảy ra vụ việc, cậu bé ở nhà một mình trong khi bố mẹ đi giao hàng. Người mẹ cho biết hai vợ chồng dự định quay về sau thời gian ngắn nên tin rằng con vẫn an toàn.

“Cửa nhà đã khóa, cửa sổ cũng có chốt bảo vệ. Chúng tôi còn lắp camera giám sát để có thể theo dõi con bất cứ lúc nào”, người mẹ nói.

Tuy nhiên, bằng cách nào đó, cậu bé đã tìm được chìa khóa của cửa sổ và tự mở ra. Khoảng 2 giờ sau, khi quay về nhà, bố của Xiaoming phát hiện con trai không còn trong căn hộ. Anh lập tức chạy xuống dưới tìm kiếm và bàng hoàng thấy con nằm trên nền bê tông gần tòa nhà.

Người cha nhanh chóng đưa con đến bệnh viện gần đó cấp cứu. Các bác sĩ cho biết tình trạng của bé lúc nhập viện rất nguy kịch: Gãy nhiều xương, tổn thương gan, lá lách, phổi và thận.

“Bác sĩ nói tỷ lệ sống sót chỉ khoảng 5%. Khi nghe điều đó, chúng tôi cảm thấy như bầu trời sụp đổ”, người cha kể lại.

Em bé sau đó được chuyển vào khoa hồi sức tích cực (ICU). Mỗi ngày, các bác sĩ cập nhật tình hình của bé cho gia đình hai lần. “Mỗi lần gặp bác sĩ, chúng tôi đều rất căng thẳng, chỉ sợ nhận thêm tin xấu”, người cha nói.

May mắn, sau 18 ngày điều trị, Xiaoming đã được chuyển sang phòng bệnh thông thường và hiện tiếp tục phục hồi chức năng.

Người mẹ cho biết con trai vốn là đứa trẻ hiểu chuyện. Khi được hỏi vì sao trèo lên cửa sổ, cậu bé vừa khóc vừa nói rằng mình quá nhớ mẹ và chỉ muốn xem bố mẹ đã về nhà chưa.

“Việc con chúng tôi sống sót thực sự là một phép màu”, họ nói.

Tại Trung Quốc, những trường hợp trẻ nhỏ sống sót sau khi rơi từ độ cao lớn thường gây chú ý dư luận. Năm ngoái, một bé gái 9 tuổi ở tỉnh Hà Bắc cũng sống sót sau khi rơi từ tầng 25 xuống một bục phía dưới cách đó 18 tầng. Nguyên nhân được xác định do cửa sổ trong nhà bị lỏng.

Tuy nhiên, cũng có những vụ việc để lại hậu quả đau lòng. Năm ngoái, tại tỉnh Hải Nam, một bé trai 3 tuổi đã tử vong sau khi rơi từ hành lang tầng 27, khi phải ở nhà một mình trong lúc bà ra ngoài mua đồ.

Theo Luật Bảo vệ trẻ vị thành niên của Trung Quốc, cha mẹ hoặc người giám hộ không được để trẻ dưới 8 tuổi ở nhà mà không có người trông nom. Dù vậy, trong thực tế, hầu như chưa có người lớn nào bị truy cứu trách nhiệm sau các vụ tai nạn tương tự.