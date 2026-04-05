Hồi chuông cảnh báo khi liên tiếp xảy ra các vụ học sinh đuối nước

Những tai nạn đuối nước dồn dập gióng lên hồi chuông cảnh báo cấp thiết về việc quản lý trẻ em trong dịp hè, đặc biệt tại các khu vực sông, hồ tiềm ẩn nguy hiểm.

Hồ sông Thai nơi em Q. bị trượt chân đuối nước.

Tối 4/4, lãnh đạo Trường THCS Quảng Hoà (xã Nam Gianh) xác nhận một học sinh lớp 6 của trường vừa tử vong do đuối nước.

Liên tiếp những cái chết thương tâm

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h cùng ngày, em Ng.Th.L. cùng nhóm bạn ở thôn Thanh Tân rủ nhau đến khu vực thôn Trung Thượng, xã Nam Ba Đồn để chụp ảnh.

Trong lúc đứng tại mép sông Rào Nan (một nhánh của sông Gianh), em L. không may trượt chân, rơi xuống nước. Dù người dân phát hiện và tổ chức cứu vớt, nạn nhân không qua khỏi.

Cũng trong ngày 4/4, khoảng 13h, một nhóm học sinh đến khu vực hồ sông Thai (xã Phú Trạch) để tắm. Trong lúc vui chơi, em T.M.Q. (SN 2012, học sinh lớp 8, trường THCS Quảng Phú) không may bị trượt chân, dẫn đến đuối nước.

Thương tâm hơn, em Q. là con lớn trong gia đình có 4 anh chị em, hoàn cảnh khó khăn. Q. tử vong trong lúc mẹ đi nuôi bố đang điều trị bệnh hiểm nghèo tại bệnh viện Trung ương Huế

Trước đó, chiều 3/4, em Ng.Th.Nh. (học sinh lớp 9, trường THCS Lộc Thuỷ) cùng nhóm bạn ra sông Kiến Giang tắm thì không may gặp nạn. Thi thể nạn nhân được tìm thấy sau đó.

Không thể chỉ “khuyến cáo chung chung”

Theo ghi nhận, các vụ đuối nước đều xảy ra trong thời điểm nắng nóng đầu mùa, khi học sinh bắt đầu có xu hướng tụ tập vui chơi tại sông, hồ, suối. Điểm chung của các vụ việc là các em đều đi theo nhóm bạn, không có người lớn giám sát và xảy ra tại những khu vực nước sâu, dòng chảy phức tạp.

Thực tế này cho thấy nguy cơ tai nạn đuối nước không chỉ đến từ việc tắm sông, mà còn từ những hoạt động tưởng chừng vô hại như chụp ảnh, vui chơi ven sông.

Các vụ việc liên tiếp đặt ra trách nhiệm không chỉ của gia đình mà còn của nhà trường và chính quyền địa phương. Theo đó, không ít phụ huynh vẫn có tâm lý chủ quan, cho rằng con đã lớn, biết bơi hoặc đi theo nhóm bạn là an toàn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy chỉ một khoảnh khắc bất cẩn tại khu vực nguy hiểm cũng có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn.

Các chuyên gia cho rằng đối với gia đình việc quản lý giờ giấc, nắm rõ lịch trình sinh hoạt của con em trong dịp cuối tuần, nghỉ học là yêu cầu cấp thiết.

Còn nhà trường không thể dừng lại ở việc tuyên truyền theo phong trào, các trường cần tăng cường giáo dục kỹ năng phòng chống đuối nước một cách thực chất, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt lớp, hoạt động ngoại khóa. Việc cảnh báo cụ thể các “điểm đen” nguy hiểm tại địa phương cũng cần được nhấn mạnh.

Đối với học sinh, các em cần nhận thức rõ rằng sông, hồ, ao, suối luôn tiềm ẩn rủi ro, kể cả khi không xuống nước. Tuyệt đối không tự ý tắm, vui chơi tại khu vực nguy hiểm; không đứng gần mép nước trơn trượt; không cứu bạn khi chưa có kỹ năng, tránh tai nạn chồng tai nạn.

Mùa nắng nóng mới bắt đầu nhưng tai nạn đuối nước đã xảy ra liên tiếp, cho thấy những “lỗ hổng” trong quản lý và ý thức phòng ngừa vẫn còn rất lớn.

Nếu không có những biện pháp quyết liệt hơn từ gia đình, nhà trường và xã hội, những con số đau lòng có thể sẽ còn tiếp tục gia tăng trong thời gian tới không chỉ đối với Quảng Trị mà là trên địa bàn cả nước.